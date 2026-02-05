堀米雄斗選手とアンバサダー契約を締結

カシオ計算機株式会社

カシオ計算機は、プロスケートボーターの堀米雄斗選手とアンバサダー契約を締結しましたので、ご案内します。これにより当社は、堀米選手をサポートするとともに、耐衝撃ウオッチ“G-SHOCK”のユーザーの拡大を目指してまいります。

堀米選手は、6歳でスケートボードを始めて以来、主要な大会で数々の優勝を重ね輝かしい実績を生み出し続けていることに加え、スケートボードの技術や魅力を伝える映像作品を数多く発表してきました。競技としてのスケートボードと、ストリート文化としてのスケートボードの両面において、スケートカルチャーを牽引してきた存在です。

この度、堀米選手が持つ「誰も成し遂げたことのない高い目標に向かって、挫折を乗り越えながら挑戦を続ける」という姿勢が、常に時計の限界に挑戦し続け「NEVER GIVE UP（決して諦めない）」の精神を掲げる“G-SHOCK”のブランド理念と相通じることから、アンバサダー契約に至りました。

今回のアンバサダー就任を記念して、堀米選手の盟友であるアーティスト VERDY 氏によるタイポグラフィを配したスペシャルビジュアルを制作しました。あわせて、VERDY 氏が編集長を務めるストリートカルチャー誌「THIRTY 3 MAGAZINE」が手掛けるスペシャルムービーを当社公式SNSにて本日公開します。これらの作品を含め、今後も堀米選手と “G-SHOCK”は新たなメッセージを国内外に発信していきます。

そして、ストリートスケーターとしての表現力、ファッションやカルチャーのアイコンとしての側面など多彩な魅力を併せ持つ堀米選手とともに、“G-SHOCK”はスケートカルチャーの普及と発展に取り組んでまいります。

今回の契約締結にあたり堀米選手は、 「“G-SHOCK”と一緒に活動できることを嬉しく思います。これからも自分らしく挑戦を続けながら、次の世代の力になれるよう努めていきたいです。皆さんと一緒に新しいことにチャレンジしていければと思います。」とコメントしています。

当社は、「驚きを身近にする力で、ひとりひとりに今日を超える歓びを。」というパーパスのもと、常識を変えるような製品を数多く世に送り出しています。中でも“G-SHOCK”は、「Absolute Toughness」をコンセプトに挑戦を続け、人々に驚きと感動を提供しています。今後も、常に挑戦を続ける堀米選手をはじめ、夢に向けて努力するアスリートたちを応援し、スポーツを通じた感動の創出に貢献してまいります。

■「THIRTY 3 MAGAZINE」が手掛けるスペシャルムービー

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=C09xL3t-yGY ]

■堀米選手の“G-SHOCK”着用モデル

「GMW-BZ5000D-1」

初号機を受け継ぐ「5000」シリーズから、広視野角で高精細かつ高コントラストなMIP（メモリインピクセル）液晶を備えたフルメタルモデルです。40年以上にわたり蓄積してきた耐衝撃データをもとに生成AIで荷重シミュレーションを重ね、人とAIが共創する開発手法で生み出した新構造を外装に採用しています。

GMW-BZ5000D-1

「DW-5000R」

1983年に発売した初号機「DW-5000C」の復刻モデルです。バンドの長さや、初号機に施されたバンド穴部分の凹凸形状などさまざまな部分で初号機の要素を踏襲しています。高輝度なLEDバックライトや、環境負荷低減につながるバイオマスプラスチックを採用するなど、一部の仕様をアップデートしています。

DW-5000R

■VERDY 氏によるタイポグラフィを配したスペシャルビジュアル

■堀米選手のプロフィール

東京都出身の堀米雄斗は6歳の時に元ストリートスケートボーダーの父親の影響でスケートボードを始めた。10代前半ですでに日本のトップスケーターとなった堀米はその才能を海外で発揮すべく、14歳の頃から世界各地のトップコンテストにエントリーした。高校を卒業し、18歳の時にスケートに専念するためにカリフォルニア州ロサンゼルスに移住することを決めた。そして渡米後、2018年、2019年のSLSコンテストで3連覇し（2019年SLSロンドンで日本人初の優勝者となり）、XGamesミニアポリス2019年、2021年イタリアで開催されたストリート世界選手権、そしてXGames日本2022年で金メダルを獲得し世界トップレベルの選手に君臨した。堀米は、2023年に象徴的なTampa Proの大会で日本人として初めて優勝し、2024年には連覇を達成した。また、堀米は2020年東京オリンピックでストリートスケートボードの初代金メダリストになり、2024年のパリオリンピックにて奇跡の大逆転で連覇を成し遂げ、日本中に嵐を巻き起こした。27歳で堀米はスケートボード界の世界的なアイコンになり、日本スポーツ界の若きトップアスリートとして名をあげている。カシオ計算機とのアンバサダー契約は2度目になる。

