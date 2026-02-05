「観光」から「睡眠」へ。リビエラ逗子マリーナで脳と身体を休めるスリープツーリズムを2/5開始。湘南・マリブホテル『SLEEP WELL STAY』｜リカバリーウェア「ReFa VITALWEAR」導入

株式会社 リビエラ

神奈川県逗子市の「リビエラ逗子マリーナ」内に位置するスモールラグジュアリーホテル「マリブホテル」は、2026年2月5日より、旅の目的を観光から「良質な睡眠」へとシフトさせた宿泊プラン『SLEEP WELL STAY（スリープ ウェル ステイ）』を開始します。

観光名所・鎌倉からわずか10分、富士山と海を望む圧倒的な静寂を誇るリビエラ逗子マリーナ。本プランでは、この「海の静寂」という自然環境と科学的な睡眠テクノロジーを融合させ、血行促進などの効果が期待できる「ReFa VITALWEAR」や、睡眠学と人間工学に基づき一人ひとりに最適な寝具環境を提案する「EMOORの診断メソッド」をホテル初導入しました。客室での睡眠に留まらず、広大なマリーナ全体を活用した滞在プログラムを通じて、深刻化する現代人の「睡眠課題」に向き合い、人間本来の眠りを取り戻すスリープツーリズム（睡眠を目的とした旅）を提供します。

朝の光が差し込む全室オーシャン・富士山ビューの客室。海を感じながら目覚める究極の休息空間。

株式会社リビエラリゾート（本社：神奈川県逗子市／代表取締役社長 小林昭雄）は、都心から約60分という距離にありながら、約900本のヤシ並木と富士山・水平線を望むリビエラ逗子マリーナで展開するスモールラグジュアリーホテル『MALIBU HOTEL（以下マリブホテル）』において、現代人の深刻な睡眠課題に向き合い、眠りの質を追求した宿泊プラン「SLEEP WELL STAY（スリープウェルステイ）」を2026年2月5日（木）より開始しました。

本プランは、観光やアクティビティを詰め込む「足し算の旅」ではなく、海の静寂に身を委ね、眠りの質そのものを高めることを主役にした「引き算の旅」です。日本屈指のロケーションを誇る湘南・リビエラ逗子マリーナから、「眠るために泊まる」という新しい旅の価値をマリブホテルは提案します。

■背景：ホテルが向き合う「睡眠の質」という社会課題、スリープツーリズムへの挑戦

開放的なマリブホテル外観潮騒と夕景に包まれ、心身をスイッチオフにする時間

人生の約3分の1を占める「睡眠」。

日本では睡眠時間・睡眠の質ともに課題が指摘されており（厚生労働省調査）、睡眠不足は現代社会における重要なテーマとなる中、世界的には、旅の目的を観光から良質な睡眠へとシフトさせる「スリープツーリズム」が急速に広がっています。

マリブホテルでは、「眠る場所を提供するホテルだからこそ、睡眠という課題に正面から向き合いたい」という想いから、単なる快眠グッズの提供に留まらず、「海の自然環境×科学的アプローチ」を融合。ロケーション・テクノロジー・リズムの3つの視点から、リビエラ逗子マリーナでの滞在全体を通じて人間本来の眠りを取り戻すプログラムを設計しました。

■観光地の隣にある“休むため”の目的地：「静寂」という体験価値の再定義

観光名所・鎌倉から、わずか10分。リビエラ逗子マリーナに広がるのは、波音・風音だけが響く圧倒的な静寂と富士山を望む水平線です。開業以来、「何もしない贅沢な時間」をコンセプトに掲げてきたマリブホテルにとって、この「静寂」は代えがたい最大の資産です。『SLEEP WELL STAY』は、立地環境を最大限に生かし、「ただ眠る」のではなく「深く整う」ための究極の休息プランです。

■宿泊プラン「SLEEP WELL STAY」3つのアプローチ

1.【ロケーション】

海の「静寂」と「効能」で脳を休め、五感を解放する

富士山を望むオーシャンビューの客室、そして海に包まれた静かな環境。リビエラ逗子マリーナに満ちる「1/fゆらぎ」「潮風に含まれるミネラル」など海の効能は、脳の緊張を深部から解きほぐします。客室から海を眺める、あるいは徒歩5分のビーチの波打ち際を歩くアーシング（大地との繋がり）を楽しむ。都会の喧騒を離れ、自然に心身を委ね、入眠に向けた最高のコンディションを整えます。

2.【テクノロジー】

科学的エビデンスに基づくパーソナライズ・リカバリー

「眠りの質」を物理的に向上させるため、美容・ウェルネスの先端テクノロジーを導入しました。

・日本初導入！個別診断による寝具セッティング：睡眠学・人間工学に基づくEMOOR（エムール）の診断メソッドを日本のホテル初導入。診断に基づいた理想的な寝姿勢を保つマットレス、ボディピロー、フットピローを個別に最適化してセッティングします。

・究極の選択肢： 世界中のセレブリティに愛される「シモンズ製ベッド」に加え、診断に基づいた「EMOOR製マットレス」など、複数の組み合わせから選択可能で、朝まで途切れない深い眠りを実現します。

