【大阪本社移転】アイ・エス・アイソフトウェアー、大阪・本町に創造的摩擦を生む新本社「Cross Tension」をオープン

システムインテグレーション事業を展開する株式会社アイ・エス・アイソフトウェアー（本社：大阪府大阪市、代表取締役：前田 丈彰）は、2026年2月、大阪オフィスを大阪メトロ御堂筋線・中央線・四つ橋線が交差する「本町駅」直結の、大阪センタービル13Fへと移転いたします。

新オフィスのコンセプトは「Cross Tension（クロステンション）」。創業以来40年以上にわたり培ってきた「安定」と、既成概念にとらわれず挑戦し続ける「反抗（＝前向きな問いと挑戦）」を掛け合わせ、新たな価値とビジネスを生み出す拠点として、本社機能を刷新します。

■ 移転の背景

物理的な壁を越え、組織の「一体感」でさらなる高みへ

今回の移転は、さらなる成長に向けた「コミュニケーションの最大化」と「クリエイティブな発想の創出」を目的としています。

従来のオフィスでは、部門や役割ごとに物理的な区切りが存在し、コミュニケーションやアイデアの交差が限定的になる場面もありました。

新オフィスではワンフロア化を実現し、社員同士がより自然に、よりスピーディーに手を取り合える環境を整えることで、組織としての一体感を高め、クリエイティブな思考と次世代のイノベーションを加速させます。

■ コンセプトは「Cross Tension」

「安定」と「反抗」--。

一見すると相反する2つの力が交差（Cross）し、

その摩擦から心地よい緊張感と創造性（Tension）が生まれる。

40年以上にわたって築いてきた信頼と実績という「安定」があるからこそ、私たちは恐れずに常識へ問いを投げかけ、新たな挑戦に踏み出すことができる。

この交差点こそが、アイ・エス・アイソフトウェアーの新しいエンジンです。

「安定」と「反抗」が交差する、新しい創造エネルギー「安定」×「反抗」が生む化学反応

私たちは、これまで培ってきた誠実さや実行力、協力体制を守るべき「安定」の基盤として大切にしています。一方で、現状に満足せず、IT業界の既成概念を前向きに問い直す「反抗」の精神を持ち続けています。

安定：40年以上の歴史で培った信頼、誠実さ、行動力、協力による強固な基盤

反抗：既存のIT企業の枠組みにとらわれない、斬新な発想と起爆剤

この2つが交わる場所にこそ、まだ見ぬビジネスの種が眠っていると考えています。

「Cross」がもたらす新しい出会い

オフィスの中心からX字型に伸びる動線は、異なる立場、価値観、専門性を持つメンバーが、意図せず出会い、対話を生み出すための仕掛けです。

Cross（交差）：立場や役割を越え、知見と視点が交差する場

空間に宿る「Tension」の設計

静かに集中できる環境と、活発な議論が生まれる環境。

その両極が共存することで、オフィス全体に心地よいリズムが生まれます。

Tension（緊張）：単なる調和ではなく、意見のぶつかり合いや摩擦の中に潜む「創造エネルギー」

■ 創造的摩擦を生む、新オフィスの主な仕掛け

X POINT＆ 動線設計

オフィスの中心には「X POINT（クロス ポイント）」と名付けられたカフェスペースを配置。

そこからX字型に通路が伸びる設計により、社員の動線が自然に交差します。

日常の何気ない会話から、部署やプロジェクトを越えた知見が混ざり合い、新たなアイデアや価値創出につながることを目指しています。

「安定と反抗」が交差する、新オフィスの心臓部「X POINT」。

変幻自在な「Agile Space」

40名以上を収容可能な「Agile Space（アジャイルスペース）」には、可動式の什器を採用。

日常の執務からワークショップ、社外イベントまで、用途に応じて柔軟に姿を変える多目的空間です。

働き方や挑戦の形を固定しない、アイ・エス・アイソフトウェアーの柔軟性を体現します。

用途に合わせて姿を変える、変幻自在な多目的空間。

知的な刺激を生む「Library Space」

本棚やソファを備えた「Library Space（ライブラリースペース）」では、落ち着いて思考を深める時間と、発想を広げる時間の双方を提供。

個人の集中と、次のアイデアにつながるインスピレーションを支えます。

インスピレーションを刺激し、知識を深める知の拠点。

個性が光る会議室群

「Edge（エッジ）」「Pulse（パルス）」「Drift（ドリフト）」「Bridge（ブリッジ）」、それぞれ異なる刺激を与えるデザインを採用した会議室を設置。

議論を尖らせ、共鳴を生み、発想を転換させるための空間です。

■ 代表取締役 前田 丈彰 コメント

本町は大阪のビジネスの中心であり、日本のクロスポイントです。

この場所から、当社がハブとなり、人や知見、プロジェクトをつなぎ、今までにないワクワクする創造性あふれる価値をお客様と共に創り出していきたいと考えています。

社員一人ひとりが活き活きとアイデアを発散させ、安定と反抗が交差するこの場所から、より高いステージへ挑戦し続けます。

■ 新オフィス概要

