【2/25 無料ウェビナー】従来型の事業成長が限界を迎える中、パーパスや社会貢献を掲げるだけで終わらせない。理想と収益を接続する、事業構想のロジックと合意形成プロセス

株式会社STYZ2月25日（水）16時から【社会課題起点（アウトサイド・イン）の事業開発 ～市場×自社×社会をつなぐ「三位一体」フレームワーク～】 ウェビナーを開催します。

企業の新規事業創出を支援するインクルーシブデザインスタジオCULUMU（運営：株式会社STYZ、本社：東京都渋谷区、代表取締役：田中辰也、以下「CULUMU」）は、2026年2月25日（水）に無料ウェビナーを開催いたします。

企業の存在意義（パーパス）や社会的価値を事業戦略の中核に据える動きが加速しています。しかし、その高潔な理念を具体的な稼ぐ力へと転換するフェーズにおいて、多くの新規事業プロジェクトが壁に直面しています。それは、社会性と経済合理性という、一見相反する要素を統合するための共通言語が社内に不足しているためです。本ウェビナーでは、きれいごとやスローガンで終わらせず、抽象的な「社会課題」を確かな「事業価値」へと着地させるための実践的な思考プロセスと、組織を動かす合意形成のアプローチをお伝えします。

ウェビナーお申し込みはこちら :https://peatix.com/event/4831155/view

ウェビナー概要

かつて、企業は「自社の技術で作れるもの」を売るプロダクト・アウトの発想で成長してきました。その後、市場が成熟するにつれ、「顧客が欲しいもの」を作るマーケット・インへと主戦場が移りました。そして今、VUCAと呼ばれる不確実な時代において、顧客の声（顕在ニーズ）だけを追いかけても差別化は困難になりつつあります。そこで求められているのが、社会の変化や課題を起点に、あるべき未来から事業を構想する「アウトサイド・イン」のアプローチです。

しかし、この手法は難易度が高く、多くの企業が「社会的には正しいが、利益が出ない（ボランティア化）」か、逆に「収益を優先して社会性が失われる」というジレンマに陥っています。また、プロジェクトの目的が曖昧なまま進み、経営層（ROI重視）と現場（顧客体験重視）の間で認識のズレが生じることも起きています。

本ウェビナーでは、これらの課題を解決するための「三位一体（市場×自社×社会）」フレームワークを解説。「ビジネス（収益）・顧客（体験）・社会（インパクト）」の3つのゴールを統合し、社内の視座を合わせて強力に推進するための思考プロセスと合意形成の手法を解説します。

このような方におすすめ

- 社会課題解決を掲げているが、具体的な収益モデルへの落とし込みに悩んでいる経営企画・CSV推進担当の方- 機能や価格競争からの脱却を目指し、ブランドに社会的価値という新たな軸を加えたいマーケティング・ブランドマネージャーの方- プロジェクトの目的がメンバー間でバラバラになっており、推進力が出ないと悩んでいる事業部長・プロジェクトマネージャーの方- 社会に良いことをビジネスとして成立させるためのロジックや言語化を学びたい社内起業家の方

登壇者プロフィール

デザインスタジオCULUMU CEO室 室長／佐藤 徹（さとう とおる）

デザインスタジオCULUMU

CEO室 室長

佐藤 徹（さとう とおる）

株式会社STYZにて、SDGs・CSR・パーパスを軸とした企業向けコンサルティングや新規事業開発支援を手掛ける。医療・福祉、文化・芸術継承など多岐にわたる非営利団体の運営支援にも従事し、幅広い視点でクライアントの課題解決に取り組む。

インクルーシブデザインスタジオCULUMUでは、調査研究・新規事業開発、コンテンツマーケティングや啓発に従事している。

開催概要

インクルーシブデザインスタジオ CULUMU について

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/22873/table/323_1_70ac85531e80b86693fd01cfd01ce846.jpg?v=202602051121 ]CULUMUの支援は「共創プロセスを取り入れた新たな事業創造支援」「尖ったインサイトを発見するリサーチ支援」「アイデアを形にするプロトタイピング支援」「全ての人にやさしい空間・建築デザイン支援」「価値を最大化するブランディング・アクセシビリティ支援」などがあります。

インクルーシブデザインスタジオCULUMUは、高齢者や障がい者、外国人やマタニティ、Z世代・α世代など多様なユーザー、当事者と共創するインクルーシブデザインスタジオです。ビジネスコンサルタント、UXデザイナー、UIデザイナー 、プロダクトマネージャー、エンジニアなど多数スペシャリストが在籍しているので、さまざまな事業開発の支援が可能です。

また5,000団体以上の非営利団体との繋がりを通じた希少なN=1が多く集まる調査パネルを基に、これまでリーチが困難であった人々を含む多様な人々とマッチングと定性的な調査が提供可能です。当サービスは公益財団法人日本デザイン振興会より「NPOやNGOと連携し、当事者との距離が近く洗練されたプロダクト開発の手助けになる」と評価いただき、「2024年度グッドデザイン賞」を受賞しました。

これまでデザイン＆開発案件で大手企業からスタートアップまで過去100件以上の幅広い取引実績があります。また、NPO・研究機関など多様なユーザーを支援するD&Iパートナーや開発パートナーも豊富で、従来の事業開発のみならず、社会課題への専門性やDE&Iに取り組むプロジェクトも豊富な経験があります。

株式会社 STYZ 概要

「民間から多種多様な社会保障を行き渡らせる」をミッションに掲げ、STYZは３つの事業があります。非営利セクターを中心に新しく資金流入を促す『ドネーションプラットフォーム事業』、企業課題と社会課題の解決を共に目指す『インクルーシブデザイン事業』。そして、次世代的なテクノロジーで人間ならではの体験を創造する『システム開発&エンジニアリング事業』になります。3つの事業を通じて、企業（ビジネスセクター）・行政（パブリックセクター）、NPO（ソーシャルセクター）、個人との媒介となり、社会の課題解決の促進を行います。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/22873/table/323_2_abf6b945f1bc60204d90d392d07e9aa2.jpg?v=202602051121 ]