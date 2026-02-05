保険選びの迷いをゼロに！『ペット保険比較のピクシー』口コミ機能搭載でリニューアル！

株式会社ピクシー

株式会社ピクシー（東京都渋谷区代々木、代表取締役：小倉 鉄平）は、自社で運営する保険比較サイト『ペット保険比較のピクシー（https://pi-xy.co.jp/）(https://pi-xy.co.jp/)』において、新機能を追加するリニューアルを実施しました。

今回のリニューアルでは、飼い主さまの不安を解消し、より選びやすいペット保険比較を実現するために、お役立ちコラム集の拡充、口コミ機能の追加、保険会社インタビュー記事の掲載など、さまざまな新機能を導入しました。

◆ポイント１.迷わず選べる！ペット保険お役立ちコラムを拡充

今回のリニューアルでは、タイプ別おすすめペット保険の解説や、選び方のポイントをまとめたお役立ちコラムを拡充。ペット保険選びが初めての方でも、補償内容や精算方法などの基礎知識が理解しやすい構成に刷新しました。飼い主さまの「わからない」を解消し、スムーズなペット保険選びをサポートします。

◆ポイント２.加入者のリアルな声が見える！口コミ機能を新搭載

ペット保険選びで役立つ、“加入者のリアルな口コミ”も新搭載。良い点だけでなく、実際に利用して気になった点まで包み隠さず掲載します。

補償内容の金額だけではわからない本音や体験談をもとに、メリット・デメリットを多角的に比較できるため、後悔のない保険選びを後押しします。

◆ポイント３.保険会社の“想い”がわかる！インタビュー記事を追加

保険会社の担当者などに直接取材を行った、独自の“インタビュー特集”も新設しました。各社の社風や社員の雰囲気、ペットへの想いなどの背景を知ることができます。

口コミとあわせて読むことで、加入者と保険会社の両方の視点から保険会社の特徴を比較でき、より納得のいく保険選びがしやすくなります。

迷わず選べる、納得して決められる。

---安心を届けるペット保険比較サイト。

公式サイトで詳細を見る→ :https://pi-xy.co.jp/

『ペット保険比較のピクシー(https://pi-xy.co.jp/)』は、飼い主さまにとって最適なペット保険を、迷わずスムーズに選んでいただける保険比較サイトです。主要ペット保険会社10社の掲載、累計契約数1万件突破（※2026年1月時点）と、着実に実績を伸ばしています。

複数のペット保険を「補償割合」「精算方法」などさまざまな条件で検索して、「人気順」「保険料が安い順」というふたつの軸で比較することができます。大切なペットの健康を守るために、今後もお客さまの快適な保険選びをサポートいたします。

【会社概要】

商号 ： 株式会社ピクシー

代表者 ： 代表取締役 小倉 鉄平

所在地 ： 〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-27-15 高栄ビル3階

営業開始日： 2004年3月31日

事業内容 ： ウェブプロモーション、メディア運営、保険代理店、ペットサロン・ペットホテル運営

資本金 ： 5,000万円（2025年4月時点）

URL ： https://pi-xy.jp/