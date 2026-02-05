チャット形式で作る自分史kotory 新プランを導入し本格始動

株式会社Remoi

株式会社Remoi(所在地：東京都北区、代表：堀井 拓斗)は、大切な人や自分自身の人生を一冊の本にするサービス「kotory」にて、AI編集者とチャット形式で執筆作業を行う「チャットプラン」のシステム構築を完了し、2026年2月5日より本格始動いたしました。あらゆる人に“人生を本にする体験“をご提供できるよう、編集部と直接やりとりができる「インタビュープラン」もご用意しているので、ご自身のご希望にあったプランをご選択いただけます。

■ 新プラン提供背景

近年、還暦祝いや結婚式、成人の節目といったライフイベントにおいて、「本当に心に残る贈り物」を求める声が高まっています。体験ギフトやパーソナライズギフトが注目される中、kotoryは「大切な人の人生そのものを一冊の本にする」という、これまでにない形のギフトを実現してきました。



しかし、従来の本作成サービスでは膨大な費用(最低価格30万円～）がかかる上に、日程調整や対面での負担があり、「もっと気軽に、でも本格的な品質で作りたい」というニーズに応えきれていませんでした。



■ AIとの対話により気負わず手軽に執筆を実現

提供を開始した「チャットプラン」では、専用サイト上でkotoryのAI編集者から届く質問にチャット形式で会話するだけで、世界に一冊の本が完成します。

kotory編集部監修のもと構築されたAI編集者が人生の各ステージ（幼少期、学生時代、仕事、家族、これからの夢など）に沿って質問を展開。回答内容から自動的に章立てを構成し、著者のお好みの文体で、特別な書籍に仕上げます。



【チャットプランの特徴】

- 完成までの期安：約2～3ヶ月（ユーザーのペースに合わせて調整可能）

- スマホで完結：特別な操作は不要、メッセージを送る感覚で進行

- 途中離脱防止：忙しくて間が空いても、編集部から優しくリマインド

- 本格的な品質：A5ハードカバー上製本、20～200ページ対応、カラー写真最大32枚挿入可能

- 複数冊対応：同内容の本を配布用に増刷対応（追加1冊8,700円～）

チャットイメージ（※表示内容はサンプルです）編集・校正・推敲イメージ（※表示内容はサンプルです）



■ これまでご利用いただいたユーザーの声（一例）

34歳（男性）母への贈り物：

「母が初めて自分の過去を語ってくれた。本という形になったことで、家族全員で何度も読み返している」

51歳（夫婦）成人を迎える我が子へ夫婦で執筆：

「春から上京する我が子へ、社会に出て必ず訪れる苦しい場面に読めるよう、お守りとして作りました。伝わってくれたら嬉しいです」

62歳（女性）自分史として：

「終活ではなく、これからの生き方として道標となるような自分史を制作することができた」

といった声が寄せられています。



■ 用途は無限大 -- ウェディング、企業、教育現場への展開も視野に

現在、主な利用シーンは以下の通りです：

- 両親の還暦・古希祝い

- 結婚式での両親への感謝の品

- 成人・就職を迎える子どもへのメッセージ

- 夫婦間での感謝の手紙

- 自分自身の人生の棚卸し

- 創業経営者向けの社史



今後はウェディング業界との連携、創業経営者の自伝制作、教育機関での「家族の歴史を知るプロジェクト」など、BtoB領域への展開も視野に入れています。





■ サービス概要

- サービス名：kotory（コトリー）

- 提供プラン：

- チャットプラン：kotory編集部とのチャット形式（約2～3ヶ月）

- インタビュープラン：対面またはオンラインインタビュー形式（約1ヶ月）

- 仕様：A5ハードカバー上製本、しおり・奥付完備、カラー写真挿入可能

- ページ数：20～200ページ

- 価格：

チャットプラン 47,300円（税込）

インタビュープラン 95,000円（税込）

追加冊数 8,700円（税込）/冊

- 公式サイト：https://kotoryapp.com/

- お問い合わせ：cs.kotory@remoi.jp

■ 代表コメント

「SNSは瞬間を切り取り、写真は場面を残しますが、その人が何を考え、どう生きてきたかという"本当の言葉"は残りません。kotoryは、全ての人生は本になる価値があると信じています。従来のように出版として世に広く出すものではなく、深い繋がりに向けた言葉を一冊の本として書き記す為にkotoryは生まれました。AIと人間の温かさを融合させることで、誰もが自分の人生の著者になれる時代を創っていきます」



■ 会社概要

- 社名：株式会社Remoi

- 代表者：堀井 拓斗

- 所在地：東京都北区赤羽1丁目59-8

- 事業内容：パーソナライズド書籍制作サービスの企画・運営

- URL：https://kotoryapp.com/



