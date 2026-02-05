『ガールズバンドクライ』の描き下ろし Y2Kファッションver. トレーディングアクリルカードなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて
株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『ガールズバンドクライ』の商品11種の受注を開始いたします。
株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『ガールズバンドクライ』の商品の受注を2月2日（月）より開始いたしました。
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/1291?utm_source=press
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
井芹 仁菜、河原木 桃香、安和 すばる、海老塚 智、ルパ、ヒナ、リン、ナナ、アイの描き下ろしイラストをメインにデザインしました。
▼描き下ろし Y2Kファッションver. トレーディングアクリルカード
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：単品 \715(税込), BOX \6,435(税込)
種類 ：全9種
サイズ：（約）70×60mm 厚み：1mm
素材 ：アクリル
▼描き下ろし Y2Kファッションver. トレーディンググリッター缶バッジ
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽予約購入特典
当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし ダイヤモンドダスト Y2Kファッションver. 75mmグリッター缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。
▽仕様
価格 ：単品 \550(税込), BOX \4,950(税込)
種類 ：全9種
サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm
素材 ：紙、ブリキ
▼描き下ろし Y2Kファッションver. トレーディングホログラム缶バッジ
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽予約購入特典
当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし ダイヤモンドダスト Y2Kファッションver. 75mmホログラム缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。
▽仕様
価格 ：単品 \550(税込), BOX \4,950(税込)
種類 ：全9種
サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm
素材 ：紙、ブリキ
▼描き下ろし Y2Kファッションver. トレーディングブロマイド
コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：単品 \275(税込), BOX \6,050(税込)
種類 ：全22種
サイズ：（約）12.7×8.9cm
素材 ：紙
▼描き下ろし Y2Kファッションver. トレーディングイラストカード
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：単品 \275(税込), BOX \6,050(税込)
種類 ：全22種
サイズ：（約）80×50mm
素材 ：紙
▼描き下ろし Y2Kファッションver. マルチデスクマット
デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \3,960(税込)
種類 ：全2種（トゲナシトゲアリ、ダイヤモンドダスト）
サイズ：（約）60×35cm
素材 ：ポリエステル、ラバー
▼描き下ろし Y2Kファッションver. 特大アクリルスタンド
※画像は「描き下ろし 井芹 仁菜 Y2Kファッションver. 特大アクリルスタンド」を使用しております。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \3,300(税込)
種類 ：全9種（井芹 仁菜、河原木 桃香、安和 すばる、海老塚 智、ルパ、ヒナ、リン、ナナ、アイ）
サイズ：本体：（約）23.8×8cm 台座：（約）9.6×9.2cm 厚み：3mm ※種類により異なる
素材 ：アクリル
▼描き下ろし Y2Kファッションver. A5アクリルパネル
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \3,278(税込)
種類 ：全2種（トゲナシトゲアリ、ダイヤモンドダスト）
サイズ：（約）21×14.8cm 厚み：3mm
素材 ：アクリル
▼描き下ろし Y2Kファッションver. BIGアクリルスタンド
※画像は「描き下ろし 井芹 仁菜 Y2Kファッションver. BIGアクリルスタンド」を使用しております。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \1,980(税込)
種類 ：全9種（井芹 仁菜、河原木 桃香、安和 すばる、海老塚 智、ルパ、ヒナ、リン、ナナ、アイ）
サイズ：本体：（約）17.5×5.9cm 台座：（約）9×4.2cm 厚み：3mm ※種類により異なる
素材 ：アクリル
▼描き下ろし Y2Kファッションver. 100mm缶バッジ
※画像は「描き下ろし 井芹 仁菜 Y2Kファッションver. 100mm缶バッジ」を使用しております。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \660(税込)
種類 ：全9種（井芹 仁菜、河原木 桃香、安和 すばる、海老塚 智、ルパ、ヒナ、リン、ナナ、アイ）
サイズ：（約）直径10cm
素材 ：紙、ブリキ
▼描き下ろし Y2Kファッションver. ダイカットステッカー
※画像は「描き下ろし 井芹 仁菜 Y2Kファッションver. ダイカットステッカー」を使用しております。
コーティングをしているため、耐水性・耐候性に優れています。
パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \550(税込)
種類 ：全9種（井芹 仁菜、河原木 桃香、安和 すばる、海老塚 智、ルパ、ヒナ、リン、ナナ、アイ）
サイズ：（約）9.9×9.2cm ※種類により異なる
素材 ：紙、PP
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/1291?utm_source=press
https://x.com/AMNIBUS
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社arma bianca
住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F
お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact
担当：齊藤直樹
Mail：support@amnibus.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行元 株式会社 arma bianca
Web https://armabianca.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(C)東映アニメーション