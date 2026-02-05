新酒の最高の風味を体験してください！ 純米大吟醸『花の奏(かなで)』2月16日（月）より数量限定で新発売【千福醸造元 三宅本店】

株式会社三宅本店

広島県呉市にある日本酒「千福」醸造元 株式会社三宅本店（広島県呉市 代表取締役社長 三宅清嗣）は2月16日（月）より＜千福 花の奏（かなで）純米大吟醸新酒＞を数量限定で全国一斉発売いたします。

本商品は「穏やかな春の時間を楽しむための酒」をテーマに素材を厳選して仕込み、春の新酒として最も美味しく仕上がる瞬間を見極めて搾る純米大吟醸の新酒です。フレッシュな新酒の味わいと華やかでフルーティーな香りをお楽しみください。ワイングラスで飲むと豊かな香りがいっそう引立ちます。

デザインは日本酒初心者の方や若年層の日本酒ユーザーに向けた、「満開の桜に喜ぶ春の鳥 雲雀(ひばり)」を描いた和モダン調でお届けします。数量限定につき、売り切れの際はご容赦ください。

（千福醸造元 株式会社三宅本店 公式サイト：https://www.sempuku.co.jp）

【コンセプト】

本商品は1856年創業、広島の地酒 千福が手掛けた純米大吟醸のしぼりたて新酒です。杜氏の大名(おおみょう)が『穏やかな春の時間を楽しむための春酒』をテーマに、年に一度だけ特別に仕込みます。

広島県産の酒米・酵母にこだわり良質な軟水を使い伝統の技で醸した酒を、長年の酒造りの経験を活かして最も美味しく仕上がる瞬間を見極めて搾ります。搾った酒はすぐに瓶燗火入れ（加熱処理）することで、フレッシュな美味しさを閉じ込めています。今だけの特別な美味しさをぜひ。

杜氏 大名（おおみょう）仕込の様子しぼりたてのフレッシュな純米大吟醸昨年入社の松本も蔵人として酒造りを行っています酒の仕上がりにご期待ください！

【味わいと飲み方】

熟した果実を想わせるフルーティーで華やかな香り、重厚感のある甘味と酸味をお楽しみください。

冷酒がおすすめです。ワイングラスで飲むことで、豊かな香りがさらに引立ちます。

【デザインについて】

デザインは日本酒初心者の方や20～30代の方に向けて、『春の訪れを伝える新酒』をコンセプトに、美しく咲き乱れる桜と春の到来を喜ぶ雲雀（ひばり）の鳴き声が音楽のように響き渡る様子を、和モダンのスタイルで仕上げました。

【販売について】

本商品は2月16日（月）から、広島県を中心とした百貨店、スーパー、酒販店などで販売されます。また弊社併設のアンテナショップ「ギャラリー三宅屋商店」や「千福オンラインショップ」でもお取扱い致します。（千福オンラインショップ： https://www.sempuku-miyakeya.com/ ）

【商品情報】

商品名：千福 花の奏（かなで）純米大吟醸新酒

希望小売価格：1,650円（税込）

内容量：720ml

製造者：株式会社三宅本店

原材料：米（国産）、米こうじ（国産米）

精米歩合：50％

アルコール分：16.5度

【会社説明】

広島県呉市にある1856年創業の蔵元。地元広島県産米を中心にした日本酒「千福」の醸造ならびにウイスキー・ジン・焼酎・リキュールなどの製造販売、本社併設の直営店舗・ECサイトの運営も行っています。私たちが100年以上に渡り一貫して大切にしているのは、『酒の味』です。日々試行錯誤して造りの技を磨きながら、酒米の個性を活かした最高の味わいを追求しています。

【会社概要】

社名：株式会社 三宅本店／創業：安政3年(西暦1856年)

代表者：代表取締役社長 三宅清嗣

本社住所：広島県呉市本通七丁目9番10号

事業内容：酒類の醸造並びに販売、その他

URL：https://www.sempuku.co.jp