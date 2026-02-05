高級入浴剤「Chapon」、日本製紙連合会主催「ラブレターイベント2026」の抽選賞品に採用

株式会社Tokel

高級入浴剤ギフトブランド「Chapon（チャポン）」（運営：株式会社Tokel、本社：東京都板橋区、代表：瀬戸口翔大）のバスソルト「カップルの休日 2本セット」が、日本製紙連合会主催「ラブレターイベント2026 バレンタインデーは、手紙を書こう。」（2月7日～14日／池袋サンシャインシティ 噴水広場）の抽選3等賞品に採用されました。

■ イベント概要

本イベントは、デジタル化が進む現代において、手書きの手紙で気持ちを伝える体験を提案する参加型イベントです。会場ではオリジナルレターキットを使用してラブレターを書き、投函すると、Chaponのバスソルトなど豪華賞品が当たる抽選会に参加できます。どなたでも無料で参加可能ですので、ぜひこの機会に足をお運びください。

※イベントの詳細は特設サイトをご参照ください。

イベント名：ラブレターイベント2026 バレンタインデーは、手紙を書こう。

期間：2026年2月7日（土）～14日（土）

会場：池袋サンシャインシティ 噴水広場（アルパB1）

主催：日本製紙連合会

特設サイト：http://kamitsubu.com/campaign/loveletter/2026/

■ 賞品概要（抽選3等）

カップルの休日 2本セット

「絆深まる、香りの休日」をテーマに、香りの専門家が厳選ブレンドした100％天然アロマ入浴剤の2本セット。夫婦や恋人同士で交わす、言葉にしきれない感謝や想いを、そっと香りに託して贈るギフトです。爽やかさとやさしい甘さが溶け合う香りとともに、パートナーと肩を並べて湯船に浸かる、穏やかなひとときをお過ごしください。

セット内容はこちら：夢見ごこちな肌

甘美なバニラとラベンダーの香りが広がる、ロマンティックなアロマバス。心と肌をやさしく包み込み、二人で過ごす特別なひとときを演出します。

愛情のごほうび

ベルガモット、ラベンダー、オレンジが織りなす、やさしく温かみのある香り。緊張をほぐし、穏やかで愛情あふれるバスタイムへと導きます。

■「Chapon (チャポン)」について

日々の忙しさに、疲れを感じていませんか？

Chaponは「今日の疲れを癒やしたい」そんなバスタイムに寄り添う、植物エッセンスたっぷりの天然アロマ入浴剤として誕生。「喧騒忘れる、しあわせタイム。」というブランドコンセプトのもと、天然アロマ100%の贅沢な香りで忙しい日常を忘れる、特別なくつろぎの時間を提供しています。累計販売本数は25万本を突破。三越伊勢丹やBIRTHDAY BARなどの全国のギフト専門店で取扱開始。バスソルト初グッドデザイン賞受賞、Amazon・楽天 部門ランキング1位獲得。

ブランド公式サイト：https://store.chapon.jp/

取扱店舗一覧：https://store.chapon.jp/pages/available-stores

公式Instagram：https://www.instagram.com/chaponjp/

公式X：https://x.com/chaponjp

LINE公式アカウント： https://page.line.me/417gpyps

■ 会社概要

社名：株式会社Tokel

所在地：東京都板橋区徳丸1-23-16

代表：瀬戸口 翔大

設立：2020年9月9日（温泉の日）

事業内容：高級入浴剤ブランド「Chapon（チャポン）」の企画、製造、販売

会社HP：https://tokel.jp

■ お問い合わせ先

広報担当：瀬戸口

電話：050-3183-8899

メール：media@tokel.jp