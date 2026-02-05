「とりあえずAI」から脱却 ー Excel×生成AIで「説明できる分析力」を身につける実践講座を新規開講

ピーシーアシスト株式会社

パソコンスクール「Winスクール」（運営：ピーシーアシスト株式会社［本社：東京都港区／代表取締役社長：嶋岡 学］テクノプロ・ホールディングスグループ）は、新リスキリングプログラム「Reskillia by WinSchool 」の第1弾として、「Excelビジネスデータ分析 クラスレッスン（生成AI対応）」を2026年3月よりオンライン・ライブ形式で新規開講いたします。本講座は、生成AIを活用しながらも「AIの答えをそのまま信じない」「自分の言葉で説明できる」データ分析スキルの習得を目的とした、実務経験者向けの短期集中プログラムです。

生成AI時代に求められるのは「説明できる分析力」

近年、生成AIの普及により、誰でも簡単に分析結果や示唆を得られるようになりました。

一方で現場では、

- AIの分析結果が正しいか判断できない- 「なぜこの数字になるのか」を説明できない- 上司や経営層に根拠を求められ、即答できない

といった課題が顕在化しています。

本講座は、こうした「とりあえずAI」に頼る状態から脱却し、Excelによる統計的根拠をもとに、現場を動かす分析力を身につけることを目的に開発されました。

講座の特長

演習課題

- 生成AIを「壁打ち相手」として活用AIに答えを丸投げするのではなく、仮説構築や視点拡張のパートナーとして活用。人間の思考力を最大化する設計です。- 普段のExcel環境で即実践高額な専用ツールは不要。受講翌日から、自身の業務データで再現できる実践力が身につきます。- アウトプット重視のライブ授業グループワークを通じて、仮説構築から分析・報告までを一気通貫で体験します。- 「個人スキル」で終わらせない設計分析結果をどう説明し、どう意思決定につなげるか。組織成果を見据えたアウトプット力を養います。

ポイントカード導入による売上効果の検証

実データをもとに、売上予測・残差分析・zスコアによる統計的評価を行い、施策の成果をレポート化。MAPE指標や時系列モデル（移動平均・季節指数法）も活用し、実務に即したデータ分析力を養成します。

講座概要

対象者

- 講座名：Excelビジネスデータ分析 クラスレッスン（生成AI対応）- 形式：オンライン・ライブ授業- 日程：2026年3月6日（金）・13日（金）・20日（金）・27日（金）- 時間：各日 9:20～12:30- 受講料：59,000円（税込64,900円）- 入学金：9,000円（税込9,900円）※3月開催分は入学金9,000円無料キャンペーン実施中- 定員：10名（最少催行人員3名）- AI分析結果を業務で活かしきれていない方- Excel集計はできるが、考察・提案に自信がない方- データに基づく説明責任を求められている実務担当者・管理職

※Excel中級程度のスキルをお持ちの方を対象としています。

申込・詳細はこちら

Excelビジネスデータ分析 クラスレッスン（生成AI対応）

https://www.winschool.jp/guidance/reskillia/excel_data/?from=pr

会社概要

Winスクール / DXリスキリングセンターについて

受講生の満足度96.5％ 講座数300以上、ピッタリの講座が必ず見つかる

全国42校を展開し、就転職や目標を叶えるためにスキルアップ、自己表現や生涯学習のサポートを行っています。CAD、WEB・デザイン、パソコン、プログラミングなど300以上の講座を提供し、自宅やオフィスでのオンラインレッスンも可能です。個人レッスンにより実務に強い教育サービスを提供しています。さらに、生成AIの導入研修やデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進するための人材育成・リスキリングのサービス、DXリスキリングセンターを運営し、DX推進のための人材育成を支援しています。

Winスクール ウェブサイト

https://www.winschool.jp/?from=pr

DXリスキリングセンター ウェブサイト

https://www.winschool.jp/dx_reskilling/?from=pr

Python Winnerについて

初めてをプロに育てるPython専門オンラインスクール

Python Winner は、Winスクールが提供する Python・データ分析・AI／機械学習に特化したオンライン学習サービスです。

完全マンツーマン指導と実務課題ベースのカリキュラムにより、初心者からでも基礎～実務レベルまで体系的にスキルを習得できます。環境構築不要で始められるクラウド学習環境を採用し、目的に合わせてPythonマスター・AI／機械学習マスター・データ分析ビジネスマスターなど複数の講座を展開しています。Winスクールで培った教育ノウハウを活かし、個人のキャリア形成から企業のDX推進まで幅広いニーズに対応します。

Python Winner ウェブサイト

https://winner.winschool.jp/python/?from=pr

ピーシーアシスト株式会社

本社：東京都港区六本木6丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー35階

代表者：代表取締役社長 嶋岡 学

設立：1991年9月

資本金：9,800万円

ピーシーアシスト株式会社 ウェブサイト

https://www.pcassist.co.jp/?from=pr