Plug and Play Japan、福岡に拠点新設

Plug and Play Japan株式会社

Plug and Play Japan株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：ヴィンセント・フィリップ、以下 Plug and Play Japan）は、九州・福岡地域における再生可能エネルギーおよび次世代産業分野を中心としたスタートアップ・エコシステムの形成と、グローバル連携のさらなる発展を目的に、新たな拠点（拠点長：古川 雄大）を設立することをお知らせします。

Plug and Playは、シリコンバレーを起点に世界60拠点以上、80,000社を超えるスタートアップと550社以上の企業パートナーをつなぐ世界最大級のイノベーション・プラットフォーマーとして、日本では東京・京都・大阪・神戸・名古屋に続き、福岡を次世代の戦略拠点として位置づけています。

【背景】

福岡は、地理・都市構造・産業基盤において強みを持つ都市です。まず、アジアに近接する地理的優位性から中国・韓国・台湾・東南アジアと日本を結ぶ「アジアのゲートウェイ」として機能していることはもちろん、首都圏と比較して都市がコンパクトなため行政・企業・大学・市民の距離が近く、九州大学箱崎キャンパス跡地を活用したスマートシティ構想など、都市型の実証実験を行う場としても適しています。また、福岡を中心とした九州全体を見回してみると、古くから鉄鋼、機械、化学工業が集積している北九州工業地帯に加え、最近では熊本を中心に半導体投資が進み「シリコンアイランド」と呼ばれるまでになるなど、産業面でも大きなポテンシャルが存在し、左記に相まって、域内の電力需要の増大、特に豊富な自然を背景にした太陽光・風力など再生可能エネルギーの更なる社会実装や、電力需給の最適化、脱炭素型産業構造構築の必要性が急激に高まりを見せています。

このような状況を鑑み、Plug and Play Japanは、産業競争力そのものを左右する要素である安定的なエネルギー供給体制の構築には、単一の企業やスタートアップのみならず、テクノロジー、資本、産業基盤、実証フィールドが内包されたエコシステムの存在が必要であると強く認識し、福岡に拠点を設立しました。

本拠点を通じ、スタートアップと大企業、大学、自治体、金融機関等を繋ぎながら地域の課題解決と発展に貢献し、世界各地で培ったオープンイノベーション支援の知見を活用しながら、福岡を「テクノロジーを起点としたイノベーションの実装都市」へと進化させることを目指します。

【福岡拠点設立で想定される効果】

本拠点では、Plug and Playが持つグローバルネットワークを活かし、日本のスタートアップを海外へとつなぐアウトバウンド支援と、海外スタートアップを福岡へ呼び込むインバウンド支援の双方を推進します。これにより、国境を越えた人材・資本・知見の循環を地域に生み出し、福岡に新たな産業の芽と実証の場を創出します。

また、地域中核企業と連携を進め、スタートアップとの共創、投資、M&Aを通じた「出口のあるエコシステム」の構築を目指すなど、福岡・九州におけるヒト・モノ・カネの循環を加速させ、地域経済の持続的な成長に貢献してまいります。

【福岡拠点概要】

名称：Plug and Play Japan Fukuoka Office

住所：福岡県福岡市中央区大名2-6-11 Fukuoka Growth Next

責任者：古川 雄大 Senior Manager, Energy, Representative of Fukuoka Office

九州大学工学部建築学科卒業後、2012年に三井住友銀行入行。東京本店の市場部門にてバイオマス発電事業の為替ヘッジなどエネルギー関連金融実務に従事し、香港駐在時には銀行バランスシートの財務戦略企画を担当。帰国後は国内大手コンサルティングファームにて、金融セクター向けESG戦略や米国クライメートテック導入プロジェクトに参画。その後、地元九州の発展に貢献すべく福岡銀行にUターンし、投資銀行業務に従事。再生可能エネルギー分野のプロジェクトファイナンスや、地場大手インフラ企業と連携した系統用蓄電池事業の新規立ち上げを通じて、オープンイノベーションを推進。

2026年1月よりPlug and Play Japanに参画。福岡拠点長として拠点立ち上げを統括し、九州におけるエネルギー領域を中心としたオープンイノベーション創出と、地域企業とグローバルスタートアップの連携を推進する。

専門はエネルギー・ファイナンス。日本証券アナリスト協会認定アナリスト（CMA）。熊本生まれ、熊本高校出身。

・拠点長からの声

「私は九州で生まれ育ち、これまで国内外で金融・エネルギー・テクノロジーの最前線に携わってきました。海外の現場まで見てきたからこそ、今あらためて“自分の原点である九州のために働きたい”という思いが強くなり、Uターンを決意しました。

直近では、大手インフラ企業と系統用蓄電池の新規事業開発に取り組む中で、企業単独で完結するクローズドイノベーションではなく、スタートアップや多様なプレイヤーと共に価値を創るオープンイノベーションの可能性とスピード感を、強く実感しました。加えて、私は建築を学んできた人間でもあり、“まちづくり”には特別な思いがあります。

私にとってまちづくりとは、建物をつくることではなく、賑わいをつくることです。そして、その賑わいは、人の“挑戦”から生まれます。挑戦が生まれ、育ち、次の挑戦へと循環していく都市こそが、真のエコシステムだと考えています。

Plug and Play Japan 福岡拠点では、九州・福岡を舞台に、国内外のスタートアップ、大企業、行政、投資家が交差し、インバウンドとアウトバウンドの双方でイノベーションが循環する都市づくりを目指していきます。エネルギーとテクノロジーを軸に、挑戦が自然と生まれ続ける“賑わいある都市・福岡”を、皆さまと共に創っていきたいと考えています。」

【Plug and Play について】

Plug and Playは、スタートアップ・大企業・投資家・アカデミア・官公庁/自治体をつなぐ世界最大級のイノベーション・プラットフォームで、シリコンバレーに本社を構え、東京・京都・大阪を含む世界60拠点以上に展開しています。

私たちは、グローバル550社以上の大企業パートナーや官公庁/自治体に向け、スタートアップ探索からトレンド調査、イノベーション戦略、事業化支援に至るまで、あらゆるステージにおける伴走支援を提供し、同時にスタートアップ向けのアクセラレータープログラムとベンチャーキャピタル機能を活用してさまざまな領域/業界のイノベーションの加速や、年間250社を超える世界のスタートアップへの投資を行っています。

Plug and Play Japan HP：http://japan.plugandplaytechcenter.com/

【Plug and Play Japan会社概要】

名称：Plug and Play Japan株式会社

所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂１丁目１０－８ 渋谷道玄坂東急ビル1F

代表者：代表取締役社長 ヴィンセント・フィリップ

URL：http://japan.plugandplaytechcenter.com/

設立：2017年7月14日