2026年1月度 フリーランスエンジニア月額平均単価76.6万円。職種別では「VPoE」の平均単価が急上昇

エン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役会長兼社長：越智通勝）が運営するフリーランスエンジニア向け案件検索エンジン『フリーランススタート』（https://freelance-start.com/）では、サイトに掲載されたすべての求人の情報を集計し、分析を行なっています。2026年1月度の集計結果がまとまりましたので、お知らせします。

調査結果 概要

- 2026年1月のフリーランス案件の月額平均単価は76.6万円。- 2026年1月末時点での掲載案件数は490,484件。最高単価は215万円。- 職種別では「VPoE」の平均単価が大幅に上昇。開発言語別では「Go言語」の平均単価が再び上昇。

解説

2026年1月のフリーランスエンジニアの報酬相場に関する調査を実施しました。調査結果では1月度のフリーランス案件の月額平均単価は76.6万円、2026年1月末時点での掲載案件数は490,484件でした。また、職種別の最高単価は「コンサルタント」で215万円でした。

職種別では、「VPoE」の平均単価が大幅に上昇し、96.6万円（+8.9万円/10.1％増）となりました。この背景には、WebサービスやDXを推進する企業において、事業拡大に伴い、単なる技術力だけでなく、エンジニア組織の構築やメンバーの成長までを牽引する「技術経営」の視点を持つ人材への需要が急速に高まっているものと考えられます。

開発言語別では、2025年12月度に前月比マイナスとなっていた「Go言語」の平均単価が、90.6万円（+0.4万円/0.4％増）と、再び上昇しました。Webサービスのバックエンド開発や、高いパフォーマンスが求められるクラウドインフラの構築といった領域での採用が堅調なため、その需要は引き続き高いことがうかがえます。

常駐案件とリモート案件のトレンドは、リモート案件の掲載比率が38.9％で、常駐案件との報酬額の差は「6.9万円（常駐：73.4万円、リモート：80.3万円）」でリモート案件が高い結果となりました。

引き続き、累計案件数129万件を超えるフリーランスエンジニアの案件獲得支援サイトとして、報酬相場情報を分析してまいります。

（『フリーランススタート』事業責任者 相場 敏行）

調査結果 詳細

職種別の月額平均単価（上位15位）

職種別の月額平均単価（上位15位）を見ると、2位の「VPoE」は96.6万円（+8.9万円/10.1%増）と、先月から単価が大幅に上昇しています。これは、エンジニア組織の生産性を最大化し、メンバーの成長を促進する専門的な役割への期待が高まっていることが背景にあると考えられます。

また、6位の「CRE」も平均単価90.9万円（前月比±0）となり、引き続き高水準で安定しています。SaaSなどのサブスクリプション型ビジネスにおいて、顧客満足度に直結するシステムの信頼性を担保する専門職として、引き続き高い需要があることがうかがえます。

開発言語別の月額平均単価（上位15位）

開発言語別の月額平均単価（上位15位）を見ると、「Go言語」が平均単価90.6万円（+0.4万円/0.4%増）となり1位に上昇しました。Webサービスのバックエンド開発や、高いパフォーマンスが求められるクラウドインフラの構築といった領域で採用が進んでおり、その高い専門性への需要が単価を押し上げていると考えられます。

フレームワーク別の月額平均単価（上位15位）

フレームワーク別の月額平均単価（上位15位）を見ると、1位の「Next.js」は、平均単価90.5万円（+0.1万円/0.1%増）となり、7ヵ月連続で首位を維持しています。SEOに強く高速なサイトを効率的に構築できるため、企業のWeb戦略において不可欠な技術となっており、高い需要が続いていることがうかがえます。

全体として、Web開発の主流を担う技術が安定した需要を維持する一方、特定の成長分野を支える専門技術への評価が一段と高まっており、エンジニアに求められるスキルの多様化が進んでいるものと考えられます。

