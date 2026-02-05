下松市との「シティプロモーションに関する協定」に基づく１号店「ぐるんぐるん星プラザカプセル商店街」2月13日オープン！

株式会社サードプラネット

株式会社サードプラネット（本社：山口県周南市、代表取締役社長：志野一夫、以下「当社」）は、2025年12月に下松市と締結した「シティプロモーションに関する協定」の第1号店として、2026年2月13日（金）に、下松タウンセンター「星プラザ」3階に、カプセルトイとクレーンゲームの「ぐるんぐるん星プラザカプセル商店街」をオープンします。

オープン当日には1階「星の広場」にてオープニングセレモニーを開催し、下松市長にもご臨席賜りますので、ぜひご来場いただきますようお願い申し上げます。

本店舗には、下松市の公式マスコットキャラクター「くだまる」をラッピングしたクレーンゲームを設置し、くだまるグッズの景品が多数投入されます。

当社は、下松市とタッグを組み、地域の活性化やまちの賑わい創出による地域振興に取り組み、「誇りを持てるまち」の実現に向けてシティプロモーションの推進を図ってまいります。

地域の活性化に向けたふるさと応援企画「ふるさと山口ガチャ」の取組みは今後も山口県全域に広げてまいりますので、どうぞご期待ください！

【【ぐるんぐるん星プラザカプセル商店街 オープニングセレモニー】

〇開催日時：2026年2月13日（金）10:30から

〇会 場：下松タウンセンター「星プラザ」 1階「星の広場」

〒744-8585 山口県下松市中央町21-3

〇出 席 者：下松市 下松市長 国井 益雄 様

下松商業開発株式会社 取締役会長 金織 平浩 様 、 代表取締役 井上 雅裕 様

株式会社東映コミュニケーションズ 代表取締役社長 吉田 富美彦 様

株式会社サードプラネット 代表取締役会長 児玉 篤 、 取締役 石井 亮一

〇内 容：市長並びに来賓の皆様からのご挨拶のほか、地元幼児学園の子どもたちによる「くだまるのうた」ダンスをご披露いただきます。

１. 「くだまるのうた」ダンス披露 ２. 市長並びに来賓ご挨拶 ３. テープカットセレモニー 等

※セレモニーは30分前後の予定です。セレモニーの後に、国井市長、園児の皆さんに3階店舗にて

実際にクレーンゲームやカプセルトイをご体験いただきます。合わせてご取材いただけますと幸いです。

【ぐるんぐるん星プラザカプセル商店街 店舗情報】

〇場 所：下松タウンセンター「星プラザ」3階 （文房具「ザ・文具ムネスエ」様向かい）

〇営業時間：10:00～20:00

【今後の取り組みについて】

下松市を皮切りに、今後も地域活性化に向けた取り組みを山口県の各地で行って参ります。

また、3月中旬には宇部市内にあそびタウンの新型モデル店舗「サープラ宇部あそびタウンOUTLET」をオープン予定です。プレスリリースは3月を予定しておりますので、どうぞご期待ください！

【関連URL】

■サードプラネット公式

・ホームページ https://3rd-planet.jp/

・Ｘ https://x.com/3rd_official

・Youtube https://www.youtube.com/@3rdplanet_official

・Instagram https://www.instagram.com/3rdplanet_official/

・TikTok https://www.tiktok.com/@3rdplanet_official