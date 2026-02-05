顧客の潜在動機を価値に変える「インサイト研修」を提供開始。表面的なニーズを超えた商品開発を支援：社員研修のリスキル

株式会社リスキル

株式会社リスキルは、顧客の潜在ニーズを発掘し、ビジネス成果へつなげるインサイト研修(https://www.recurrent.jp/listings/marketing-marketing-insight)の提供を開始します。市場の成熟化に伴い、顕在化したニーズの充足だけでは差別化が困難な状況にあります。消費者の無意識の欲求を捉える重要性は年々高まっています。

本研修では、共感マップやジョブ理論といったフレームワークを用います。これにより顧客の本音を論理的に導き出す技術を習得します。商品開発やマーケティングの現場で、顧客の期待を超える価値提案を実装することを目指します。

顕在化されたニーズだけでは差別化が困難な時代

顧客の本音が求められる背景

現代のビジネス環境において、顧客が自ら言語化できるニーズは、すでに競合他社も把握しているケースが少なくありません。そのため、表面的な要望に応えるだけでは、価格競争に巻き込まれやすく、持続的な成長が難しくなっています。顧客自身も自覚していない真の動機を捉えることが、新たな価値創出の鍵となります。

導入企業のニーズ

多くの企業では、顧客視点での商品開発やサービス改善を掲げています。しかし、実際には自社の思い込みや主観に基づいた施策に留まる課題を抱えています。客観的な事実や行動から、本質的なインサイトを体系的に導き出す手法への需要が高まっていました。

インサイト研修の紹介

研修タイトル

インサイト研修(https://www.recurrent.jp/listings/marketing-marketing-insight)

受講対象

若手社員、中堅社員、管理職を対象としています。特に、商品開発やマーケティングを担当する実務者に適した内容です。

身に付くスキルや目的

本研修は、顧客の潜在的な動機を発見し、ビジネス成果へつなげる思考法の習得を目的としています。ニーズとインサイトの違いを整理し、ユーザーを多角的に分析する力を強化します。発見した洞察を具体的な商品やサービスの改善に活用するスキルの習得を目指します。

本研修の特徴- ニーズとインサイトの違いを整理し顧客の本音を捉える表面的な欲求と本質的な動機の違いを明確に理解します。顧客自身も気づいていない心理を突く視点を養います。- 共感マップなどの手法を用いて多角的にユーザーを分析するフレームワークを活用して行動の理由を深掘りします。主観を排除し、客観的な事実から洞察を導き出します。- 発見した洞察を具体的な商品やサービスの改善に活用する導き出した本音を価値提案へつなげる工程を理解します。実際のビジネス成果に直結する展開力を強化します。インサイト研修【顧客の潜在ニーズを発掘する】 - 社員研修のリスキル

研修カリキュラムを一部抜粋

1. インサイトの基礎理解

- インサイトの本質と、表面的なニーズ分析との違いを理解する- ニーズ・ウォンツ・インサイトの違い- インサイトがビジネス成果に与える影響

2. インサイトを発見する思考法

- 顧客の行動と感情から真のインサイトを導き出す手法を習得する- インサイト発見のためのフレームワーク（カスタマージャーニー、共感マップ、ジョブ理論）- 「なぜ？」を掘り下げる思考（Why思考：5回のなぜ）

3. インサイトを価値に変える

株式会社リスキルについて

- 発見したインサイトをビジネス価値に転換する実践力を身に付ける- インサイトから価値提案へのつなげ方（言語化、ベネフィットの設計）- 商品・サービス- メッセージへの落とし込み

株式会社リスキルは、「もっと研修を」をコンセプトに、企業の課題解決を支援する研修プログラムを提供しています。マーケティング研修(https://www.recurrent.jp/categories/marketing)をはじめ、実務に即した高品質な内容を特徴としています。

リスキルの大きな特徴は、ビジネス研修が料金一律である点です。明瞭な価格設定により、企業は予算計画が立てやすく、必要なタイミングで研修を実施できる環境を提供します。

また、教材や備品の一式郵送など、研修準備を全面的にサポートする体制を整えています。

