大阪赤レンガ倉庫 フレンチレストラン「LA VIE 1923」で特別な歓送迎会プラン販売開始～クラシックカーミュージアム見学無料特典付き～

GLION GROUP（ジーライオングループ／所在地：兵庫県神戸市、代表取締役：菊地秀武）が運営する大阪赤レンガフレンチLA VIE1923(ラヴィイチキュウ二サン/所在地：大阪市港区)は、企業様の歓送迎会や特別な集まりに向けた期間限定の歓送迎会プランを販売開始いたします。

本プランでは、シーンや人数に合わせて選べる

**「ビュッフェスタイル」「フレンチコーススタイル」「卓盛りスタイル」**の3種類をご用意。

さらに、大阪赤レンガならではの特典として、クラシックカーミュージアムの見学無料特典をお付けした、記憶に残る特別な歓送迎会をご提案いたします。

ご予約・お問い合わせ :https://lavie-osaka.jp/party/

■ 選べる3つの歓送迎会スタイル

写真はイメージですビュッフェスタイルプラン

■立食20～100名様、着席20～65名様

■料理(冷菜5種、温菜3種、デザート)

■フリードリンク9種

■立食・半立食にも対応可能なビュッフェスタイルは、カジュアルながらもフレンチの技法を活かした華やかな料理が並び、参加者同士の交流が自然と生まれるスタイルです。

フレンチコーススタイルプラン

■着席20～65名様

■料理7種 オードブル・スープ・魚料理・肉料理・デザート・パン・コーヒー

■フリードリンク9種

■送別や歓迎の主役をしっかりとおもてなししたい場面には、シェフこだわりのフレンチコーススタイルがおすすめ。一皿ずつ提供される料理が、会の格式と特別感を高めます。

写真はイメージです写真はイメージです卓盛りスタイルプラン

■着席～30名様

■お料理(冷菜4種、温菜4種、デザート)

■フリードリンク9種

■テーブルごとに大皿で提供する卓盛りスタイルは、落ち着いた雰囲気の中で会話と食事を楽しめる人気のプラン。コースとビュッフェの良さを併せ持つスタイルです。

ご予約・お問い合わせ :https://kitano-grillbar.com/?men=6

■プラン概要

【販売期間】2026年3月1日～5月31日

【対象人数】20名様～100名様

【料金】お一人様 6,600円～13,200円(税込)

【内容】フレンチ料理（スタイル選択制）＋飲み放題（オプション対応可）

※クラシックカーミュージアム見学無料特典付き

■ こんなシーンにおすすめ

企業の歓送迎会・表彰パーティー

部署・チームの節目の会食

大切なゲストを迎える特別な宴席

歴史ある赤レンガ建築と洗練されたフレンチ、そして非日常を感じるクラシックカーの世界。

大阪赤レンガは、忘れられない歓送迎会の舞台をご提供いたします。

大阪赤レンガフレンチ LA VIE 1923 https://lavie-osaka.jp/(https://lavie-osaka.jp/)

大阪市港区に佇むフレンチレストラン。

100年の歴史を刻む大阪赤レンガ倉庫を舞台に、海の恵みを主役にしたフランス料理を提供しています。

ディナータイムは、瀬戸内海をはじめ日本各地から届く新鮮な魚介を使用した、記念日・誕生日・デートに選ばれる本格フレンチのフルコース。

ランチタイムは、カジュアルな串スタイルのフレンチ。

旬の魚介や食材を使った料理を、肩肘張らず気軽に楽しめるため、大阪市港区エリアでのランチ・女子会・記念日ランチにもおすすめです。

クラシックな赤レンガ建築とモダンな料理が調和する店内は、特別な日のディナーから、日常使いのランチまで幅広く対応。

団体様の貸切利用も歓迎しており、会食・パーティー・各種イベントにもご利用いただけます。

また、テラス席ではペット同席でのお食事も可能。

■店舗情報

住所

〒552-0022 大阪市港区海岸通2-6-39



アクセス

〈電車〉Osaka Metro中央線 大阪港駅 6番出口より徒歩約5分

〈お車〉阪神高速各線 天保山出入り口から約3分（敷地内に駐車場完備）



電話番号

06-6573-3110



営業時間

【Lunch】12:00～15:00(14:00 L.O.)

【Dinner】17:30～22:00(20:00 L.O.)

定休日

月曜日・火曜日【貸し切りパーティーはお承りいたします】



席数

40席

※ディナータイムのみ別途サービス料10%申し受けます。

ジーライオングループについて

ジーライオングループはBMWをはじめ、輸入車及び国産車合わせて33ブランドの正規ディーラー事業を主とした企業です。日本全国はもちろんのこと海外にも拠点を展開しており、自動車に関するあらゆる事業を手掛けております。また、近年では「より多くのお客様へ、より多くの満足をお届けしたい」という想いから、自動車関連の事業のみに止まらず、飲料事業・ウエディング事業・旅館事業など、フィールドを広げております。洗練されたブランドをおもてなしでジーライオングループにしかできない「感動」をお客様へお届けいたします。



代表者名：代表取締役社長 菊地 秀武

所在地：〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町11-1 GLION Awa-s Building

ジーライオングループHP :https://glion.co.jp/