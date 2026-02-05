【島根県立大学】学生ボランティアとライオンズクラブが連携し、出雲くにびきマラソン大会を支援

公立大学法人島根県立大学

2026年2月28日（土）、島根県立浜山陸上競技場で開催される「出雲くにびきマラソン大会」において、学生主体のボランティア活動を実施します。本活動は今回で4回目の参加となり、地域団体であるライオンズクラブと連携しながら、大会運営と地域貢献を目的に取り組みます。

イベント概要日時：2026年2月28日（土）

場所：島根県立浜山陸上競技場

イベント名：出雲くにびきマラソン大会

活動内容・5km地点および15km地点での給水ボランティア

・完走者へのしじみ汁・おにぎりの無料配布

・献血・骨髄バンク・献眼の普及啓発活動

・愛走ボランティア（視覚障害者ランナーの伴走）

参加団体・連携団体参加団体（学生）

・献血サークル「あかえんぴつくん」

・災害研究会「DSAC」

連携団体

・出雲中央ライオンズクラブ

・斐川ライオンズクラブ

・出雲神在エンジェルス（少年野球チーム）

ボランティア参加者数：約50名

本活動は、地元の奉仕団体である出雲中央ライオンズクラブおよび斐川ライオンズクラブと学生が主体となって企画・運営を行い、少年野球チームの出雲神在エンジェルスと連携することで実現しています。世代や立場を超えた協働により、マラソン大会を「走る人」「支える人」「地域」の三者が一体となって盛り上げることを目指しています。

完走したランナーには、宍道湖の特産であるしじみを使った温かいしじみ汁を提供します。県外から参加される方の中には、NHK連続テレビ小説「ばけばけ」をきっかけに、宍道湖のしじみ汁を楽しみにしている方も多く、地域の魅力発信の一環にもなっています。

給水ポイントでは、学生ボランティアが一人ひとりのランナーに声援を送りながら、水やスポーツドリンクを手渡します。また、若い世代の参加者が多い大会の特性を活かし、献血・骨髄バンク・献眼といった命をつなぐ活動への理解と協力を呼びかけます。

学生の行動力と、ライオンズクラブの地域ネットワークを掛け合わせることで、スポーツイベントを通じた持続可能な地域貢献活動を今後も継続していきます。

献血サークル「あかえんぴつくん」による活動です完走したランナーにしじみ汁を提供します