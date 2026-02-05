春の和歌山・串本と古座川をめぐる2つのお花見旅。国指定天然記念物「一枚岩」と老舗和菓子が彩る、地域とつながる春限定プラン【メルキュール和歌山串本リゾート＆スパ】

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社日本さくら名所100選に選定されている、古座川町「七川ダム湖畔の桜」【写真提供：古座川町観光協会】

太平洋を見下ろす高台に建つオールインクルーシブのリゾートホテル「メルキュール和歌山串本リゾート＆スパ」（和歌山県東牟婁郡串本町／総支配人：田中 一徳）は、春の訪れに合わせ、地域の魅力を五感で楽しむ2つのお花見宿泊プランを販売します。

ひとつは、ホテルから車で約30分の距離にある国指定天然記念物・古座川町「一枚岩」周辺でのお花見と、地元食材を使った特別ランチを楽しむ「一枚岩お花見ランチ付きプラン」。もうひとつは、串本で長く愛されてきた老舗和菓子店の桜菓子をお部屋で味わう「花より団子プラン」です。

本企画は、ホテルのある串本町と隣接する古座川町、それぞれが育んできた自然・食・人の営みを、旅を通して体感してもらうことを目的としています。串本・古座川の豊かな自然と、地域で受け継がれてきた食文化、そしてそれを守り続ける人々の想い。メルキュール和歌山串本は、地域とともに季節を楽しむ滞在を通じて「また帰ってきたくなる和歌山・串本」の魅力を発信していきます。

一枚岩お花見ランチ付きプラン

国指定天然記念物と、地元が誇る食文化を一度に楽しむ！

【3/1～4/12限定】古座川の春を楽しむ｜一枚岩モノリス限定お花見ランチ付きプラン

ポイント1 桜の名所「一枚岩」を起点に楽しむ、古座川の春

ホテルから車で約30分の古座川町にある国指定天然記念物「一枚岩」周辺は、川沿いに連なる桜と雄大な岩肌が調和する、地元で親しまれてきたお花見スポットです。

町内には一枚岩のほか、日本さくら名所100選に選定されている「七川ダム湖畔の桜」など、桜の名所が点在しています。2月下旬から4月上旬にかけては、河津桜、クマノザクラ、ソメイヨシノと、時期をずらして桜が咲き継ぎます。なかでも、国内で約100年ぶりに新種認定された「クマノザクラ」(*)は、淡いピンク色の花が特徴の早咲きの桜として、春の訪れを告げます。

桜の名所である国指定天然記念物「一枚岩」道の駅 一枚岩monolith［モノリス］外観

(*)参考：古座川町観光協会

https://kozagawakanko.jp/sakura/

ポイント2 ホテル限定・ローカル食材尽くしの特別ランチ

本プランでは、国指定天然記念物・一枚岩の目の前に位置する「道の駅 一枚岩monolith［モノリス］」内レストランにて、同店がホテルのためだけに考案した、メルキュール和歌山串本限定ランチを楽しめます。

古座川産の柚子や、新鮮な季節の地元野菜と魚に加え、放置竹林問題の解消に向き合う取り組みの中で生まれた古座川産のめんまを使用。地域の恵みとともに、古座川の「食」と向き合う人々の想いを一皿一皿に丁寧に盛り付けたランチとなっています。

メルキュール和歌山串本限定の「メルキュール特別ランチ」「一枚岩」を目の前に臨む絶景

＜メルキュール特別ランチ（一例）＞

こしひかり米（無添加南高梅添え）/ バジルソース漬け柚子果汁チキンカツ（古座川産ジビエソーセージに変更可）/ 古座川産柚子たれハンバーグ / 季節の地元野菜を使った煮物 / 地元のお魚入り柚子果汁なます / ピリッと柚子入りひじきの煮物 / 古座川めんま 出汁入り卵焼き / 季節の地元野菜を使った炒め物 / お味噌汁 / 古座川産ブルーベリージャム添え 特製ベイクドチーズケーキ / コーヒーまたは紅茶

プラン概要

【プラン名】【3/1～4/12限定】古座川の春を楽しむ｜一枚岩モノリス限定お花見ランチ付きプラン

【宿泊期間】 2026年3月1日（日）～2026年4月12日（日）

【含まれるもの】道の駅 一枚岩monolith [モノリス]でのランチ、1泊2日の宿泊、夕食ビュッフェ・朝食ビュッフェ、ラウンジ、温泉

【予約URL】 https://mercure-wakayamakushimoto-resortandspa.jp/plan/kozagawa-spring-monolith-hanami-lunch/

