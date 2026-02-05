大井川鐵道株式会社(静岡県島田市 代表取締役社長 鳥塚 亮)は株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ(東京都港区 代表取締役社長 大竹 健)がマスター・ライセンスを保有する「きかんしゃトーマス」の意匠をまとった蒸気機関車「きかんしゃトーマス号」が走る公式イベント「DAY OUT WITH THOMAS(TM) 2026」について、きかんしゃトーマスの権利元の承認を得て、2026(令和8)年3月7日(土)から開催することを決定いたしました。





2026年度は、アジア初となる「きかんしゃパーシー号」の実車運行を開始するほか、大井川鐵道で2014年から「DAY OUT WITH THOMAS(TM)」を開催してから初となる通年開催を決定いたしました。さらにトーマスフェア会場をアップデートし、これまでにない体験を提供します。





乗車チケットは各オンライン予約サイトで2月7日(土)から受付開始いたします。





詳細は以下のとおりです。









■ポイント

◆ アジア初！トーマスの大親友、緑色のタンク機関車『パーシー』が大井川鐵道で運行開始。まずはパーシーが先行して運行。のちにソドー島からやってくるトーマス号と助け合いながら大井川鐵道で活躍します。きかんしゃたちが繰り広げる友情と助け合いの物語を、鉄道旅を通してぜひご体感ください。





◆ 開催期間を拡大し、2026年3月7日から翌年3月末まで、初めて通年で開催します。桜、新緑、紅葉、そして冬景色。移りゆく季節をトーマス号となかまたちと一年中お楽しみいただけます。訪れるたびに異なる表情を見せる大井川の風景とともに、特別な鉄道旅をお楽しみください。





◆ トーマスフェアは「思い出づくり」をテーマに4月から大幅アップデート。重ね捺しスタンプラリーや大きなフォトパネルなどみんなで楽しめる参加型コンテンツが充実し、遊びごたえのあるエリアへと進化します。





パーシー

きかんしゃトーマス号





トビー号









1. きかんしゃパーシー号

■運転日 ：2026(令和8)年3月7日(土)～

運転日は「6. 運転カレンダー」をご覧ください





■運転区間：新金谷駅(島田市)～川根温泉笹間渡駅(同) 片道距離 17.7km





■乗車料金(税込)

(1) (往復券)新金谷駅→川根温泉笹間渡駅→家山駅→新金谷駅

大人6,000円 小児 3,000円

(2) (片道券)新金谷駅→家山駅または川根温泉笹間渡駅

川根温泉笹間渡駅または家山駅→新金谷駅

大人 3,000円 小児 1,500円





■運転時間

(1便目)新金谷駅 10時36分 → 家山駅 11時04分/11時10分

→ 川根温泉笹間渡駅 11時17分/11時29分

→ 家山駅 11時36分/11時42分 → 新金谷駅 12時09分

(2便目)新金谷駅 13時20分 → 家山駅 13時48分/13時52分

→ 川根温泉笹間渡駅 14時00分/14時15分

→ 家山駅 14時23分/14時27分 → 新金谷駅 14時54分





■チケット販売方法

● 各予約サイト(アソビュー!、EX旅先予約、JRE MALL)での先着順販売

(2月7日(土)12時00分から販売開始予定)





● ローチケでの抽選販売

(4月6日(月)乗車分から取扱開始予定・追ってお知らせします。)





● 一部旅行会社ツアー形式による販売

(取り扱い旅行会社により異なります。)









2. きかんしゃトーマス号

■運転日

2026(令和8)年5月30日(土)～

運転日は「6. 運転カレンダー」をご覧ください





■運転区間

新金谷駅(島田市)～川根温泉笹間渡駅(同) 片道距離 17.7km





■乗車料金(税込)

(3) (往復券)新金谷駅→川根温泉笹間渡駅→家山駅→新金谷駅

大人 6,000円 小児 3,000円

(4) (片道券)新金谷駅→家山駅または川根温泉笹間渡駅

川根温泉笹間渡駅または家山駅→新金谷駅

大人 3,000円 小児 1,500円





■運転時間：追ってお知らせします





■チケット販売方法

● 各予約サイト(アソビュー!、EX旅先予約、JRE MALL)での先着順販売





● ローチケでの抽選販売

(5月乗車分から取扱開始予定・追ってお知らせします。)





● 一部旅行会社ツアー形式による販売

(取り扱い旅行会社により異なります。)









