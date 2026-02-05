「名刺にこの住所を載せたかった」起業家・フリーランスが選ぶ、憧れのビジネス街って？

株式会社ナレッジソサエティ

東京都渋谷区・千代田区・広島市のバーチャルオフィスを提供する株式会社バーチャルオフィス1では、2025年１１月４日～７日に企業経営者、自営業者などを対象に「経営者の憧れのビジネス街に関するアンケート」を実施しました。

バーチャルオフィスとは

バーチャルオフィスとは、事業をするために住所を借りたい個人・法人に、住所を貸し出すサービスを指します。提供内容に応じて郵便物の受け取りや法人登記なども可能です。

調査について

本調査の概要は、以下の通りです。

調査名：経営者の憧れのビジネス街に関するアンケート

調査実施日：2025年11月4日～７日

調査人数：363名（全体回答数）

対象者：関東地方（茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）に居住する方。

対象者の職業：自営業 (74.9%)、経営者・役員 (24.8%)、会社員(事務系) (0.3%)

年齢：平均年齢 23～64歳以下の男女。

男女比率：男性が81.8%、女性が18.2%

調査方法：Surveroid（サーベロイド）を利用した国内モニターアンケート調査

調査結果サマリ

今回の調査結果のサマリは以下の通りとなりました。

・起業したい特別区として人気を集めたのは、港区 (20.4%)、渋谷区 (18.2%)、新宿区 (15.4%) 。

・名刺に住所を載せることで「憧れ」を体現したいエリアとして、渋谷・原宿・神南 (15.2%)、青山・表参道・赤坂 (13.8%)、丸の内・大手町・有楽町 (10.7%) がトップ3になった。

・属性別の選択傾向として、伝統的なビジネス中心地（港区、銀座）、IT・トレンドのイメージが強いエリア（渋谷区・渋谷）、クリエイティブや美意識のイメージが強いエリア（表参道・代官山）で分かれる傾向にあった。

・居住地域別では、北関東エリア居住者に新宿区が高く支持されるなど、交通のアクセス性や、それにともなう認知度が大きく影響する傾向にあった。

Q1.東京23区で起業する場合、どこの特別区で起業したいですか？

[表: https://prtimes.jp/data/corp/103755/table/15_1_ba032f64025fbf4f256f8fe580e11709.jpg?v=202602051121 ]

※上位5区を抜粋

上位3区で全体の約54%を占めており、特に有名なビジネスエリアとしてよく知られる「港区」と、ITのイメージが強い「渋谷区」が起業地として強い人気を集めていることがわかる。

なお、今回の調査結果の上位5区以外の特別区を回答した割合は、88人（24.2%）であった。これは、自宅からアクセスの良さやオフィスコスト等の実利を重視する方も一定数いることが伺える。

男性が上位5区以外を選ぶ傾向が若干高い

男女ともに港区（男性：19.9%、女性22.7%）の選択率が一番多い結果であることがわかった。特に男性は、女性と比べて渋谷区（男性：19.2%、女性13.6%）の選択率が高いことや、今回の調査結果の上位5区以外（25.3%）を選択する傾向にあることがわかった。

女性については、千代田区（16.7%）、中央区（12.1%）など、伝統的なイメージのある区が選択される傾向にあることが伺える。

若年層では港区、中高年層においては上位5区以外を選択する傾向に

年齢別に見ると、20代において、港区（38.5%）の選択率が他のどの年代よりも圧倒的に高い。次いで新宿区（30.8%）が高く、若い世代が特定の都心エリアに集中する傾向が見られる。

30代においては、港区（24.4%）がトップである一方、中央区（17.1%）の選択率が2位で、全体平均（8.5%）の約2倍高い。30代の多くの方が、社会的信用を重視することが考えられる。

50代・60代においては、今回の調査結果における上位5区（港区・渋谷区・新宿区・千代田区・中央区）以外の選択率が50代で27.4%、60代で32.6%と最も高い。これは、ステータスや信用といった見栄よりも、利便性や地域密着、コスト判断など、実利や安定を重視する傾向にあることが伺える。

東京と地方の居住者で大きな差があることが明らかに

居住地別に見ると、東京都に居住している方が起業したいビジネス街として、今回の調査結果の上位5区以外と回答した割合が28.5%と最も多いことがわかった。これは、多くの東京都民が、自宅から近い場所を選んだり、土地勘があることから穴場のビジネス街を選んだり、コストパフォーマンスを重視したりと、実利や現実を優先する傾向にあることが考えられる。

東京を除くその他の関東地方の在住者においては、全体として港区が支持される傾向にあることがわかった。

その他、栃木県（30.0%）や茨城県（23.5%）、群馬県（22.2%）などの北関東エリアにおいて、新宿区が高い支持を集めている。これは、鉄道やバス等のアクセスの利便性が高いことが理由として考えられる。また、千代田区や中央区といった伝統的なビジネス中心地への関心も、一部の県で高くなっている。

経営者・役員は伝統的なビジネスエリアを選択、自営業者は回答が多様化する傾向に

経営者・役員は、千代田区（16.7%）や中央区（12.2%）といった伝統的なイメージのある特別区を選択する割合が、自営業者（12.1%、7.4%）よりも高いことがわかった。これは、従業員を抱える企業経営者・役員にとって、対外的なイメージが特に重視されることが理由として考えられる。

自営業者については、今回の調査結果の上位5区以外を選択する割合（25.4%）が高いのが特筆すべき点。特に近年、場所にとらわれず仕事ができる「ITフリーランス」のような働き方が一般的になってきたことを背景に、起業地を柔軟に考えていることが伺える。

