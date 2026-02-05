新発酵習慣を1杯に『酒粕青汁 Beauty+』新登場！佐賀県嬉野産大麦若葉×酒粕で、飲みやすい＆続けやすいを実現

東京竹八株式会社開発背景：青汁の「継続の壁」と、30～50代の“内側ケア”ニーズ

健康習慣として定着している青汁ですが、「独特の青臭さや苦味が苦手」「毎日続けるハードルが高い」といった“継続の壁”が存在します。特に美容と健康を両立したい30～50代の方からは、腸活・発酵食品・インナーケアへの関心が高まる一方で、日常に取り入れやすい形の選択肢はまだ十分とは言えません。

そこで当社は、地域素材として品質にこだわった嬉野産大麦若葉に、日本の伝統的な発酵素材である酒粕を組み合わせることで、「飲みやすさ」「続けやすさ」「美容・腸活のサポート」を同時に満たす新しい青汁の形を目指しました。今回、2026年1月に『酒粕青汁 Beauty+』を発売しました。

商品ページ :https://www.takehachi.co.jp/?pid=190279136商品特長：『酒粕青汁 Beauty+』が目指す“発酵美容×腸活”の新習慣1）嬉野産大麦若葉を使用

本商品は、【嬉野産大麦若葉（または嬉野周辺）】の原料を使用し、毎日口にするものとしての“素材の安心感”にこだわりました。青汁としてのベースをしっかり持ちながら、継続できる味設計を追求しています。

酒粕の発酵パワーをプラス

酒粕は、日本で古くから親しまれてきた発酵食品です。『酒粕青汁 Beauty+』では、この酒粕を青汁と組み合わせることで、毎日の習慣として取り入れやすい"健康習慣サポート設計"を掲げています。

生活リズムケア／めぐりサポート／エイジングケア／すっきり習慣／スタイルサポートの5つを、わかりやすく訴求しています。

※本商品は食品であり、医薬品的な効能効果を標榜するものではありません。

（インフォグラフィック素材もプレスリリース用に用意していますが、画像内表現は一般的な健康習慣の考え方を示すものです）

忙しい朝でも手軽に取り入れられます。水で溶かすだけでなく、牛乳・豆乳・ヨーグルト・スムージーなどへのアレンジも想定し、"味の不安"を減らして続けやすくすることを重視しました。

嬉野は温泉地としても知られています。当社は今回、地域素材としての嬉野産大麦若葉を起点に、温泉での外からのリラックスと、発酵×野菜による内からの食習慣を掛け合わせた新しいライフスタイル提案を行っていきます。

商品概要

商品名：酒粕青汁 Beauty+（ビューティープラス）

内容量：１００ｇ（約３０回分）

価格：通常価格 1,980円（税込）

発売日：【2026年1月】

商品URL：https://www.takehachi.co.jp/?pid=190279136

原材料：【大麦若葉末、酒粕パウダー】

目安：1日3g

保存方法：直射日光・高温多湿を避けて保存