3. きかんしゃトビー号

大井川の渓谷を見ながらゆっくりと走るきかんしゃトビー号と一緒にお出かけしよう。車内アナウンスや沿線のなかまたちにも注目。ラスティーやいたずら・いじわる貨車にも会えます。





■運転日：2026(令和8)年4月25日(土)～12月27日(日) ※詳細は別表参照





■運転区間：千頭駅(川根本町) ～ 奥泉駅(同) ※片道距離 7.5km





■運転時間

(1便目) 千頭駅 10時27分 → 奥泉駅(折り返し) → 千頭駅 11時33分

(2便目) 千頭駅 14時10分 → 奥泉駅(折り返し) → 千頭駅 15時19分





■乗車料金(税込)：大人 2,000円 小児 1,000円





■お申込み

● 予約サイト「アソビュー！」での先着順販売

(2月7日(土)12時00分販売開始予定)





● 大鉄アドバンスによるツアー形式での販売

＞ https://travel.daitetsu-adv.co.jp/





● 運転日当日に空席がある場合は千頭駅で当日券を発売します。









4. なかまたちが大集合 新金谷トーマスフェア

きかんしゃトーマス号をはじめなかまたちが大集合。たっぷり遊べる体験型スポットです。





■場所

大井川鐵道 新金谷駅構内





■会えるなかま

きかんしゃトーマス号、きかんしゃパーシー号、ウィンストン、とくしゅしょうぼうしゃのフリン、ロコトレインのニア

※フェア会場内のトーマス号となかまたちの構成は日時によって異なります。





■入場料

【3月30日まで】

トーマスフェア1日入場券 1名 500円

(1歳児以上有料、購入当日に限り有効、再入場可)





【4月3日から】

トーマスフェア1dayフリーパス 1名 1,100円

(2歳児以上有料、購入当日に限り有効、再入場可)





■オープン日

きかんしゃトーマス号またはきかんしゃパーシー号運転日





■入場時間

9時00分～16時30分(最終受付16時00分まで)





■みどころ

・トーマス号・パーシー号がくるりとひとまわり。転車台での転向作業

・手回しトロッコやバッテリーカーなど、お子様が夢中になれる楽しい遊具も充実

・ロコトレインのニアが会場内を運行。ニアと一緒にたんけんしよう

(3月まで：1回300円※3歳以上有料 4月以降：トーマスフェア1dayフリーパスで1日乗り放題)

・なかまたちが大集合、大きなフォトスポットもありシャッターチャンスが盛りだくさん





【4月3日から】

4月3日から会場コンテンツがリニューアル！楽しみごたえのある以下の企画・特典が追加になります。

・重ね捺しスタンプラリーを開催。トーマスフェア1dayフリーパス1枚ご購入につき1枚スタンプラリー台紙をお渡し。会場内のスタンプを集めてカラフルな1枚の絵を完成させよう。コンプリートした方には2026特製スタンプホルダーをプレゼント

・蒸気機関車運行を支える人々のお仕事を知り、「DAY OUT WITH THOMAS(TM)」がより深く楽しめる！「大井川鐵道SL動態保存ブック」(非売品)を家族に1冊プレゼント









5. バスのバーティー・2かいだてバスのバルジー

バスのバーティー、2かいだてバスのバルジーはツアー形式で乗車できます。きかんしゃトーマス号やパーシー号とまとめて予約ができて、便利にトーマス号となかまたちに会う旅ができます。

※詳細調整中です。決定しましたら、大井川鐵道公式HPで発表いたします。









6. 運転日・運転本数一覧 ※9月30日まで





運転カレンダー









※10月1日以降の運転日については、追って大井川鐵道公式HPで発表いたします。









7. トーマス号となかまたち所在地一覧

ロゴ





新金谷駅～川根温泉笹間渡駅

きかんしゃトーマス号、きかんしゃパーシー号





千頭駅～奥泉駅

きかんしゃトビー号





新金谷～川根温泉エリア

バスのバーティー※





静岡駅南口～新金谷

2かいだてバスのバルジー※





トーマスフェア会場(新金谷)

とくしゅしょうぼうしゃのフリン、ウィンストン、ロコトレインのニア





トーマスフェア会場(千頭)

ジェームス、ヒロ





川根両国駅

いたずら・いじわる貨車、ラスティー





※バスのバーティー・2かいだてバスのバルジーは2025年実績。本年の運行予定は追ってお知らせします。

