来店アンケートを刷新「顧客登録フォーム」を新規リリース！来店受付から追客・AI連携までをシームレスに｜いえらぶCLOUD

不動産業界特化のDX支援サービスを展開する株式会社いえらぶGROUP（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩名泰介、以下「いえらぶGROUP」）は、不動産業務支援システム「いえらぶCLOUD」において、「来店アンケート」を刷新し、「顧客登録フォーム」を新たにリリースしたことをお知らせします。

累計利用30万件超えの実績に基づいたUI/UXにより、来店受付から追客、AIによる自動予約調整までの一連のプロセスをWeb化し、不動産会社の生産性向上を支援します。

■開発背景：不動産業界のデータ活用の課題と「Excel管理」からの脱却

不動産業界では、依然として紙のアンケートによる来店受付が主流であり、スタッフが手作業で基幹システムやExcelへ転記する「二重入力」が大きな負担となっています。特に繁忙期においては、この転記作業の遅れが追客の遅れに直結し、LINE登録や日程調整がスムーズに進まないことによる機会損失が課題となっていました。

こうした背景を受け、いえらぶGROUPでは累計30万件超えの利用実績を持つ来店アンケートを刷新。現場の声を反映し、入力しやすさとデータ精度の高さを両立した「顧客登録フォーム」を新たに開発しました。

■機能の詳細と活用のメリット

本機能は、顧客がスマートフォンやタブレットから入力した情報を、直接「いえらぶCLOUD」の顧客管理機能(CRM)へ連携するものです。

(1)「累計30万件超え」の知見を凝縮したUI/UX

多くの現場で検証された入力フォームにより、顧客の入力ストレスを軽減しながら、精度の高いデータ収集が可能です。各社独自の分析フォーマットに沿った集計をシームレスに取得でき、顧客ニーズの正確な可視化を実現します。

(2)通常業務＝分析完了。シームレスな後続連携

フォーム入力後、そのまま「来店予約」「LINE」「チャット」へスムーズに接続します。通常業務を「いえらぶCLOUD」上で行うだけで、データが自然に蓄積・集計されていくため、Excel等での煩雑な二次加工作業を大幅に削減し、スタッフは本来の業務である「分析」や「接客」そのものに集中できます。

(3)AIエージェントとの強力タッグ

入力されたデータに基づき、「いえらぶAIエージェント」(※)が24時間365日、自動で来店予約の調整や条件確認を実施。顧客を待たせない「即レス」体制を構築することで、成約率の最大化に貢献します。



(※)▼いえらぶAIエージェントに関するプレスリリースはこちら

不動産SaaSは「利用する」から「任せる」へ。「いえらぶAIエージェント」を提供開始｜いえらぶCLOUD

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000717.000008550.html



いえらぶAIエージェント 顧客管理機能(CRM)のLINE連携に実装開始！｜いえらぶCLOUD

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000718.000008550.html

■今後の展望

今後は、来店受付から契約・決済までの全工程における完全デジタル化・自動化をさらに推進してまいります。 蓄積されていくビッグデータを活用し、成約率改善・分析支援する機能も展開して、業界全体のDXを牽引してまいります。

■「いえらぶCLOUD」顧客管理システム（CRM）とは[動画: https://www.youtube.com/watch?v=chvsiOoyk94 ]

「いえらぶCLOUD」顧客管理システム（CRM）は、より早く手軽に効果的な追客ができます。

スマホからメッセージの送受信やスケジュール確認ができるため、顧客への対応漏れを防ぎ、即レス・即対応ができます。またデータ分析ツールの活用により、業務の効率化と利益の最大化を見込めます。

サービスページ：https://ielove-cloud.jp/service/crm/

■「いえらぶCLOUD」について＊株式会社富士キメラ総研が調査・発刊した市場調査資料「業種別IT投資動向/DX市場の将来展望 2026年版 IT投資編」にて、賃貸管理システム市場占有率で1位を獲得https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000737.000008550.html

「いえらぶCLOUD」は賃貸・売買・管理すべてに対応したオールインワンの不動産業務支援システムです。毎週行われるアップデートの速さや、幅広い業務を一気通貫でオンライン化できる点が支持されており、全国の不動産会社17,000社以上で導入されています。

サービスサイト：https://ielove-cloud.jp/

■いえらぶGROUPについて

いえらぶGROUPは、「いい家選ぶ、いえらぶ。」のミッションステートメントをもとに、誰もが安心して住まい選びができる明日をつくります。

不動産業界向けのバーティカルSaaS「いえらぶCLOUD」「いえらぶBB」は全国44,000社以上で利用されており、利用企業のDXを推進しています。

今後も業界への利益相反の観点から、不動産取引業には参入せず、誰もが安心して利用できる、公平な不動産プラットフォームを実現していきます。

会社名：株式会社いえらぶGROUP

代表者：代表取締役 岩名泰介

設立 ：2008年1月

資本金：3,825万円

所在地：東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル50階

コーポレートサイト：https://www.ielove-group.jp/

不動産事業者向けサービス紹介サイト：https://ielove-cloud.jp/

不動産ポータルサイト：https://www.ielove.co.jp/

＊グループ各社で「家賃保証」「ライフライン取次」「駐車場運営管理」「SNS・動画」「賃貸管理業務BPO」「AI間取り」など幅広い業務支援も事業展開中

