電力の安定供給を巡る状況は、今夏に向けて緊張感を高めている。経済産業省は昨年10月31日に開催した次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会で、2026年夏季の電力需給が厳しくなり得るとの見通しを示した。とりわけ東京エリアでは、発電所の長期補修停止や休止等が重なることで供給力が低下する懸念がある。予備率低下の見通し、都市インフラでの電力トラブル、政府の被害想定が示す数値は、BCPの観点から重い警鐘として受け止めるべきである。企業や自治体は非常用電源の点検、節電対応の準備、事業継続計画の再確認を進めることが急務だ。

『月刊BCPリーダーズ 2月号』

〇特集 今夏は停電リスクが高まる⁉ BCP担当者が今すべき対策

【NEWS／何が起きている？】 今夏の停電リスクは高まるのか？ 電力需給逼迫と災害・都市インフラ障害の現実【Interview／なぜ停電は起きる？】 大規模停電は起きるのか？ 最終手段は需要の強制遮断 東京電機大学名誉教授 加藤 政一氏【Case／企業はどう対応している？】 01 外部組織と連携した工場のブラックアウト訓練 停電リスクが低くても備える カルビー新宇都宮工場 02 オフィス停電時の「初動対応班」訓練を実施 実体験により当事者意識、想像力を刺激する レーザーテック株式会社【How-to／どうすればいい？】 01 停電対策の極意 電気を「つくる」前に「減らす」発想と、誰でも使える備え 北良株式会社 02 事業継続のための停電対策 復旧活動に欠かせない電力の備え 東電タウンプランニング【Perspective／BCP担当者の役割は？】 停電に備え今やるべきこと 「停電は“電気”ではなく“業務そのもの”を止める」 危機管理アドバイザー八重澤 晴信

〇ニュースダイジェスト 01 防災・危機管理ニュースダイジェスト 1月のニュース早わかり 02 ワード解説 「グローバルリスク報告書 2026年版」〇トップインタビュー 危機管理の伴走者たち パスカル代表取締役社長 井上 隆氏 余計な情報をつながない 「オクレンジャー」がシンプルな理由発行日：2026年2月５日定価：3300円（税込）デジタルコンテンツ（PDF A４横40ページ）

