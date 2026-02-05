ANAクラウンプラザホテル神戸「春を巡る、美食のテーブル」春のレストランプロモーションを開催

株式会社新神戸ホールディング

ANAクラウンプラザホテル神戸（所在地：神戸市中央区北野町1丁目）では、2026年3月より、館内各レストランにて春限定メニューを展開する「春のレストランプロモーション」を開催いたします。フレンチ・ビストロ、イタリアン、鉄板焼、中国料理、スイーツまで─

それぞれのレストランが、春の旬食材や受け継がれてきた食文化、土地の魅力を丁寧に掘り下げ、一皿一皿に季節の息吹を映しました。

素材の瑞々しさや香り、彩り、食感を生かした料理の数々が、春ならではの美味しさを描き出します。

ホテル内を巡りながら、各店の個性とともに味わう、春の美食体験をお楽しみください。

■ カジュアルダイニング ザ・テラス（4F）TEL：078-291-1163

春のフレンチ・ビストロ ディナーブッフェ

肩肘張らずに楽しめるフレンチ・ビストロを、春の訪れとともにディナーブッフェでご提供。旬の野菜や香り高いハーブを取り入れたキッシュやパテ、骨付きラムもも肉を丸ごとローストしたジゴー・ダニョーなど、ビストロの定番料理が並びます。ライブキッチンならではの出来立ての臨場感に加え、食後には桜をテーマにしたデザートも揃い、春らしいディナータイムをお楽しみいただけます。

期間：2026年3月2日（月）～5月1日（金）

時間：5:30pm～8:30pm（L.O. 8:00pm）

料金：大人 \4,900／6～12歳 \2,450

■ レストラン＆バー Level 36（36F）TEL：078-291-1163

春のローマを、神戸で味わう

Tradizione e innovazione ― 伝統から革新へ

ローマで受け継がれてきた郷土料理を、兵庫の旬食材で表現した春限定のイタリアン。そら豆や春野菜の瑞々しさ、赤ワインで煮込んだ牛テールの奥行きある旨み、坊勢漁港から届く鮮魚の繊細な味わいなど、ローマの伝統を軸に、季節の魅力を一皿一皿に映しました。眺望とともに、彩り豊かな春のローマをご堪能ください。

期 間：2026年3月3日（火）～5月31日（日）

時 間：ランチ 11:30am～2:30pm（L.O. 2:00pm）

ディナー 5:30pm～9:00pm（L.O. 8:30pm）

バー 5:00pm～11:00pm（L.O.10:30pm）

料 金：ランチ \2,500～\5,800

ディナー \11,000～\18,000

定休日：月曜

■ 鉄板焼 北野（5F） TEL：078-291-1129

北野で味わう、春の息吹。旬が香る鉄板ダイニング

淡路島産新玉ねぎや菜の花、明石の天然真鯛、春メバルなど、春の訪れを感じる旬食材を、鉄板の妙技で一皿一皿に仕立てました。やわらかな甘みと香りが広がるポタージュ、彩り豊かな野菜、旨みを引き出した和牛や魚介─。

北野の静かな空間で、五感で楽しむ春のコースをご堪能ください。

期間：2026年3月1日（日）～5月31日（日）

時間：ランチ 11:30am～2:30pm（L.O. 2:00pm）

ディナー 5:30pm～9:30pm（L.O. 8:30pm）

料金：ランチ \3,900～\12,000

ディナー \12,000～\35,000

■ 中国レストラン 蘇州（34F） TEL：078-291-1122

春、沿海の恵みと点心を味わう美食の旅

やわらかな春の訪れとともに、中国沿海地方の味覚を巡るひとときを。

広東と閩南、二つの食文化が育んだ料理は、海の恵みを生かした繊細な味わいが魅力です。張シェフ渾身の飲茶をはじめ、滋味深いスープや海鮮料理など、料理に寄り添う日本酒とともに、味わいの広がりをお楽しみください。

期 間：2026年3月1日（日）～5月31日（日）

時 間：ランチ 11:30am～2:30pm（L.O. 2:00pm）

ディナー 5:30pm～9:00pm（L.O. 8:30pm）

料 金：ランチ \3,000～\8,100

ディナー \11,500～\16,500

定休日：火曜

■ ティーラウンジ ザ・ラウンジ（4F） TEL：078-291-1273

Spring Sweets Collection ― 春を味わう、甘やかなひととき

春の訪れを告げる 旬の素材を丁寧に仕立てたスイーツコレクション。

定番ケーキに加え、週替わり・月替わりで表情を変える全9種が、季節の移ろいを映します。また、定番ケーキやスチームショコラに、週替わりのプティフールから4種を選べる「デザートプレート」もご用意しています。

