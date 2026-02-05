【ABC-MART限定】adidas Originals ロープロファイルモデル「TOKYO」 春の足元を彩る、リボンシューレース付き2WAYスニーカー新登場
ABCマートは、adidas Originalsの人気モデル「TOKYO（トウキョウ）」のABC-MART限定カラーを、全国のABC-MART GRAND STAGEおよび公式オンラインストアにて発売いたします。また、発売を記念し、2026年2月5日（木）より、ルミネ店舗限定で本商品をご購入いただいたお客様を対象に、ノベルティを配布するキャンペーンをABC-MART店舗にて実施いたします。
今回新たに登場するスニーカーは、トレンドが続くロープロファイルにパールの様な艶感のあるニュアンスカラーを採用し、2種のシューレースを備えた2WAY仕様に仕上がっています。
同日に公開されるビジュアルには、モデルとして活躍する前田希美さんを起用し、春っぽいスタイリングを提案いたします。
●URL：https://gs.abc-mart.net/feature/29864/ ※オンラインストアは2026年2月5日(木)AM9時公開
◼️2WAYシューレースで選ぶ、フェミニンな足元
今回新たに登場するABC-MART限定カラーの「TOKYO」は、細身で薄底のロープロファイルシルエットに、オフホワイトとグレーをベースにしたパール感のあるニュアンスカラー２色を展開いたします。また、通常のシューレースとサテン素材のリボンシューレースを備えた2WAY仕様で、シューレースを替えるだけで足元の印象をカジュアルにもフェミニンにも切り替えられる一足です。
その日の気分やスタイリングに合わせてシューレースをカスタマイズでき、日常のスタイルに自然と馴染みながら、今の気分にフィットするスニーカーとしてお楽しみいただけます。春には、軽やかなワンピースやスカート、淡色デニムと合わせた、季節感のあるスタイリングもおすすめです。
【Pink - Ribbon Lace ver. 】
ピンクのスリーストライプスと薄底シルエットで、デニムに今っぽい甘さを添えるカジュアルフェミニン。
【Pink - Standard Lace ver.】
足元のパール感とリンクするサテンスカートと合わせて、甘さを引き算した大人のスウィートスタイル。
【Silver - Ribbon Lace ver.】
王道フェミニンに、ロープロスニーカーでモードな抜け感。
リボンレースが軽やかな甘さをプラス。
【Silver - Standard Lace ver.】
きちんと感をベースに、スニーカーで抜けを。
パール感のある素材で上品に楽しむ、大人のきれいめカジュアル。
◼️ルミネ店舗限定ノベルティ
キャンペーン開始に伴い、2026年2月5日(木)より、本商品をルミネ館内のABC-MART店舗にてご購入いただいたお客様へ、adidas Originals「ショッピングバッグ」をプレゼント！
シューズのカラーにインスピレーションを得たピンクのトレフォイルロゴを使用した、ここでしか手に入らない限定カラー。
※数量限定／なくなり次第終了
※一部店舗を除く
◼️商品概要
商品名：TOKYO
価格：14,300円（税込）
カラー（左から）OFFW/SAND/SIMP、FTWR/GOLD/GREY
サイズ：22.0cm~28.0cm（0.5cm刻み）
◼️プロフィール
前田希美
1993年6月16日生まれ。AB型。埼玉県出身。2006年、雑誌「ピチレモン」第14回読者モデルオーディョンで準グランプリ、新設された「プリウリ賞」を受賞。同年6月号より専属モデルとして活動。2007年1月、WEBシネマ「リアルシスター」で女優デビュー。同年4月から「おはスタ」(テレビ東京)で「おはガール」として出演。2010年に「ピチレモン」卒業後、2011年から雑誌「Popteen」で専属モデルとして活動。2018年より自身のアパレルブランド「N WITH.」、2024年よりインナービューティーブランド「Nodeal」を手掛けるなど活動は多岐に渡る。日々、SNSを使用してファッションやビューティなどの情報を発信しており、SNS総フォロワー数は93万人を突破。
Instagram：
https://www.instagram.com/maeda_nozomi/?hl=ja
◼️会社概要
会社名：株式会社エービーシー・マート
代表者：野口実
所在地：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号
麻布台ヒルズ森JPタワー48階
設立 ：1985年6月6日
事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売
＜お客様からの問い合わせ先＞
電話：0120-936-610
対応時間：10：00～17：00（平日月曜から木曜）