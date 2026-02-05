日本人材ニュースが「BOXIL EXPO 人事・総務展 2026 春」にメディアパートナーとして協力
人事専門誌「日本人材ニュース」を発行する株式会社日本人材ニュース社（東京都千代田区、代表取締役：吉越利成）は、「BOXIL EXPO 人事・総務展 2026 春」にメディアパートナーとして協力することになりました。
「BOXIL EXPO 人事・総務展 2026 春」イベント概要
開催日時：2025年3月3日（火）～3月6日（金）
開催形式：オンライン
参加費：無料
主催：スマートキャンプ株式会社
公式HPで詳細を確認する :
https://event-page.jp/boxil_expo/hr-2026-spring/sp_sponsor/zinzainews
メディアパートナーをお探しの企業・団体様へ
日本人材ニュースは、1989年の創刊以来、大手・上場企業の人事に役立つ情報を発信しています。企業人事向けイベント、展示会、セミナーのメディアパートナーのご相談もお受けしています。
●大手・上場企業の人事部門に向けて情報発信したい
●専門誌メディアとの連携を通じてイベントやセミナーを訴求したい
などをご検討でしたら、下記リンク先よりご相談ください。
https://jinzainews.net/ad_mp1/(https://jinzainews.net/ad_mp1/)
ご相談はメールでも受け付けています。
貴社名、氏名、部署、役職、ご相談内容を記載の上、下記連絡先までご連絡ください。
日本人材ニュース編集部
メールアドレス：info@jinzainews.com
株式会社日本人材ニュース社について
大手・上場企業の人事部長向け専門誌「日本人材ニュース」の発行、および、企業人事に役立つWebメディア「日本人材ニュースONLINE」を運営しています。
【会社概要】
社名：株式会社日本人材ニュース社
所在地：〒102-0093 東京都千代田区平河町1-5-15 VORT平河町6F
代表者：代表取締役 吉越利成
設立：2006年2月23日
事業内容：
人事部長向け専門誌「日本人材ニュース」（1989年創刊）の編集・発行
企業人事に役立つ情報メディア「日本人材ニュースONLINE」の運営、記事コンテンツの提供など
https://jinzainews.net/
「人材コンサルティング会社＆サービス ガイド100選 採用版」の編集・発行・運営
https://jinzainews.net/jinzaiguide/
「人事コンサルティング会社＆サービス ガイド100選 育成・組織開発版」の編集・発行・運営
https://jinzainews.net/jinjiguide/