期間：2026年3月1日（日）～5月31日（日）

提供時間：11:00am～ 料金：\2,900

※各種割引適用外

春の美味しさを、一皿ずつ。

それぞれのレストランが描く“春”を、

ANAクラウンプラザホテル神戸で巡る特別なひとときをお届けします。

※表示料金はすべて税・サービス料込です。

※写真はすべてイメージです。

クラウンプラザ(R)ホテルズ&リゾーツについて：

世界有数のプレミアムホテルブランドであるクラウンプラザは、都市や空港、リゾート、郊外など、さまざまなロケーション、絶好の立地にホテルを展開しています。ビジネスでもレジャーでも、そのふたつの旅が交差する新しい旅でも、現代のゲストのニーズに発想豊かなアイデアでお応えします。日本では、ANAクラウンプラザブランドとして、現在全国 20都市（釧路、千歳、札幌、秋田、安比高原、新潟、富山、金沢、成田、名古屋、京都、神戸、岡山、広島、米子、松山、福岡、長崎、熊本、沖縄）で5,000 室以上を展開しており、そのネットワークは拡大し続けています。詳細はブランド公式サイトwww.crowneplaza.com(https://www.crowneplaza.com/hotels/us/en/reservation)、その他Facebook(https://www.facebook.com/Crowne.Plaza)やInstagram(https://www.instagram.com/crowneplaza)などのSNSをご覧ください。

IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて

IHG ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihgplc.com/en/) [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Good（真のおもてなし）を提供するグローバルホスピタリティー企業です。20のホテルブランドと1億4,500万人の会員を持つ世界最大級のロイヤリティプログラム「IHGワンリワーズ(https://www.ihg.com/onerewards/content/jp/ja/home)」を有するIHGは、世界100ヶ国以上に6,800軒超の開業中ホテル、100万超の客室、2,300軒超の開発パイプラインを展開しています。

・ ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ(https://jp.sixsenses.com/), リージェント ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/regent/hotels/jp/ja/reservation), インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ(https://www.intercontinental.com/hotels/jp/ja/reservation), ヴィニェット コレクション(https://www.vignettecollectionhotels.com/hotels/jp/ja/reservation), キンプトン ホテルズ&レストランツ(https://www.ihg.com/kimptonhotels/hotels/jp/ja/reservation), ホテルインディゴ(https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/jp/ja/reservation)

・ プレミアム: voco(https://www.ihg.com/voco/hotels/jp/ja/reservation), Ruby(https://www.ruby-hotels.com/), HUALUXE ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/hualuxe/hotels/gb/en/reservation), クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/jp/ja/reservation), EVEN ホテルズ (https://www.ihg.com/evenhotels/hotels/us/en/reservation)

・ エッセンシャルズ: ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/jp/ja/reservation), ホリデイ・イン エクスプレス(https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/jp/ja/reservation), ガーナー(https://www.ihg.com/garner-hotels/hotels/us/en/reservation), avid ホテルズ(https://www.ihg.com/avidhotels/hotels/us/en/reservation)

・ イーツ: Atwell スイーツ(https://www.atwellsuites.com/), ステイブリッジ スイーツ(https://www.ihg.com/staybridge/hotels/gb/en/reservation), ホリデイ・イン クラブバケーションズ(https://www.ihg.com/holidayinnclubvacations/hotels/us/en/reservation), キャンドルウッド スイーツ(https://www.ihg.com/candlewood/hotels/us/en/reservation)

・ エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ (https://www.ihg.com/content/us/en/iberostar-beachfront-resorts)

InterContinental Hotels Group PLCはグループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGのホテルとコーポレートオフィスには約385,000人のスタッフが勤務し、日々世界中のお客様をお迎えしています。

公式サイト（英語）https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation

公式サイト（日本語）https://www.ihg.com/japan/content/jp/ja/japan

IHGワンリワーズ https://www.ihg.com/onerewards/content/jp/ja/home

アプリのダウンロードはこちら：

https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotels-rewards/id368217298

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android

最新情報はこちら：

https://www.ihgplc.com/en/news-and-media

https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts(https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts)

IHG・ANA・ホテルズグループジャパン公式サイト: https://www.ihg.com/ja/japan