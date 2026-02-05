予約1,800本超を達成した大阪・関西万博ルクセンブルクパビリオン屋根膜アップサイクルバッグ、製造進捗を報告

株式会社モンドデザイン

株式会社モンドデザイン（本社：東京都港区、代表取締役：堀池洋平）が展開する、廃棄物を再利用するアップサイクルブランド「SEAL」は、2025年大阪・関西万博ルクセンブルクパビリオンで使用された屋根膜素材を再利用した、世界初※の限定バッグコレクションについて、最新状況をお知らせいたします。

本プロジェクトは、昨年10月の予約販売受付締切までに累計予約数が1,800本を突破し、受付を終了いたしました。現在は製品化に向けた「洗浄」「裁断」の工程に移行しており、大阪の縫製工場にて本格的な裁断作業を進めています。

万博の記憶を形にする試みに高い支持

2025年5月の発表以来、国内外から多くの反響をいただいた本プロジェクトは、昨年10月の予約締切時点で当初予測を大幅に上回る1,800本以上の受注を記録しました。万博という歴史的イベントで使用された資材をアップサイクルする試みに対し、日本国内のみならずルクセンブルク本国からも高い関心が寄せられています。

大阪の職人による裁断工程がスタート

万博閉幕後、速やかに回収された屋根膜資材は、現在「洗浄」および「裁断」の工程にあります。特に製品の品質を左右する裁断工程については、高い技術力を持つ大阪の縫製工場「株式会社ふく江」※にて作業を開始しました。強靭な膜素材ならではの加工難度に対し、職人が手作業で細かな調整を重ねながら、一点一点丁寧にパーツを切り出しています。予約いただいたお客様へ一日も早くお届けできるよう、製造体制を整え、全力で進めております。

※株式会社ふく江（大阪府和泉市唐国町3-1-20／ 代表取締役 福江光洋）

追加生産・追加販売の開始

製造工程において、大型の屋根膜をより効率的に、かつ美しく製品化するための裁断方法を試行錯誤した結果、当初想定よりも資材を有効に活用できる見通しが立ちました。これを受け、予約締切後も再販を望む多くの声にお応えし、2026年2月5日より追加生産および追加販売を行います。締め切りのスケジュール、ラインナップなどの詳細は、製造の進捗に合わせて公式サイトにて順次公開してまいります。



製品概要

製品名／価格（税込）

Travel Boston Bag Msize 33,000円

One Shoulder Bag Spiral 17,600円

Mini Wallet 11,000円

Glass Case 7,700円

詳細URL：https://www.seal-store.net/html/page64.html

進捗の詳細：https://wp.me/p93hfG-7FO

ブランドHP：https://www.seal-brand.com/

SEALの概要

SEALは2007年の創設以来、「捨てられるものに新たな価値を」という理念のもと、国内職人の高度な技術による〈MADE IN JAPAN〉のバッグブランドとして、廃タイヤチューブを中心としたアップサイクル製品を開発しています。WWF（世界自然保護基金ジャパン）への寄付や植林活動などを通じて、ユーザーが気軽に社会貢献に参加できる仕組みづくりにも積極的に取り組んでいます。



株式会社モンドデザインの概要

本社所在地： 〒107-0062 東京都港区南青山5-17-12 リオン南青山3階

設立： 2006年11月17日

資本金： 1,000万円

代表取締役： 堀池 洋平

URL：https://www.mondodesign.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/sealbrand

Instagram：https://www.instagram.com/seal_brand/