[AIリボーン3.2 プレスリリース]

株式会社青山プランニングアーツ


株式会社青山プランニングアーツ（本社：東京都港区、代表取締役：尾中謙文）は、中小企業向けAIプラットフォーム「AIリボーン」を大幅に進化させた最新版 「AIリボーン3.2」 を発表いたしました。


特設サイト　https://www.apa.ne.jp/ai-reborn-qualia(https://www.apa.ne.jp/ai-reborn-qualia)



AIで仕事はどう変わるのか


生成AIの次のフェーズは、中小企業の「日常業務そのもの」をAIが理解し、判断を助け、仕事を回し始めているという点にある。


― 手書き日報・FAX・メール・画像資料をAIが一元化（OCR機能搭載）


― ベテランの暗黙知を“画像も読めるAI社員”として全社共有


― 業務別に役割を持つAIエージェントを標準で10体搭載


― プロンプトジェネレーターにより「聞き方」を自動生成



概要


生成AIの活用が広がる一方で、中小企業の現場では今も、「ChatGPTを入れたが、結局使われなかった」という声が少なくない。



その原因は明確だ。


・ 情報が紙・画像・FAXに分散している


・ 正解が一つではない判断業務が多い


・ そして何より「自分が何を知りたいのかを、言葉にできない」


という壁が存在するからである。



株式会社青山プランニングアーツは、こうした現実を前提に、


・ 現場に散在する情報を画像のまま理解し


・ 業務ごとに役割を持つAIエージェントが連携し


・ さらに質問者の意図を予測し、本当に知りたい答えに近づける仕組みを組み込んだ


社内専用AI最新版 《AIリボーン3.2》 を発表した。


■ これからのAIは「答える存在」ではなく　“判断を助け、答えに近づける存在”　になる



1. なぜ今、「判断を助けるAI」なのか


これまでのAI活用は、・ 業務効率化・ 自動化・ コスト削減・ FAQ・検索代替


といった、「正解が決まっている業務」を得意としてきた。


しかし中小企業の現場で日々行われているのは、


・ 今、仕入れるべきか


・ この案件は受けるべきか


・ 在庫を増やすか、様子を見るか


・ 今年はいつ出荷するのが最適か


といった、正解が一つではなく、しかも質問者自身も“何を聞けばいいか分からない”判断業務である。


AIリボーン3.2は、この状態そのものを前提に設計されている。



■ AIエージェントが行っている「予測」という役割


AIリボーン3.2に搭載されたAIエージェントは、


質問にそのまま答えるだけの存在ではない。


・ 質問者の立場


・ 業務内容


・ 過去のやり取り


・ 現在のデータ状況


を踏まえ、


「この人は、最終的に何を判断したいのか」


「本当に知りたいのは、この先のどの答えか」を予測しながら動作する。



たとえば、


・ 「この案件、どう思う？」という曖昧な質問に対し


→ 利益・リスク・過去事例・代替案を自動で補完


・ 「今月の数字は？」という問いに対し


→ 判断に必要な前年差・異常値・注意点を先回りで提示



AIは答えを一点で返すのではなく、質問者が“次に聞きたくなる問い”まで含めて導く。


これにより、人は「考えること」に集中できる状態が生まれている。



■ プロンプトジェネレーター × AIエージェントの役割分担


AIリボーン3.2では、


・ プロンプトジェネレーターが


・ 曖昧な質問


・ 言語化できていない関心


を整理し、適切な問いに変換


・ AIエージェント（10体）が


・ 業務別の視点で情報を整理


・ 判断材料を補完


・ 「次に考えるべき論点」を提示という役割分担が行われている。


結果として、


・ AIに詳しくなくても


・ 正しい質問ができなくても


自然と“知りたい答えに近づいていく対話”が成立する。



■ なぜ「ChatGPT」ではなく「社内専用AI」なのか


判断を助け、さらに質問者の意図を予測するAIには、


・ 自社の業務文脈


・ 社内用語


・ 過去の判断履歴


・ 成功と失敗の蓄積


が不可欠である。



AIリボーン3.2は、


・ 自社データのみを学習


・ 標準で10体のAIエージェントを搭載


・ プロンプトジェネレーターにより


「問いそのもの」を最適化


だからこそ、現場で“考えるために使われ続けるAI”になっている。



■ 生成AIの次のフェーズとは


AIリボーン3.2が示すのは、AIを導入するか、ではない


AIに「判断と思考の補助」を任せるか、という経営判断


生成AIの次のフェーズは、


・ 答えを返すAIではなく


・ 人の思考を先回りし


・ 本当に知りたい答えへ導くAIにある。




