【静岡県内初進出】賃貸住宅「Avance（アヴァンセ）」シリーズ　　静岡市葵区東草深町に2026年3月完成予定

ＪＲ東海不動産株式会社（本社：東京都港区港南一丁目8番27号、代表取締役社長：谷津剛也）は、静岡市葵区東草深町において建設中の賃貸住宅「Avance東草深EAST」「Avance東草深WEST」の2棟が、2026年3月に完成いたしますのでお知らせいたします。 本物件は、当社が東京・名古屋地区で展開する賃貸住宅「Avance」シリーズの通算6棟目となる物件で、静岡県内では初の展開となります。

【本物件のポイント】

・静岡県内初 : ＪＲ東海不動産の賃貸住宅「Avance」シリーズが静岡エリアに初進出

・上質な住空間 : 積水ハウス施工の賃貸住宅シャーメゾンで快適・便利な暮らしを提供

・人気の高い立地: 駿府城公園に近接し、利便性と落ち着きを兼ね備えた住環境

外観写真（2026年1月撮影。電柱の削除等一部画像加工を施しており、実際とは多少異なります）

■ 本物件のコンセプト

本物件は、周囲の環境にふさわしい高品質な賃貸住宅を開発するにあたり、積水ハウス施工の賃貸住宅シャーメゾンを採用しました。

東棟17戸・西棟15戸の全32戸で、間取りはファミリー層や共働き世帯のお客様のニーズに応えるゆとりある2LDK・3LDKを中心に構成しています。

季節を問わず快適でプライバシーも守る室内共用廊下や、ビルトインガレージ（2台）など、ワンランク上の設備を備えています。他にも音のストレスを軽減する高遮音床システムやスマートロックなど、暮らしを快適にする設備が充実しています。

■ ロケーション：歴史と現代が調和する街

本物件の位置する静岡市葵区東草深町は、すぐ近くに徳川家康の居城跡「駿府城公園」や「東御門・巽櫓」といった由緒ある史跡が広がると共に、有名校が点在する人気の文教地区です。また、市立病院や商業施設へのアクセスの良さも魅力で生活利便性の高いエリアです。

■ 物件概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/131423/table/6_1_337021cc4e5ed37e7d85c172d68441f4.jpg?v=202602051121 ]

アクセス JR東海道本線 静岡駅 バス15分、長谷通りバス停 徒歩5分

Google Maps :https://maps.app.goo.gl/y9cm5vX4MtGNF8sH9

管理会社 積水ハウスシャーメゾンＰＭ中部株式会社

■賃貸募集

本物件の内覧予約やお申込みは、以下よりお気軽にお問い合わせください。

積和レント株式会社 シャーメゾンショップ静岡店

静岡県静岡市駿河区稲川1丁目1番1号

TEL：0120-335-210 FAX：054-204-3026

詳細はこちら

Avance東草深EAST :https://www.shamaison.com/shizuoka/area/22101/000122004734_144009/Avance東草深WEST :https://www.shamaison.com/shizuoka/area/22101/000122004735_144009/

【参考】

ＪＲ東海不動産の賃貸住宅「Avance」シリーズ

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/131423/table/6_2_0257cb6672385631f551ff65485fa68d.jpg?v=202602051121 ]

＜お問合せ先＞

ＪＲ東海不動産 経営企画部企画課

電話：03-4346-2452

JR東海不動産株式会社

当社は不動産の開発や活用を通じてＪＲ東海の沿線エリアの価値向上・発展を目指すJR東海グループの総合不動産会社です。