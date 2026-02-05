オリオンnatura＜ナチュラ＞毎年大人気の「natura香るカーブチー」今年も発売！

オリオンビール株式会社

オリオンビール株式会社（本社：沖縄県豊見城市、代表取締役社長 兼 執行役員社長CEO 村野 一）は、沖縄原産の希少柑橘「カーブチー」のストレート果汁を使用したチューハイ「natura香るカーブチー」を、2026年2月25日（水）より数量限定で発売します。

natura＜ナチュラ＞は、こだわりのストレート果汁を使用したチューハイブランドです。今回数量限定で発売する「natura香るカーブチー」は、沖縄原産の柑橘類「カーブチー」のストレート果汁とカーブチーオイルを使用。香料無添加で豊かな香りと爽やかで甘酸っぱい心地よい味わいが特長です。2022年の初回発売時から、その個性的な味わいで多くの支持を集め、naturaブランド限定品シリーズにおいて、売上No1（※）の大人気フレーバーとなりました。

※当社naturaブランド限定品出荷実績において（2024年4月～2025年3月）

今年発売の「natura 香るカーブチー」では、パッケージデザインをリニューアル。カーブチーの果実味のあるみずみずしい味わいを表現したデザインで、店頭でも手に取りやすい装いに仕上げました。

今年も数量限定での発売となりますので、ぜひこの機会にお楽しみください。

■カーブチーについて

カーブチーは、沖縄県北部で栽培される沖縄在来種の柑橘で、古くから沖縄で食べられてきた果物です。皮が厚いことから“カー（皮）ブチー（分厚い）”と呼ばれています。生産量は同じ沖縄の柑橘であるシークヮーサーに比べて大幅に少なく、大変希少な果実です。また、国内で流通するカーブチーのほぼ100％が沖縄県産となっています。

味わいは、シークヮーサーとは異なり酸味が控えめで、芳醇な香りとほのかな甘みがあります。アロマや香水の原料としても使用されるほど香り高いのが特長です。

■ストレート果汁について

一般的に広く使用されている濃縮還元果汁では、加熱濃縮の際に果実の持つ水分と同時に香りや風味が損なわれ、熱によってオフフレーバー（望ましくない香味）が出てしまいます。一方、ストレート果汁は、加熱による濃縮工程を行わずに果汁が完成するため、果実本来の香りや風味が残り、美味しさが保たれます。

商品概要

【商品名】 natura香るカーブチー

【発売日】 2026年2月25日（水） ※数量限定

【酒類区分】 リキュール（発泡性）

【原材料】

カーブチー果汁、カーブチーオイル、ウォッカ、糖類（国内製造）／酸味料、炭酸、ビタミンC

【アルコール分】 5％

【容量】 缶350ml

【商品特長】 沖縄原産の柑橘果実カーブチーのストレート果汁を使った、豊かな香りと心地よい甘酸っぱい味わいをお楽しみいただけます。

【販売エリア】 全国、当社公式通販サイト

【価格】 オープン価格

【ブランドサイト（2/25公開）】https://www.orionbeer.co.jp/brand/natura/

【公式通販サイト（2/25公開）】https://shop.orionbeer.co.jp/products/5256