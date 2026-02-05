【西日本初】ラーメン業界に救世主。大阪市内にテンポスが「ラーメン専門館」を今春オープン決定！大阪市内だけで1500店を超える競争環境で凌ぎを削るラーメン店主に、勝つ為の差別化ノウハウを提供！

出店背景：東京での成功を経て、ついに「食い倒れ」の地へ

株式会社テンポスホールディングス

中古厨房機器の国内最大手、株式会社テンポスバスターズ（本社：東京都大田区、代表取締役社長：森下篤史）は、先行して展開している「東京ラーメン専門館」では、これまで多くのラーメン店の開業や経営改善を支援してきました。その実績とノウハウは、原価高や人手不足が続く現在の市場環境においても活かせると考え、西日本での展開として、今年春、大阪市に新たな拠点をスタートします。

大阪市内だけでも約1,500店舗のラーメン店が存在し、競争の激しい市場が形成されています。[2]いま求められているのは、単純な値上げか価格維持かという二択ではなく、それぞれの店舗が置かれた状況に応じて、価格やコスト構造を見直していく柔軟な経営判断です。東京で蓄積したノウハウを関西のラーメン店へ提供し、開業から日々の運営までをトータルサポートいたします。

2025年の飲食店倒産（負債1,000万円以上）は過去最高の900件を記録しました。原材料費や光熱費が高騰する一方で、ラーメン店はさらに、消費者の心理的ハードルである「1,000円の壁」の影響もあり、他業種に比べ価格転嫁が進まず収益が圧迫されている現状があります。[3]

「大阪ラーメン専門館」が提供する、らーめん店経営をトータルサポート4つの価値

「東京ラーメン専門館」のテストキッチン- ラーメン業態に特化した新品・中古機器の豊富なラインナップ本店舗では、ラーメン店の運営に欠かせない専門機器を中心に、新品・中古を取り揃えた在庫を展開します。茹で麺機、圧力寸胴、製麺機、スチームコンベクションオーブン（スチコン）など、用途や規模に応じた機材を幅広く提案可能です。中古厨房機器最大手の調達力を活かし、初期投資を抑えたい場合の中古機器活用と、生産性向上を目的とした最新機器の導入を、店舗の状況に応じて選択できる環境を整えています。- “作るところまで含めた実践”、大人気「ラーメン学校」の開催の場テストキッチンエリアも設けたことで、大人気の「ラーメン学校」もここで開催いたします。ラーメン学校では、講義を聞くだけではなく、実際の厨房機器を使い、スープを取り、麺を作ってそして茹で、ラーメンを一杯ずつ仕上げる工程までを体験します。スープ・麺といった商品づくりの基本に加え、圧力寸胴、製麺機、スチコンなどの使い方による仕上がりや作業効率の違いを、その場で実食によって確認します。このように、「知識として理解する」だけでなく、「自店でどう再現するか」まで具体的にイメージしたうえで持ち帰ることができます。こうした“作るところまで含めた実践”を通じて、開業を目指す方はもちろん、既存店の改善や見直しを検討する店主にとっても、すぐに試せる判断材料と気づきを得られる場です。- 3D図面で、限られた厨房空間の動線と配置を「見える化」店内には、3D図面による厨房レイアウト提案や、運営面の相談が可能な専用商談スペースを設けます。平面図では把握しづらい調理動線や作業効率を、3Dで確認しながら検討できるほか、これまでに蓄積してきたデータや事例をもとに、収支改善やオペレーションの見直しについても相談いただけます。とりわけラーメン店は、限られた面積での営業となるケースが多く、厨房内の動線や機器配置、作業スペースの使い方が、日々の生産性に直結します。そうした前提を踏まえ、機材選びを起点に、限られた空間をいかに有効に使うかという視点から、実際の運営までを見据えた判断をサポートします。- 経営のすべてを“一社完結”で。グループ総合力による「トータルサポート体制」店舗運営に不可欠なサービスを、自社グループのネットワークでワンストップに提供します。・IT・DX支援： 業務効率化を推進するPOSレジやキャッシュレス決済システムの導入支援。・資金調達支援・不動産： 資金調達支援、居抜き物件の紹介・内装工事：効率的な厨房・内装の設計・施工。・人材支援： 深刻な欠員課題を解決する人材紹介・求人広告支援。・経営支援： 飲食店コンサルティングをはじめ、食材仕入れ会社の紹介、電気・ガス料金削減、格付診断士による店舗診断。・集客支援： 日本人観光客やインバウンド対策（日・英・中3ヶ国語対応）としての飲食店メディアの提供。ラーメン学校の様子。製麺機で麺を作る風景。ラーメン学校の様子。圧力寸胴でスープを作る風景。

[1] 観光庁「訪日外国人消費動向調査（2024年）」

[2] 食べログ「大阪市・ラーメン」掲載数より算出（2026年2月3日時点）

[3] 株式会社帝国データバンク「飲食店の倒産動向（2025年）」

店舗概要

テンポスバスターズ 大阪ラーメン専門館（仮）

住所：大阪府大阪市住之江区

2026年春オープン予定

会社概要

会社名：株式会社テンポスバスターズ

所在地：東京都大田区東蒲田2-30-17 サンユー東蒲田ビル７階

代表者：森下 篤史

古物商許可証：東京都 第302211706229号

https://tenposbusters.co.jp/