【2026年2月版】今、話題のXキャンペーン50選を無料公開【キャンつく】

ひとりでも勝てるキャンペーンツール「キャンつく」を提供する株式会社ピクルス(以下、当社)は、2026年2月時点で応募数1万件を超えた、X（旧Twitter）における話題のプレゼントキャンペーン事例50選をまとめた無料ホワイトペーパー『【2026年2月版】今、話題のXキャンペーン50選』を公開しました。

食品・飲料、飲食チェーン、流通・小売、旅行、家電・日用品など、多様な業界の成功事例をまとめています。

▼資料は無料でダウンロード可能です。

https://camtsuku.com/document_archive/x_case2503(https://camtsuku.com/document_archive/x_case2503/?utm_id=marketing&utm_source=press&utm_medium=press&utm_campaign=pr&utm_content=260205_xjirei)

※競合他社さまからのダウンロードはお断りしております。

▼ 公開背景

X(旧Twitter)でのキャンペーン実施は、企業のマーケティング施策として定着していますが、「どんなキャンペーンが成功するのか」「同業種の成功事例を知りたい」「クリエイティブの参考が足りない」といった声を多くいただいています。

当社は、キャンペーン企画に悩む担当者の方々に向け、2026年2月時点で応募数1万件を超えた最新の成功事例50選を厳選しまとめました。

本資料では、各キャンペーンのインプレッション数(表示回数)やリポスト数などのエンゲージメントデータも掲載し、成果を定量的に確認できる内容となっています。

▼本資料の見どころ

多種多様な成功事例(50キャンペーン掲載)

応募数1万件超えの最新キャンペーン50選 として、食品・飲料、飲食チェーン、流通・小売、旅行、家電・日用品、その他多様な業界の事例を網羅。

各事例へアクセス可能

画像クリックで各キャンペーンの詳細ページに直接アクセス可能。同業種の事例を素早く比較検討 し、自社キャンペーンの企画書作成に活用 ・社内プレゼンテーション資料としても使用可能。

鮮度の高い事例情報

2026年2月版として、直近の成功事例を掲載しております。

▼ こんな方におすすめ

Xキャンペーンの企画担当者

最新の成功事例から効果的なキャンペーン設計を学びたい方

代理店・支援会社の提案担当者

クライアントへの提案資料として最新事例を活用したい方

SNSマーケター・広報・PR担当者

高エンゲージメントを実現するキャンペーン戦略を知りたい方

クリエイティブ制作担当者

実際に成果が出たクリエイティブの参考を探している方

同業種のキャンペーンを研究したい方

自社と同じ業界の成功パターンを把握したい方

Xキャンペーン実施に不安を感じている方

初めてキャンペーンを実施する、または過去に思うような成果が出なかった方

◼︎ ひとりでも勝てるキャンペーンツール『キャンつく』について

『キャンつく』は、SNSやイベント会場でのキャンペーンを迅速かつ低コストで実施するためのキャンペーン管理ツールです。

「SNSのフォロワーが増えない」「兼務でSNS施策に注力できない」「人的リソースが不足している」といった課題を抱える企業の悩みを解消します。

低予算で誰でも簡単に導入でき、シンプルながら高機能なツールとして、多くの企業から高い評価を得ています。また、手厚いサポート体制も提供し、導入後の運用もスムーズに進めることが可能です。

▼『キャンつく』公式サイトはこちら

https://camtsuku.com/(https://camtsuku.com/?utm_id=marketing&utm_source=press&utm_medium=press&utm_campaign=pr&utm_content=250604_adam)

