大規模災害に、企業はどう備えるべきか。“備える”から“回す”防災へ ─ オフィス防災の最前線が名古屋に集結。

RX Japan合同会社

RX Japan合同会社（本社：東京都中央区、代表執行役員社長：田中 岳志）は、企業の総務・防災・危機管理部門に向けた展示会「【名古屋】オフィス防災 EXPO」を、2026年2月25日（水）～27日（金）の3日間、ポートメッセなごやで開催します。（総務・人事・経理Week 内）

災害リスクが多様化するなか、企業防災は「備蓄を整える」だけでなく、必要量を確保し、期限管理や更新を継続できる運用体制＝“回る仕組み”が重要となってきています。また、近年、地震や豪雨など自然災害が相次ぐなか、“従業員の命を守る責任”を果たすため、自宅だけでなくオフィス防災への関心も高まっています。

特にオフィス防災が重要視される背景には、「オフィスは社員自身が選べない場所である」という構造的な課題があります。自宅であれば、家具配置や備蓄、耐震対策などを個人の判断で整えることができますが、勤務先の環境は社員が選ぶことはできません。だからこそ、企業側が主体となって安全な環境を整備する必要があります。

また、大規模地震発生時には帰宅困難者が社内に滞留し、数日間オフィスで過ごさざるを得ないケースも想定されます。オフィスが機能停止すると、顧客対応の停滞、物流の混乱、インフラへの影響などが連鎖的に広がり、「会社が止まる＝社会が止まる」事態にもつながりかねません。

■ 災害への関心が高い中部圏。“備蓄・通信・DX”を一気に比較できる場に

今回開催する中部圏は、災害への関心が高い地域の一つと考えられます。政府は2025年7月、中央防災会議で「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」を決定しました。

一方で企業現場では、「備蓄の数量が足りない」「更新が回っていない」「いざという時に取り出せない」といった運用課題が残るケースも少なくありません。

実際のところ、東京商工会議所の調査では、従業員向けに3日分以上の飲料水・食料を備蓄している企業は約5割にとどまっています*¹。また、キングジムの調査では、備蓄を実施している企業が約8割にのぼる一方、備蓄に「不安がある」と回答した企業は約6割。その理由の最多は「点検・更新が行き届いていない」（51.2％）でした* ²。

本展は、そうした課題に対して、備蓄品・非常用通信・防災DX・災害対策製品を実際に見て触れて比較でき、さらに専門家セミナーを通じて運用まで見据えた最新のオフィス防災を学べる場となっています。出展社・来場者ともにインタビューが可能となりますので、ぜひご取材をご検討ください。

取材の申し込みはこちら :https://www.office-expo.jp/nagoya/ja-jp/register.html?ct=U2FsdGVkX19rrRJiqwjU2mqOC/DzrOUfd1JJLhi/67o=%20&utm_campaign=prtimes_sj0205&utm_medium=referral&utm_source=prtimes

■ 注目の出展製品・サービス（一部抜粋*³）

【A4サイズの防災緊急キット】

社員ひとり分の必要最低限１日分の食料や生活用品をコンパクトな箱におさめました。A4サイズなので、保管も配布も楽々です。倉庫にまとめて保管する以外に、事前配布によって手間・保管スペースの削減ができ、被災当日でも即利用可能です。 ※特許取得済

（出展社名：株式会社 レスキューナウ）

【女性のために考えた防災 携帯レスキュートイレ】

フェムテック分野で豊富な知見を有する「女性ホルモン大学」と共同開発した女性に寄り添う携帯用トイレ。使用時は自立するため、手を使わずにしゃがんで利用できるのが特徴で、お子様のご使用も最適です。屋外で使用する際にプライバシーを守れる専用ポンチョや、使用済みナプキンを入れる透けない密閉防臭サニタリーバッグも同封。

（出展社名：石崎資材 株式会社）

【災害時・非常時に「つながる」最後の通信手段】

災害発生時、キャリアの通信は分断され、避難所ではWi-Fiが輻輳して利用がむずかしくなります。衛星回線、専用無線モバイル、スマートフォンをパッケージにした「防災コネクト」を開発。

１．大手キャリア網に依存しないので、つながる可能性が高い。

２．四半期に１度の定期点検で、いざというとき必ず使える。

３．保険会社と提携し、一定以上の災害時には、利用料に保険を適用。

（出展社名：株式会社 ユーリカ・ワイヤレス）

【布製タイヤチェーン】

高速道路でも使用可能なうえ、軽量・コンパクトで年中車内に常備でき、誰でも装着できる布製タイヤチェーンです。配るだけ、大掛かりな事前訓練は不要。社員の安全と会社の信頼を守る積雪BCP対策です。

（出展社名：中発販売株式会社）

この他にも、安否確認サービス、カスタマイズ防災マップ、充電式特殊LEDライトなど、多様な製品・サービスが出展。実際に見て触れて比較することができます。

■ 注目のセミナー（一部抜粋）

業界第一人者によるセミナーを多数開催します。

・南海トラフ地震対策と防災庁

名古屋大学 名誉教授 福和 伸夫 氏

・南海トラフ地震に備える実践的BCM - BCPを「使える力」に変えるために-

京都大学 名誉教授 林 春男 氏

・中部東海地域における実践的BCPと防災事例

（株）レスキューナウ 危機管理アドバイザー 市川 啓一 氏

日本精工（株） 大片 政人 氏

日本リファイン（株） 取締役 中田 清 氏

★セミナーの詳細・一覧はこちら(https://biz.q-pass.jp/f/12091/sjimn26?utm_campaign=prtimes_sj0205&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)から

■ 開催概要

展示会名：【名古屋】オフィス防災EXPO（総務・人事・経理Week 内）

会 期：2026年2月25日（水）～27日（金） 10:00～17:00

会 場：ポートメッセなごや

主 催：RX Japan合同会社

WEBページ：https://www.office-expo.jp/hub/ja-jp/about/bousai.html(https://www.office-expo.jp/hub/ja-jp/about/bousai.html?utm_campaign=prtimes_sj0205&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

※同時開催：理想の管理職EXPO 名古屋

取材の申し込みはこちら :https://www.office-expo.jp/nagoya/ja-jp/register.html?ct=U2FsdGVkX19rrRJiqwjU2mqOC/DzrOUfd1JJLhi/67o=%20&utm_campaign=prtimes_sj0205&utm_medium=referral&utm_source=prtimes

★一般来場の詳細・来場登録はこちら(https://www.office-expo.jp/nagoya/ja-jp/register.html?cat=visitor&?ct=U2FsdGVkX1++eQIqvaFKAr35IyuxHlkVWodTmnaGaDw=%20&utm_campaign=prtimes_sj0205&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)から

――― お気軽にご相談ください ―――

ご希望に応じて、事前に取材対象やテーマのご相談も承ります。

会期前日（2月24日）の取材についても、事務局側でスケジュール調整が可能な場合がございます。

*¹東京商工会議所「「会員企業の災害・リスク対策に関するアンケート」2025年調査結果について」より引用

*²株式会社キングジム2025年8月25日プレスリリースより引用

*³同時開催展含む