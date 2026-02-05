【大阪・AKARENGA STEAK HOUSE】AKARENGA STEAK HOUSEより期間限定ペアプランの予約受付開始！

株式会社ジーライオン

GLION GROUP(ジーライオングループ 所在地：兵庫県神戸市、代表取締役：菊地秀武)は、同グループが運営するAKARENGA STEAK HOUSE(アカレンガステーキハウス 所在地：大阪府大阪市港区)にて2026年2月21日(土)～3月1日（日）限定でSpecial Thanks Planが登場致します。

ご予約はこちらから :https://www.tablecheck.com/glionsteak/reserve/experience/696c70a4b2782bafc2af4ae7

日頃のご愛顧への感謝を込めて、特別なペアディナーをご用意いたしました。

乾杯酒で始まる上質な夜に、シェフがその日のために仕立てる日替わりコース。

さらに、ゆったりとお過ごしいただけるソファ席で大切な方との時間を、より特別に。

この機会だけの“感謝を込めたディナー”をお楽しみください。

Special Thanks Plan（Dailyコース＋乾杯酒＋ソファー確約）

\42,800→\39,000/2名様

〈乾杯酒〉

・Pommery Brut Royal, Champagne

（ノンアルコールにも変更可能でございます）

〈スペシャリテ〉

AKARENGA特製チーズブレッド

〈前菜〉

本日の前菜

〈スープ〉

季節野菜のポタージュ

〈メイン〉

-4種の薪の熾火焼きステーキ-

本日のメイン

〈デザート〉

季節のデザート

〈アフタードリンク〉

コーヒー又は神戸紅茶

※料金には10％のサービス料を加算させていただきます。※仕入れ状況によりメニューの一部が変更となる場合がございます。

※画像はイメージです。

AKARENGA STEAK HOUSE https://www.akarengasteak.jp/(https://www.akarengasteak.jp/)



AKARENGA STEAK HOUSE は、ハワイの老舗Hy's steak houseの日本唯一の姉妹店。

大阪築港にある1923年に建てられた100年もの歴史ある赤レンガ倉庫をリモデルしたクラシックカーミュージアムの一角にあります。扉を開ければそこは1900年代前半にタイムスリップしたかのような空間が広がります。世界中から集められたこだわりのアンティークな調度品に囲まれた店内は映画のワンシーンを思わせる大人の隠れ家の様な雰囲気で、記念日やお祝い事、ご接待、ご褒美ディナーなど様々なシーンにご利用いただいております。

メインのお肉はシェフの目利きにより選び抜いた厳選牛を使用しており、４種の薪を使った独自の熾火焼(おきびやき)が自慢。唯一無二な空間で豪快で贅沢なステーキコースをお楽しみ頂けます。

店舗情報

所在地

〒552-0022 大阪市港区海岸通2-6-39



営業時間

ランチタイム

12:00～15:00(L.O. 13:30）

※土日祝のみ開催。貸切やイベント等もございますので最新の情報はHP又はSNSにてご確認ください



ディナータイム

平日 17:30～22:30(最終ご案内21:00)

土日祝 17:00～22:30(最終ご案内21:00)



定休日

月曜日、その他不定休



電話番号

06-6573-3100

ジーライオングループについて

ジーライオングループはBMWをはじめ、輸入車及び国産車合わせて33ブランドの正規ディーラー事業を主とした企業です。日本全国はもちろんのこと海外にも拠点を展開しており、自動車に関するあらゆる事業を手掛けております。また、近年では「より多くのお客様へ、より多くの満足をお届けしたい」という想いから、自動車関連の事業のみに止まらず、飲料事業・ウエディング事業・旅館事業など、フィールドを広げております。洗練されたブランドをおもてなしでジーライオングループにしかできない「感動」をお客様へお届けいたします。

代表者名：代表取締役社長 菊地 秀武

所在地：〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町11-1 GLION Awa-s BuildinG

ジーライオングループHP :https://glion.co.jp/