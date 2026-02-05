「心地よい豊かな暮らし」を提案する展示会「GOOD LIFE フェア」

株式会社朝日新聞社

株式会社朝日新聞社（代表取締役社長CEO：角田克）は、心地よい豊かな暮らし（=グッドライフ）のヒントが見つかる体験型イベント「GOOD LIFE フェア 2026」を開催します。新しい展示会のあり方を目指して2022年にスタートし、第5回を迎える本イベントは、衣食住の身近な商材やアイディア、SDSsの実践につながるヒントが見つかる場としてご好評をいただいてきました。さらなる発展を目指し、出展企業や取材メディア、来場者の募集をスタートしました。

◆GOOD LIFE フェアのコンセプト＝「明日<ミライ>のために、今日<イマ>からグッドライフ」

GOODLIFEフェア2026 ページ :https://goodlife-fair.jp/GOOD LIFE フェア 2026 ロゴ

SDGsという言葉は社会に広く浸透し、今や当たり前になりつつあります。ここ数年で人々の意識は、SDGsを「知る」から、「選ぶ」「実践する」へと変化してきました。GOOD LIFE フェアは、暮らしに取り入れやすい「心地よいサステナブル」のヒントを届ける体験型イベントです。

今日からできることを知り、学び、体験し、明日からの日常をさらに豊かで、サステナブルなものへとアップデートしていく――。そうしたきっかけを、このフェアから生み出したいと考えています。私たちの願いは、誰もが毎日の生活を大切にしながら、地球や人にやさしい選択を積み重ねていくこと。一人ひとりのアクションがつながれば、社会全体はもっとサステナブルに変わっていきます。その変化を、ともに加速させませんか。

▼イベントの特徴- 消費者とビジネス関係者の双方が来場するハイブリット型展示会。生活者のいまの関心を可視化し、企業の取り組みやその背景にある思いを直接届ける、出会いの場を創出します。- 事業規模やジャンルを問わず、全国各地からこだわりのつまった商材が展示され、物語性や付加価値の高い商材を探すビジネス関係者との商談機会をつくります。- 会場のステージには、人気タレントや各界の専門家、文化人が連日登壇。暮らしにおける身近な気づきや、社会課題解決に向けたヒントが得られるきっかけを様々な角度から提供します。GOOD LIFE フェア 2025の様子◆出展のご案内

2025年9月の前回会期には、全国から530社超の出展者が集結し、約37,000名の消費者・ビジネス関係者が来場しました。出展企業は、来場者に向けて会場での販売、テストマーケティング・見込顧客の獲得といった直接のアプローチができるほか、ビジネス関係者同士がやりとりする専門商談会にも年々参加するバイヤー・経営者等が増加。前回出展者のうち過去最高となる97.5％から「大変満足」「満足」との回答をいただきました。

2月末までの期間限定で「早期割引価格」にてご出展いただけるキャンペーンを実施しています。商品のこだわりや価値を伝える販促・プロモーション・販路開拓施策をご検討中の企業にとって絶好の機会となりますので、ぜひお早めにご検討ください。

企画資料や過去の開催レポートもご用意しています（無料）。以下よりお気軽にご請求ください。

▼前回開催レポート・出展に関するお問い合わせ

https://que.digital.asahi.com/question/11011841

◆取材・来場のご案内

GOOD LIFE フェア 2026の出展企業や多彩な実施企画のご紹介など来場者向けの情報発信や、入場登録は7月からに本格的にスタートします。下記の事前エントリーにご登録をいただくと、入場登録のスタートや目玉コンテンツについての情報をタイムリーにお届けしますので、ぜひご登録をお願いします。

【一般の方向け】 https://que.digital.asahi.com/question/11013732

【ビジネス・報道の方向け】 https://que.digital.asahi.com/question/11013760

＜入場に関するご案内＞

・本イベントは、入場登録をいただいた方のみがご入場いただけます。

・入場料は、一般の方が事前1,000円／当日1,300円。 ビジネス関係者及び招待者は無料となります。詳細は入場登録開始時のご案内をご確認ください。

開催概要

名 称： GOOD LIFE フェア 2026

会 期： 2026年9月25日(金)～27日(日) 25日は10:00～18:00、26、27日は17:00まで

会 場： 東京ビッグサイト 西2～4ホール

主 催： 朝日新聞社