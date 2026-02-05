建設DXをAIで加速する東大発「燈」が50億円調達

フォースタートアップス株式会社

成長産業支援事業を推進するフォースタートアップス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 CEO：志水 雄一郎・代表取締役 COO：恒田 有希子 以下、フォースタートアップス）は、継続的にスタートアップ動向に関する調査を行い、当社サービスである「STARTUP DB（スタートアップデータベース）」に調査結果を公開しています。今回は、2026年1月に発表された「スタートアップ資金調達金額ランキング（2026年1月）」を発表いたします。

2026年1月に発表された資金調達の金額ランキング

※1月の資金調達額の合計をランキング形式で並べました。原則的に登記簿から取得した調達日を優先しており、次点でプレスリリースなどの公式発表も集計しています。

1位は建設・製造業界向けにAI技術を活用したDX事業を展開する燈(https://startup-db.com/companies/oY1lJ73Uv6QJ35VB)で、50億円を調達しました。建設業をはじめとした重厚長大な産業に対し、AI等の最先端テクノロジーによるDXを行う東京大学発スタートアップです。

同社は、建設・製造・物流など基幹産業のDXを黒字で推進してきた企業であり、Embodied AI（身体性AI）の潮流を捉え、ロボットエンジニアによる実機検証を通じてフィジカル空間でのAI実装力に強みを持ちます。

今後は、無人化・自立化された未来の工場を支える次世代産業OSの開発を加速し、日本産業の競争力強化とグローバル展開を目指す方針とのことです。

‍

2位は小型人工衛星打上げロケット「ZERO」の開発を行うインターステラテクノロジズ(https://startup-db.com/companies/l95WGxoUz78J4Oo1)で、シリーズFラウンドで47億2,000万円（プレスリリースで発表されたラウンド総額201億円から、登記簿等で公表された調達金額を抜いた額）を調達しました。

同社は、日本の民間宇宙輸送のリーディング企業として、ロケット事業と通信衛星事業の垂直統合ビジネスを目指しており、小型人工衛星打上げロケット「ZERO」の開発を推進しています。

今後はこの資金を活用し、ZERO初号機の開発や商用化に向けた製造体制の強化、通信衛星の研究開発を加速させ、日本発の競争力ある宇宙インフラ提供を目指すそうです。

‍

3位はエネルギーマーケットプレイス「eSquare」を展開するenechain(https://startup-db.com/companies/Ao31G8nU8KPZkwyX)で、シリーズB追加ラウンドで24億7,000万円（プレスリリースで発表された50億5,000万円から、登記簿等で公表された調達金額を抜いた額）を調達しました。

同社は、電力や燃料、環境価値など幅広いエネルギーを取引できる仕組みを提供し、日本の産業とサステナブルな社会を支える基盤づくりに取り組んでいます。卸電力取引を中心に事業を拡大しており、取扱高の成長に加えて、決済やリスク管理領域でも大手金融機関との連携を進め、安全性と信頼性の高い取引環境を整備しています。

今後は、取引機能やユーザー体験を世界水準へ引き上げる開発を進めるとともに、セキュリティ強化やAI活用を加速し、エネルギー市場の社会インフラとしての役割をさらに拡大していく方針とのことです。

‍

当社は、今後もSTARTUP DBを通じて、スタートアップエコシステムの活性化を行い、成長産業の発展に貢献してまいります。

【調査概要】

・タイトル：「スタートアップ資金調達金額ランキング」

・調査期間：2026年1月1日～1月31日まで（2026年2月3日時点）

・レポート記事：STARTUP DB （https://journal.startup-db.com/articles/funding-ranking-202601）

・調査機関（調査主体）：フォースタートアップス株式会社（自社調査）

・調査対象 ：当社サービス『STARTUP DB』が取得した登記簿謄本、プレスリリース、ニュース情報に記載している情報

・有効回答数（サンプル数） ：26,000社

・調査方法（集計方法、算出方法） ：期間内のデータを集計

※当社が取得した登記簿謄本に記載している情報を元に参考値として算出しておりますが、当社は、本情報の正確性、信頼性、完全性を保証するものではなく、本情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切責任を負いません。

STARTUP DB（スタートアップデータベース）について

成長産業領域に特化した国内最大級の情報プラットフォームです。26,000社以上のスタートアップ・ベンチャー企業のファイナンス情報や事業内容を網羅するほか、詳細な特許情報も閲覧頂けます。蓄積されたデータの分析結果や、注目のスタートアップについて深く知ることのできる取材記事も随時掲載しています。また、世界的なベンチャー企業データベース「Crunchbase」とデータ連携し、日本企業の情報を海外のプロフェッショナルに届けることで、国内の成長産業領域市場の発展に貢献しています。

https://startup-db.com/

【フォースタートアップス株式会社 概要】

社名：フォースタートアップス株式会社

代表者：代表取締役 CEO 志水 雄一郎・代表取締役 COO 恒田 有希子

設立：2016年9月1日

事業内容：成長産業支援事業

証券コード：7089（東証グロース市場上場）

所在地：東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ 森JPタワー 31F

https://forstartups.com/

フォースタートアップスは、スタートアップ企業向け人材支援を中核に、データベース運営・コミュニティ形成・資金支援・出口支援などの「成長産業支援プラットフォーム」を構築し、スタートアップや挑戦者を支える各種サービスを提供しています。