【販売期間】 2026年2月5日（木）～2026年4月8日（水）

備考：本プランのランチ提供時間は13:00です。 提供時間の変更については、道の駅 一枚岩monolith［モノリス］への問い合わせが必要です。

客室一例

ラウンジ

花より団子プラン

串本で愛され続ける老舗和菓子と、春を楽しむご褒美時間！

【3/1～4/12限定】串本の春を味わう｜老舗桜菓子とみかん緑茶付きプラン

ポイント 老舗和菓子店「儀平」と楽しむ、串本の春

明治26年創業、串本町で生菓子づくりを続ける老舗和菓子店「儀平」。

橋杭岩をモチーフにした代表商品「うすかわ饅頭」は、甘さ控えめながら素材の味を大切にした一品で、地元の人々に長年親しまれてきました。

本プランでは、「うすかわ饅頭」に加え、「桜モチーフの上生菓子（練り切り）」「桜餅」「桜モチーフの琥珀糖（琥珀羹）」を詰め合わせた、お花見ボックスを1名さまにつき1箱ずつ、チェックイン時に提供します。和歌山らしさを感じられる「みかん緑茶」と共に、外出せずともお部屋でゆったりと春の情景を思い浮かべながら楽しめる、リゾートホテルならではの過ごし方です。

和菓子店「儀平」の看板和菓子店「儀平」店内本プランで提供する「お花見ボックス」- うすかわ饅頭

串本儀平で生まれた、紀南を代表する銘菓。甘さを控えた自家製餡を、ふわりと甘酒が香る薄皮で包み、一つひとつ丁寧にひと握りし、蒸し上げています。串本の名勝「橋杭岩」をイメージした、素朴でやさしい味わいの饅頭です。

- 桜モチーフの上生菓子（練り切り）

春の桜を写した、練り切りの上生菓子。

淡い桜色の桜餡を包み、やさしく上品な味わいに仕上げました。

- 桜餅

ほのかな桜の香りが広がる、お花見に欠かせない春のお菓子です。香りの良い、国産（静岡県産）の桜葉を使用しています。

- 桜モチーフの琥珀糖（琥珀羹）

光を受けてきらめく、春の情景を映した琥珀羹。やさしい甘さと、シャリシャリとした食感を楽しめます。

みかん緑茶

有田みかんの果皮と国産緑茶をブレンドした、ほのかな柑橘の香りが和菓子のやさしい甘みを引き立てます。

プラン概要

【プラン名】【3/1～4/12限定】串本の春を味わう｜老舗桜菓子とみかん緑茶付きプラン

【宿泊期間】 2026年3月1日（日）～2026年4月12日（日）

【含まれるもの】串本儀平の和菓子４個セット（1人1箱）、みかん緑茶の７包入り （1人1袋）、1泊2日の宿泊、夕食ビュッフェ・朝食ビュッフェ、ラウンジ、温泉

【予約URL】 https://mercure-wakayamakushimoto-resortandspa.jp/plan/spring-sakura-sweets-mikan-tea/

【販売期間】 2026年2月5日（木）～2026年4月4日（土）

備考：和菓子とみかん緑茶は、チェックイン時にフロントで提供します。和菓子の消費期限は最短2日です。

客室一例

眺望（一例）

■メルキュール和歌山串本リゾート＆スパ

橋杭岩を望む温泉露天風呂で、海風を感じながら“温活”を大きな窓から海を望むレストランで朝夕ビュッフェ朝食では、南紀の郷土料理のひとつ「鰹茶漬け」を提供

自然豊かな本州最南端の地、串本の高台に位置し、太平洋を一望できるロケーション。露天風呂からは朝日や星空を眺め、時間を忘れ、心地よいひと時を過ごせます。また、ホテル隣接の町営総合グランドでは温暖な気候を活かしたスポーツイベントが盛んです。そして、ダイビング・カヤック・釣りなど串本の自然が体験できるマリンスポーツも人気なエリアです。

※2026年2月5日配信時点での情報です。

※写真はすべてイメージです。