【“極上メンチカツ”専門店 誕生】揚げることを追求し続けた串カツ田中の新ブランド「挽きたて和牛レアカツ ザ・メンチ」が2026年2月7日(土)より埼玉・大宮にグランドオープン
株式会社串カツ田中ホールディングス（本社：東京都品川区東五反田、代表取締役会長兼社長 貫 啓二）は、新ブランドとして「挽きたて和牛レアカツ ザ・メンチ」（以下、ザ・メンチ）を2026年2月7日(土)、埼玉県さいたま市大宮区にオープンいたします。
新ブランド 「ザ・メンチ」について
揚げることを追求し続けてきた当社が、外食市場に新たな価値を提案する新ブランドです。
主役は、店内で挽いた和牛をその場で衣付けし、カラッと揚げた和牛100％の「極上メンチカツ」！
このメンチカツのお供は、立ち昇る湯気までご馳走となる、羽釜で炊いたこだわりの「お米」。 私たちは、この極上メンチカツと羽釜ご飯の絶品な組み合わせを通じて、日本の揚げ物市場を拡大させ、世界へ挑戦する足掛かりとなることを目指します。
■提供メニューについて
※ごはん・オニオンスープ・キャベツはおかわり無料
和牛メンチカツ定食
1,800円(税込1,980円)
メンチカツを思う存分に楽しんでいただきたい。
その想いから、提供メニューは「和牛メンチカツ定食」のみをご用意しています。
【定食内容】
和牛メンチカツ3個／ごはん／オニオンスープ／キャベツ
「ザ・メンチ」の極上メンチカツについて
■「育てる」時間もご馳走の一部
最大の特徴は、
厳選した和牛100％の極上メンチカツを最大限にお楽しみいただくために取り入れた、
今までにないメンチカツの“新しい食べ方”です。
お客様ご自身が卓上の鉄板で断面を焼くことで、
お好みの焼き加減に「育てる」エンターテインメント性を取り入れました。
■お肉と衣の旨みを楽しんでいただくためのおすすめの食べ方
～五感で楽しむシズル感～
「和牛メンチカツ定食」では、一番美味しい瞬間を楽しんでいただくため、揚げたてのメンチカツをひとつずつ、提供のタイミングを分けて合計3つご提供します。
1口目は塩で、それ以降は様々な調味料で…と、段階的に味の変化を熱々のままお楽しみいただけます。
【1口目】和牛本来の旨みをお楽しみいただくため、「塩」がおすすめです。
肉の甘味、旨味を引き立てお肉本来の味を楽しめる、「ザ・メンチ」こだわりの塩
【2つ目】メンチカツの旨みを引き立てる「定番ソース」「ポン酢」「青唐醤」など、お好みの調味料で。
オリジナル配合でブレンドした特製ソース。衣との相性も抜群！
ゆずが豊かに薫るおろしポン酢。さっぱり食べたい方にお勧め！
青唐辛子のすっきりとした辛みが和牛との相性抜群！
【3つ目】極上メンチカツと相性抜群の「自家製デミグラスソース」で！
極上メンチカツの美味しさを最大限に引き出すために追求した、
酸味と甘みの黄金比率のデミグラスソース。
鉄板の上でジュワッと沸き立たせることで香りが立ち、溢れ出る和牛の肉汁と混ざり合うことでコクが深まります。
ソースが染み込んだメンチカツは、羽釜ご飯との相性も抜群で、箸が止まらなくなる至福の時間を提供します。
メンチカツの常識を覆す、肉を味わうためのエンターテインメントをぜひお楽しみください。
オープンキャンペーンについて
2月7日(土)に新規オープンに伴い、キャンペーンをおこないます。
【期間】
2026年2月7日(土)～15日(日)
【内容】
来店者全員対象！「和牛メンチカツ定食」を、33%OFFの1,200円(税込1,320円)で提供
※通常価格1800円(税込1,980円)
【注意事項】
・本キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。
・他割引、キャンペーン、クーポンとの併用は不可です。
店舗情報
【店舗名】
挽きたて和牛レアカツ ザ・メンチ 大宮店
【住所】
埼玉県 さいたま市大宮区 大門町2-27
(JR各線 大宮駅 徒歩3分)
【電話番号】
048-783-4884
【営業時間】
全日11:30～22:00
店内は、カウンター席、テーブル席(BOX席)を用意（※計36席）
店内で毎日挽き上げる、こだわりの和牛100％。
極上のメンチカツのために開発した、サクサクな衣と秘伝の油
ザ・メンチ 公式サイト
公式HP :
https://the-menchi.com/
Google MAP :
https://www.google.com/maps/place/%E6%8C%BD%E3%81%8D%E3%81%9F%E3%81%A6%E5%92%8C%E7%89%9B%E3%83%AC%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%83%84+%E3%82%B6%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%81+%E5%A4%A7%E5%AE%AE%E5%BA%97/@35.9078535,139.627328,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x6018c143f1021589:0x57d6cd2757cec494!8m2!3d35.9078535!4d139.627328!16s%2Fg%2F11yypql5mc?coh=277534&entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDEyOC4wIPu8ASoKLDEwMDc5MjA3MUgBUAM%3D&skid=8f7a9506-9281-4fb8-b504-3dcaaff193ce
Instagram公式アカウント :
https://www.instagram.com/themenchi.official/
株式会社串カツ田中ホールディングスについて
設立：2002年3月20日 資本金：3億円 代表取締役会長兼社長：貫 啓二
本社：東京都品川区東五反田1-7-6 藤和東五反田ビル5階
事業内容：飲食店の経営、FC開発
URL：https://kushi-tanaka.co.jp/
グループ会社：株式会社串カツ田中／株式会社ピソラ／TANAKA INTERNATIONAL INC.／株式会社ジーティーデザイン／株式会社UKYE