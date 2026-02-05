浜松いわた信用金庫、次世代モビリティ活用に向け「ストリーモS01JTA」を試験導入

株式会社ストリーモ

自分のペースで移動できる立ち乗り三輪モビリティを開発する株式会社ストリーモ（本社：東京都墨田区、代表取締役：森 庸太朗、以下「当社」）は、このたび浜松いわた信用金庫（本店：静岡県浜松市）のソリューション支援部に「ストリーモS01JTA」を納入し、街中の営業活動における有用性を検証するための試験導入が開始されたことをお知らせします。





■ ソリューション支援部における導入の背景

浜松いわた信用金庫 ソリューション支援部では、地域企業の課題解決や成長支援を担う中核部署として、新しい知見やツールを自らの業務に取り入れ、実践・検証を行うことで、将来的な提案や地域への展開につなげる役割を担っています。

このたび、次世代の移動手段として注目される電動マイクロモビリティを取り入れることで、近距離移動の効率化や機動力向上の可能性を検証するために、試験的に導入されました。





■ 業務利用を想定した安全性・機動力の検証

今回の先行導入では、「ストリーモ」特有の低速走行時でもふらつきにくく、歩行者や周囲の環境に配慮しながら走行できる高い安全性を活かし、実際の業務シーンにおける有用性の評価や、効果的な運用方法の検証が行われる予定です。特に浜松市内などの都心部において、近距離移動の代替手段としての可能性や、小回りの利く機動力が渉外活動にもたらす効果について、実地での検証が進められます。

当社は今後も、さまざまなフィールドにおいて、ストリーモの機動性と安全性を活かしながら、現場の移動課題解決に貢献してまいります。

【自分のペースで移動できる立乗り三輪モビリティ「ストリーモ」】

ストリーモの特徴は、歩く～自転車のスピードまで自分のペースで移動できることです。停止時も自立 し、1-2km/hといった極低速から快適な速度まで転びづらく、安定した走行を可能にします。さまざまなシーンで幅広い年齢層の方にもご自身のペースで安心してご利用いただくことができます。

<製品の特徴>

「自分のペースで移動」 - 人がもつ自然な反応を活かした独自の「バランスアシストシステム」(特許取得済み)により、停止時も自立し、極低速から快適な速度まで転びづらくご自身のペースで安定した走行を可能にします。15kgの荷物を乗せた場合でもバランスを保持しての走行が可能です。

「凸凹も安心」 - 石畳や轍(わだち)、傾斜でも進路や姿勢を乱されにくく、ユーザーは走行時に容易にバランス取ることができるので、快適な走行が楽しめます。

「人や他の交通手段との親和性」 - 低速でもふらつきにくく、足をつくことなく停止できるため、歩行者・とも互いに安心して走行できます。

株式会社ストリーモ会社概要

「自分のペースで移動できる立ち乗り三輪電動モビリティ」の『Striemo（ストリーモ）』を提供。高齢化、過疎化地域をはじめとする移動課題を解決し、「世界中の人の移動と暮らしを豊かにすること」をミッションとしています。

「安心感」を第一にした設計および、人々を誰より理解し、世界最高峰の移動体験を提供できる独自の特許技術であるバランスアシストシステムにより、極低速でも転びづらい走行を実現できるのが特徴。

2023年よりデリバリーが始まり、個人利用だけではなく、レンタル、アミューズメントパーク、物流倉庫などでの事業用利用も開始しております。



・会社名 ：株式会社ストリーモ

・所在地 ：東京都墨田区

・代表取締役：森 庸太朗

・創業 ：2021年8月

・資本金 ：1億円



