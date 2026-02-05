【“極上メンチカツ”専門店 誕生】揚げることを追求し続けた串カツ田中の新ブランド「挽きたて和牛レアカツ ザ・メンチ」が2026年2月7日(土)より埼玉・大宮にグランドオープン

株式会社串カツ田中

株式会社串カツ田中ホールディングス（本社：東京都品川区東五反田、代表取締役会長兼社長 貫 啓二）は、新ブランドとして「挽きたて和牛レアカツ ザ・メンチ」（以下、ザ・メンチ）を2026年2月7日(土)、埼玉県さいたま市大宮区にオープンいたします。

新ブランド 「ザ・メンチ」について

揚げることを追求し続けてきた当社が、外食市場に新たな価値を提案する新ブランドです。

主役は、店内で挽いた和牛をその場で衣付けし、カラッと揚げた和牛100％の「極上メンチカツ」！

このメンチカツのお供は、立ち昇る湯気までご馳走となる、羽釜で炊いたこだわりの「お米」。 私たちは、この極上メンチカツと羽釜ご飯の絶品な組み合わせを通じて、日本の揚げ物市場を拡大させ、世界へ挑戦する足掛かりとなることを目指します。

■提供メニューについて

※ごはん・オニオンスープ・キャベツはおかわり無料和牛メンチカツ定食1,800円(税込1,980円)

メンチカツを思う存分に楽しんでいただきたい。

その想いから、提供メニューは「和牛メンチカツ定食」のみをご用意しています。

【定食内容】

和牛メンチカツ3個／ごはん／オニオンスープ／キャベツ

「ザ・メンチ」の極上メンチカツについて

■「育てる」時間もご馳走の一部

最大の特徴は、

厳選した和牛100％の極上メンチカツを最大限にお楽しみいただくために取り入れた、

今までにないメンチカツの“新しい食べ方”です。

お客様ご自身が卓上の鉄板で断面を焼くことで、

お好みの焼き加減に「育てる」エンターテインメント性を取り入れました。

■お肉と衣の旨みを楽しんでいただくためのおすすめの食べ方

～五感で楽しむシズル感～

「和牛メンチカツ定食」では、一番美味しい瞬間を楽しんでいただくため、揚げたてのメンチカツをひとつずつ、提供のタイミングを分けて合計3つご提供します。

1口目は塩で、それ以降は様々な調味料で…と、段階的に味の変化を熱々のままお楽しみいただけます。

【1口目】和牛本来の旨みをお楽しみいただくため、「塩」がおすすめです。

【2つ目】メンチカツの旨みを引き立てる「定番ソース」「ポン酢」「青唐醤」など、お好みの調味料で。

【3つ目】極上メンチカツと相性抜群の「自家製デミグラスソース」で！

肉の甘味、旨味を引き立てお肉本来の味を楽しめる、「ザ・メンチ」こだわりの塩オリジナル配合でブレンドした特製ソース。衣との相性も抜群！ゆずが豊かに薫るおろしポン酢。さっぱり食べたい方にお勧め！青唐辛子のすっきりとした辛みが和牛との相性抜群！

極上メンチカツの美味しさを最大限に引き出すために追求した、

酸味と甘みの黄金比率のデミグラスソース。

鉄板の上でジュワッと沸き立たせることで香りが立ち、溢れ出る和牛の肉汁と混ざり合うことでコクが深まります。

ソースが染み込んだメンチカツは、羽釜ご飯との相性も抜群で、箸が止まらなくなる至福の時間を提供します。

メンチカツの常識を覆す、肉を味わうためのエンターテインメントをぜひお楽しみください。

オープンキャンペーンについて

2月7日(土)に新規オープンに伴い、キャンペーンをおこないます。

【期間】

2026年2月7日(土)～15日(日)

【内容】

来店者全員対象！「和牛メンチカツ定食」を、33%OFFの1,200円(税込1,320円)で提供

※通常価格1800円(税込1,980円)

【注意事項】

・本キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。

・他割引、キャンペーン、クーポンとの併用は不可です。

店舗情報

【店舗名】

挽きたて和牛レアカツ ザ・メンチ 大宮店

【住所】

埼玉県 さいたま市大宮区 大門町2-27

(JR各線 大宮駅 徒歩3分)

【電話番号】

048-783-4884

【営業時間】

全日11:30～22:00

店内は、カウンター席、テーブル席(BOX席)を用意（※計36席）店内で毎日挽き上げる、こだわりの和牛100％。極上のメンチカツのために開発した、サクサクな衣と秘伝の油

ザ・メンチ 公式サイト

公式HP :https://the-menchi.com/Google MAP :https://www.google.com/maps/place/%E6%8C%BD%E3%81%8D%E3%81%9F%E3%81%A6%E5%92%8C%E7%89%9B%E3%83%AC%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%83%84+%E3%82%B6%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%81+%E5%A4%A7%E5%AE%AE%E5%BA%97/@35.9078535,139.627328,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x6018c143f1021589:0x57d6cd2757cec494!8m2!3d35.9078535!4d139.627328!16s%2Fg%2F11yypql5mc?coh=277534&entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDEyOC4wIPu8ASoKLDEwMDc5MjA3MUgBUAM%3D&skid=8f7a9506-9281-4fb8-b504-3dcaaff193ceInstagram公式アカウント :https://www.instagram.com/themenchi.official/

株式会社串カツ田中ホールディングスについて

設立：2002年3月20日 資本金：3億円 代表取締役会長兼社長：貫 啓二

本社：東京都品川区東五反田1-7-6 藤和東五反田ビル5階

事業内容：飲食店の経営、FC開発

URL：https://kushi-tanaka.co.jp/

グループ会社：株式会社串カツ田中／株式会社ピソラ／TANAKA INTERNATIONAL INC.／株式会社ジーティーデザイン／株式会社UKYE