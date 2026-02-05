子育てサポート企業として「くるみん認定」を取得

第一法規株式会社

第一法規株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：田中英弥、以下：第一法規）は、「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣が認定する「くるみん認定」を2025年12月23日（火）付で取得いたしました。

第一法規は、全てのお父さん・お母さん社員の育児休業取得の推進や、看護・介護休暇制度、フレックスタイム制度、短時間勤務制度の導入など、仕事と子育てを両立しやすい環境の整備を行ってまいりました。

これからも、社員一人ひとりがそれぞれの強み・らしさを発揮し、人生の一部として働くことにやりがいと誇りを持てる職場づくりを推進してまいります。

■「くるみん認定」について

「くるみん認定」とは、次世代育成支援対策推進法に基づく一定基準を満たし、子育てサポートに関する実施状況などが優良な企業を厚生労働大臣が認定する制度です。

https://shokuba.mhlw.go.jp/published/special_01.htm

■【厚生労働省】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/index.html