【京都The Shinmonzen】大切な思いを分かち合う季節に贈る バレンタインアフタヌーンティー

株式会社新門前Valentine’s Reverie バレンタイン アフタヌーンティー

想いを伝え合うバレンタインシーズンに、The Shinmonzen では、ロマンティックで洗練された世界観を映し出す「Valentine’s Reverie バレンタイン アフタヌーンティー」を期間限定で提供します。芳醇なチョコレートと鮮やかなベリーを主役に、甘美さと上品さが調和する、特別なひとときを演出します。

エグゼクティブシェフ・ハナ ユーンとペストリーチームが手がける本アフタヌーンティーでは、ペストリーとセイボリーの一品一品を丁寧に仕立て、バレンタインならではの繊細な味わいを表現しました。深みのあるカカオの余韻と、ベリーの華やかな酸味が織りなすコントラストが、心を満たします。

スコーンには、バターミルクとチョコレートを練り込み、クロテッドクリームと手作りの苺ジャムを添えてご用意。セイボリーには、アップルモレソースで爽やかに仕上げたチキンサラダや、明太子エッグに柚子マヨネーズを合わせた和のニュアンス、ビーツのタルタルとともに楽しむスモークサーモン、そしてブリー・ド・モーチーズにハイビスカスクランベリージャムを添えた、フェスティブで華やかな味わいが並びます。

スイーツには、ラズベリーの酸味が際立つガナッシュタルトをはじめ、なめらかなチョコレートムース、香ばしく焼き上げたチョコレートカヌレ、そして余韻まで甘美に包み込むチョコレートパルフェをご用意しました。チョコレートとベリーが奏でる奥行きのある味わいが、ヴァレンタインの高揚感を優雅に引き立てます。

厳選されたプレミアムティーとともに楽しむアフタヌーンティーは、静かな京都の空気と調和し、心に残るロマンティックな時間へと誘います。大切な人と、あるいは自分自身へのご褒美として、The Shinmonzen ならではの洗練されたバレンタイン アフタヌーンティーを心ゆくまでお愉しみください。

The Shinmonzen Valentine’s Reverie：バレンタインアフタヌーンティー

期間：2026年2月1日～2026年2月28日

時間：14:00～16:00（15:30ラストオーダー）

価格：8,500円（税・サービス料込）

場所：Jean-Georges at The Shinmonzenのテラス席または店内

予約はこちら(https://www.tablecheck.com/shops/theshinmonzen-terrasse/reserve)から

＊要予約 / 2時間制とさせていただきます

The Shinmonzen

京都の中心地、祇園にオープンしたThe Shinmonzenは、安藤忠雄氏による現代的な日本のデザインと、コスモポリタンなインテリア、そしてワールドクラスのコンテンポラリー・アートのコレクションからなるスモールラグジュアリーホテルです。伝統的な日本の旅館にインスピレーションを受けた当ホテルの９つのバルコニー付きスイートルームからは、祇園白川を臨み、隠れ家のような空間だからこその、パーソナルなサービスをご体験いただけます。2024年、日本国内初のミシュランキーホテル セレクションでは、17軒の２ミシュランキーホテルの一つに選出。レストランJean-Georges at The Shinmonzenは2025年のミシュランガイド京都・大阪において一つ星を獲得しました。当ホテルの詳細は https://theshinmonzen.com/jp/ よりご覧いただけます。

[ご予約・お問い合わせ]

Jean-Georges at The Shinmonzen

所在地：〒605-0088 京都市東山区新門前通西之町235

TEL：075 600 2055 E-Mail: jg@theshinmonzen.com