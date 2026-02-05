【2/14(土)開催】『STOCK VOICE 「資産形成フェスタ」in 東証アローズ Online 2026』に代表取締役社長の山崎が登壇

CX向上生成AIソリューション「ZETA CXシリーズ」を提供し、顧客体験価値の向上を支援するZETA株式会社(本社：東京都世田谷区、以下ZETA)は、『STOCK VOICE 「資産形成フェスタ」in 東証アローズ Online 2026』に代表取締役社長の山崎が登壇することをお知らせいたします。




2026年2月14日(土)に開催される『STOCK VOICE「資産形成フェスタ」in 東証アローズ Online 2026』に、代表取締役社長の山崎が登壇いたします。登壇資料として「2025年12月期通期決算説明資料」を取り上げ、兜町カタリスト・櫻井英明氏との対談を通じて、「生成AI時代の検索体験とリテールメディア」をテーマにお話しします。ZETAの最新の取り組みについて理解を深められる内容となっていますので、ぜひご視聴ください。



本イベントはオンライン開催となっており、登壇の様子がライブ配信される予定です。詳細は以下よりご確認ください。



【ZETAセミナー概要】


■登壇時間


2026年2月14日(土)11:25～11:55



■ZETAセミナータイトル


生成AI時代の検索体験とリテールメディア




【イベント概要】


イベント名：STOCK VOICE 「資産形成フェスタ」in 東証アローズ Online 2026


日時　　　：2026年2月14日(土)10:00～17:10、2月15日(日)10:00～16:30(予定)


費用　　　：無料


主催　　　：株式会社ストックボイス


開催形式　：オンライン


※セミナー視聴には、STOCK VOICEのインターネット放送(https://www.stockvoice.tv)へのサインインまたは会員登録が必要です。



■タイムテーブル


https://sv-festa.jp/session.html




ZETAはAIを活用したデータ解析の強みを活かし、今後もユーザーおよびECサイト運営企業に有益なサービスを提供してまいります。


【問合せ先】


製品に関するお問合せ：info@zeta.inc


IRに関するお問合せ　：ir@zeta.inc



■ ZETA株式会社　https://zeta.inc(https://zeta.inc)


所在地　：154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル17F


設立　　：2005年8月


資本金　：96百万円(2024年10月1日時点)


代表者　：山崎　徳之


事業内容：CX向上生成AIソリューションの開発・販売