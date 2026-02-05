昨年、初の日本武道館を成功させた注目の女性アイドルグループ・iLiFE!の全国ツアー『JAPANLiFE! 2025』最終公演を「ABEMA PPV」にて2月6日（金）18時より独占生放送決定！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、女性アイドルグループ「iLiFE! （あいらいふ）」の全国ツアー『JAPANLiFE! 2025』最終公演の模様を、2026年2月6日（金）18時より「ABEMA PPV（アベマ ペイパービュー）」にて独占生放送いたします。

「iLiFE!（あいらいふ）」は、“私(ｉ)と貴方(！)で作るアイドル(ｉ)ライフ(LiFE)”をキャッチコピーに、メンバーとファンが共に熱いステージを作り上げることをコンセプトとして活動する女性アイドルグループです。ステージとフロアが一体となる熱量あるライブパフォーマンスに加え、SNSでの発信力やキャッチーな楽曲が支持を集め、Z世代を中心に人気を拡大しています。2025年8月には自身初となる日本武道館公演を開催し、公演チケットは瞬時にソールドアウトを記録。また公演ラストには、武道館の倍のキャパシティを誇る神奈川・Kアリーナ横浜でのワンマンライブ開催も発表され、大きな話題を呼びました。

このたび「ABEMA PPV」にて独占生放送が決定した『JAPANLiFE! 2025』は、そんな「iLiFE!」が全国7都市・9公演で開催するライブツアーです。「ABEMA PPV」では、その最終公演となる2月6日(金)Zepp Haneda(TOKYO)でのステージを独占生放送いたします。成長を続ける彼女たちの“今”を体感できる特別なステージを、ぜひ「ABEMA」でお楽しみください。

本公演は「ABEMA PPV」にてチケット販売（※1）を開始し、1,500 円（税込）で購入・視聴することができます。（※2）なお、チケットを購入された方は、放送後も2026年3月5日（木）23時59分まで、見逃し配信で本編を視聴することが可能です。

さらにキャッシュバックキャンペーンの実施も決定。本公演の販売期間中に「ABEMAプレミアム」（※3）に登録し、本PPVのチケットを購入した上で、対象条件を満たすと200円をキャッシュバックいたします。詳しくはキャンペーンページをご確認ください。

キャンペーン特設ページ：https://abema.tv/lp/cashback-ilife-20260206

今後も、「ABEMA」ではアーティストのライブ、イベント、スポーツ興行、ファッションショー、舞台など多彩な新時代のオンラインコンテンツを視聴いただける「ABEMA PPV」ならではのコンテンツ拡充や、利便性を高めるための取り組みを積極的に行ってまいります。

（※1）チケットはアプリ内とWebブラウザ（クレジット決済のみ）にてご購入いただけます。購入方法の詳細は下記ページをご確認ください。（https://help.abema.tv/hc/ja/articles/18800916121497）

（※2）「ABEMA PPV」のコンテンツはアプリ内、またはWebブラウザからチケットを購入後、ご視聴いただけます。アプリ内のご購入は、別途手数料が生じます。また、一部のテレビデバイスやタブレットではご購入いただけません。

（テレビデバイスでの視聴方法はこちら: https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360045088511）

（※3）月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。なお、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」は本キャッシュバックキャンペーンの対象外となります。

■「ABEMA PPV」／「iLiFE!」全国ツアー『JAPANLiFE! 2025』最終公演 独占生放送 概要

▼放送日時

2026年2月6日（金）18時開演（放送開始17時30分～）

▼見逃し配信期間

2026年3月5日（木）23時59分まで

▼視聴料金

【一般チケット】1,500円（税込）

※アプリ内の購入は、別途手数料として100円が生じます。

▼販売期間

2026年2月4日（水）21時～2026年3月5日（木）21時まで

▼視聴・購入ページ

https://abema.go.link/Ldx0f

▼出演（敬称略）

iLiFE!

▼キャッシュバックキャンペーン情報

本公演の販売期間中に「ABEMAプレミアム」に登録し、本PPVのチケットを購入した上で、対象条件を満たしたかたにもれなく200円をキャッシュバックいたします。

対象条件、受け取り方法等、詳しくは特設ページ（https://abema.tv/lp/cashback-ilife-20260206）をご確認ください。

※月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」は本キャッシュバックキャンペーンの対象外となります。

※上記公演概要は予告なく変更になる可能性がございます。

※当日は生放送につき公演時間は多少短縮・延長増減する場合がございますので、予めご了承ください。

※チケットご購入後の公演延期・中止以外の理由に伴うキャンセル・変更・払い戻しはできません。

※「ABEMA PPV」のコンテンツは一部デバイスではご視聴いただけませんのでご注意ください。モバイルブラウザや一部のIPTVではご視聴いただけません。各種デバイスの「マイリスト」内に「ペイパービュー」がある場合は、ご視聴いただけるデバイスです。（最新のアプリバージョンにてご確認ください）

※公演中のチケット購入も可能です。なお本番組は、放送中の「追っかけ再生機能」をご利用いただけます。

※ご購入いただいた方は放送後も見逃し配信にて何度もご覧いただけます。見逃し配信期間を過ぎると自動的に映像が途中で切れてしまいますので、ご注意ください。

※「ABEMAプレミアム」の方もコンテンツごとのご購入が必要となります。

※「ABEMA PPV」についての詳細はこちらをご確認ください。https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360053235872