・リカバリーウェアによる疲労回復：「血行促進繊維 VITALTECH(R)（バイタルテック）」により、一般医療機器区分「家庭用遠赤外線血行促進用衣」として、「血行促進」「疲労回復」「肩のコリ改善」「腰のコリ改善」「筋肉のハリ・コリ緩和」「筋肉の疲労軽減」の６つの効果が期待できます。

また、枕カバーはシルク100％を採用、髪や肌への負担を少なく減らす効果をもたらします。

※枕とカバーは一般医療機器ではございません

3.【リズム】

眠りと目覚めの循環を整える、マリーナならではのウェルネス体験

質の高い眠りの先にある「最高の目覚め」までデザインする「SLEEP WELL STAY」。体内時計をリセットします。

・入眠へのプロローグ：アメリカのオーガニックティーブランド「Art of Tea」の安眠へと誘うハーブティー（3種からチョイス）や地元名店の厳選ショコラを、ルームサービスで客室にお届けし、脳をスムーズに睡眠モードへ切り替えます。

・爽快な目覚め：豪華カタマランヨットでの「船上モーニング」や、波音に包まれる「海ヨガ」などオプションをご用意。海風と朝日を全身に浴びるマリーナならではの体験が、セロトニンの分泌を促し、体内時計を整えます。このリズムが、チェックアウト後も健やかな睡眠リズムを育みます。

眠りへと誘う就寝前のルームサービスチョイスできるハーブティーやショコラをお部屋にお届け眠りと目覚めの循環を整える着るだけで血行促進・疲労回復を実現「ReFa VITALWEAR」寝心地を科学するEMOOR『パーソナライズ寝具』を導入地元神奈川の食材を使用し“食べて綺麗になる“メニューの朝食【オプション】体内時計を整える朝の海ヨガ体験【オプション】海から数メートルでととのう絶景サウナ「OCEAN SAUNA」【オプション】係留したヨットの上で迎える、船上モーニング

◆SLEEP WELL STAY 概要

期 間：2026年2月5日（木）～

形 式：1日1組限定

料 金：1泊朝食付／通常宿泊料金+12,500円（税・サービス料込／1名）

場 所：マリブホテル（住所：神奈川県逗子市小坪5丁目23-16 リビエラ逗子マリーナ内）

公式HP ：https://www.riviera.co.jp/area/zushi/hotel/malibuhotel/event/sleep/(https://www.riviera.co.jp/area/zushi/hotel/malibuhotel/event/sleep/)

アクセス：JR鎌倉駅より 車で約10分 https://www.riviera.co.jp/area/zushi/access/

プランに含まれるもの

・ReFa VITALWEAR（最新リカバリーウェア）

・日本のホテル初導入のEMOOR診断メソッドによる寝具提案

・シモンズ製ベッド＋EMOOR製マットレス選択

・就寝前ルームサービス（ハーブティー、ショコラ等）

・光と音による安眠空間演出など

※オプションとして、船上モーニング、朝の海ヨガ、絶景サウナ「OCEAN SAUNA」等をご用意しています。

【報道関係者の皆様へ】

本プラン『SLEEP WELL STAY』に関する取材・インタビューを随時受け付けております。

＜メディア関係者様専用 お問い合わせフォーム(https://select-type.com/e/?id=QysVfu9UjVQ)＞

《マリブホテル》

湘南・リビエラ逗子マリーナ内に位置する全11室のスモールラグジュアリーホテル。

全室オーシャンビュー、富士山を望むロケーションと、静けさを重視した空間設計が特徴です。

愛犬同伴可能な客室や、環境に配慮したラグジュアリーホテルとして、エネルギーシステム（V2B）も導入しています。

公式HP： https://www.riviera.co.jp/area/zushi/hotel/malibuhotel/

公式Instagram ：https://www.instagram.com/malibu_hotel/

《リビエラ逗子マリーナ》

神奈川県逗子市に1971年誕生、2001年よりリビエラグループが経営運営。2022年にはアジア初の国際環境認証「ブルーフラッグ」を取得したサステナブルマリーナ。都心から約60分、約900本のヤシ並木とマリーナや海越しに富士山を望む非日常のロケーションを誇ります。約5万坪の敷地には、ヨットハーバー、ホテル(2軒)、レストラン(2店舗)、カフェ、イベント会場、バンケット、ブライダル、リゾートマンション(9棟1,266戸)、テニスコート(4面)、ショップ等の施設を有し、リビエラ未来づくりプロジェクトを通じて、藻場再生や、循環型農法、100％再エネ電力を導入するなど、環境配慮の注力したまちづくり「サステナブルタウン・リビエラ逗子マリーナ」を推進しています。

公式HP：https://www.riviera.co.jp/area/zushi/

公式Instagram ：https://www.instagram.com/riviera_zushi_marina/

《EMOOR》

公式HP：https://emoor.world/jp/

《ReFa VITALWEAR》

公式HP：https://refa-vitalwear.com/