『ガールズバンドクライ』の描き下ろし Y2Kファッションver. トレーディングアクリルカードなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

『ガールズバンドクライ』の描き下ろし Y2Kファッションver. トレーディングアクリルカードなどの受注を開始

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『ガールズバンドクライ』の商品11種の受注を開始いたします。




株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『ガールズバンドクライ』の商品の受注を2月2日（月）より開始いたしました。



https://amnibus.com/products/title/1291?utm_source=press


井芹 仁菜、河原木 桃香、安和 すばる、海老塚 智、ルパ、ヒナ、リン、ナナ、アイの描き下ろしイラストをメインにデザインしました。




▼描き下ろし Y2Kファッションver. トレーディングアクリルカード







お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：単品 \715(税込), BOX \6,435(税込)


種類　：全9種


サイズ：（約）70×60mm　厚み：1mm


素材　：アクリル




▼描き下ろし Y2Kファッションver. トレーディンググリッター缶バッジ







カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし ダイヤモンドダスト Y2Kファッションver. 75mmグリッター缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格　：単品 \550(税込), BOX \4,950(税込)


種類　：全9種


サイズ：本体：（約）直径56mm　特典：（約）直径75mm


素材　：紙、ブリキ




▼描き下ろし Y2Kファッションver. トレーディングホログラム缶バッジ







カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし ダイヤモンドダスト Y2Kファッションver. 75mmホログラム缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格　：単品 \550(税込), BOX \4,950(税込)


種類　：全9種


サイズ：本体：（約）直径56mm　特典：（約）直径75mm


素材　：紙、ブリキ




▼描き下ろし Y2Kファッションver. トレーディングブロマイド







コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：単品 \275(税込), BOX \6,050(税込)


種類　：全22種


サイズ：（約）12.7×8.9cm


素材　：紙




▼描き下ろし Y2Kファッションver. トレーディングイラストカード







お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：単品 \275(税込), BOX \6,050(税込)


種類　：全22種


サイズ：（約）80×50mm


素材　：紙




▼描き下ろし Y2Kファッションver. マルチデスクマット





デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \3,960(税込)


種類　：全2種（トゲナシトゲアリ、ダイヤモンドダスト）


サイズ：（約）60×35cm


素材　：ポリエステル、ラバー




▼描き下ろし Y2Kファッションver. 特大アクリルスタンド







※画像は「描き下ろし 井芹 仁菜 Y2Kファッションver. 特大アクリルスタンド」を使用しております。



お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \3,300(税込)


種類　：全9種（井芹 仁菜、河原木 桃香、安和 すばる、海老塚 智、ルパ、ヒナ、リン、ナナ、アイ）


サイズ：本体：（約）23.8×8cm　台座：（約）9.6×9.2cm　厚み：3mm ※種類により異なる


素材　：アクリル




▼描き下ろし Y2Kファッションver. A5アクリルパネル





お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \3,278(税込)


種類　：全2種（トゲナシトゲアリ、ダイヤモンドダスト）


サイズ：（約）21×14.8cm　厚み：3mm


素材　：アクリル




▼描き下ろし Y2Kファッションver. BIGアクリルスタンド







※画像は「描き下ろし 井芹 仁菜 Y2Kファッションver. BIGアクリルスタンド」を使用しております。



お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \1,980(税込)


種類　：全9種（井芹 仁菜、河原木 桃香、安和 すばる、海老塚 智、ルパ、ヒナ、リン、ナナ、アイ）


サイズ：本体：（約）17.5×5.9cm　台座：（約）9×4.2cm　厚み：3mm ※種類により異なる


素材　：アクリル




▼描き下ろし Y2Kファッションver. 100mm缶バッジ







※画像は「描き下ろし 井芹 仁菜 Y2Kファッションver. 100mm缶バッジ」を使用しております。



カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \660(税込)


種類　：全9種（井芹 仁菜、河原木 桃香、安和 すばる、海老塚 智、ルパ、ヒナ、リン、ナナ、アイ）


サイズ：（約）直径10cm


素材　：紙、ブリキ




▼描き下ろし Y2Kファッションver. ダイカットステッカー







※画像は「描き下ろし 井芹 仁菜 Y2Kファッションver. ダイカットステッカー」を使用しております。



コーティングをしているため、耐水性・耐候性に優れています。


パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \550(税込)


種類　：全9種（井芹 仁菜、河原木 桃香、安和 すばる、海老塚 智、ルパ、ヒナ、リン、ナナ、アイ）


サイズ：（約）9.9×9.2cm ※種類により異なる


素材　：紙、PP




(C)東映アニメーション