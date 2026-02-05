株式会社KPMG FAS

KPMG FAS(https://kpmg.com/jp/ja/about/fas.html)（東京都千代田区、代表：岡田光、以下、当社）は、コーポレートベンチャーキャピタル（CVC）を活用したイノベーション創出をテーマとする書籍『実効CVC ― 事業計画評価から設計・契約・成果まで』(https://www.biz-book.jp/isbn/978-4-502-56731-5)を、株式会社中央経済社より発行します。本書は、当社が刊行してきたCVC関連書籍のシリーズ第三弾となります。

【本書の主な構成】

第1章 イノベーションのジレンマを克服する戦略リターンの実現手法

第2章 戦略リターンの定量化

第3章 スタートアップの事業計画評価

第4章 技術コンタミネーションの管理方法

第5章 ベンチャーデットでの実践手法

第6章 CVCストラクチャーの考え方

第7章 オープンイノベーション契約の概観

第8章 スタートアップ経営の発展課題

第9章 エフェクチュエーションとオープンイノベーション

第10章 イスラエル・スタートアップエコシステムとの向き合い方

第11章 オープンイノベーションの実践と苦労

当社ではこれまで、『実装CVC ― 技術経営から戦略・財務リターンまで』(https://www.biz-book.jp/isbn/978-4-502-37531-6)および『(https://www.biz-book.jp/isbn/978-4-502-28141-9)実践CVC ― 戦略策定から設立・投資評価まで』(https://www.biz-book.jp/isbn/978-4-502-28141-9)を刊行し、CVCの理論、戦略設計、投資評価といった観点から、企業のオープンイノベーション活動を支援するための知見を整理してきました。

本書は、これら先行書籍に続く第三弾として、CVC設立や投資実行といった初期フェーズを経た企業において、CVCをいかに企業価値向上に結び付けていくかという、より実効性が問われるアジェンダに焦点を当てています。

CVC活動の継続性と、その本質的な価値創出の両立を見据え、戦略リターンの設計・実行、投資ポートフォリオのマネジメント、先端技術探索、R&D・M&A・CVCの連動など、スタートアップとの共創で直面する“実効”に資する論点を体系的に整理しています。

近年、国内ではCVC設立数が急増し、スタートアップ投資を通じたイノベーションが経営アジェンダの一つとして定着しつつあります。一方で、投資先スタートアップとの協業を既存事業や新規事業にどのように融合し、どのように成果として評価・可視化していくかについては、一定のCVCが課題を抱えています。

本書では、こうした課題に対し、戦略リターンの考え方やその定量化、スタートアップの事業計画評価、契約・リスク管理、組織・制度設計といったテーマをKPMG・外部CVCキャピタリスト・学者・弁護士といった多士済々な執筆者の「オープンイノベーション」により、実践的な“解”を提示しています。

さらに、先進的な取組み事例として、キヤノンマーケティングジャパン、リコー、村田製作所の日本エクセレントカンパニーのCVCにおける実践・実装・実効について取り上げています。

【本書概要】

書籍名：『実効CVC ― 事業計画評価から設計・契約・成果まで』

著者：KPMG FAS

発行日：2026年2月5日

発行元：中央経済社

定価：3,520円（税込）

KPMG FAS :https://kpmg.com/jp/ja/about/fas.html出版社（中央経済社） :https://www.biz-book.jp/isbn/978-4-502-56731-5

【提供サービス】

コーポレートベンチャーキャピタル（CVC）の導入に向けた戦略策定・設立支援(https://kpmg.com/jp/ja/services/advisory/deal-advisory/strategy/corporate-venture-capital.html)

【KPMG FASについて】

KPMG FASは、KPMGインターナショナルのメンバーファームであり、KPMGジャパンを形成する中核会社の一社です。企業戦略の策定、事業ポートフォリオ最適化のための事業再編やCVC導入支援、M＆A、経営不振事業の再生、企業不正・不祥事対応に係るアドバイスを通じて、企業の持続的成長のための経営管理高度化や業務改善、事業のバリューアップを支援しています。また、10の主要業種のインダストリー・グループ体制により、海外を含め、業種ごとに最新動向に関する情報や知見を集約し、各専門分野のプロフェッショナルとの連携により、ワンストップで最適なソリューションを提供しています。

【会社概要】

社名：株式会社 KPMG FAS

本社所在地：東京都千代田区大手町1丁目9番5号

大手町フィナンシャルシティ ノースタワー

代表取締役：知野 雅彦、岡田 光、澄川徹

HP：https://kpmg.com/jp/fas