エレクター設立60周年記念！ ハワイをイメージした「オリジナルキーマカレー」を抽選で50名様にプレゼント！
エレクター株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：柳屋司）は、設立60周年を記念し、公式オンラインショップにてオリジナルキーマカレーを抽選で50名様にプレゼントするキャンペーンを実施しています。
期間中、税込5,500円以上ご購入いただいたお客様の中から抽選で、設立60周年記念のレトルトカレー（1セット2個）を進呈します。
エレクター公式オンラインショップ
https://shop.erecta.jp/
エレクターの原点はハワイ
エレクターの歴史は、ハワイ・ワイキキから始まりました。創業者・柳屋行が、ハワイ・ワイキキで和食店「ふるさと」の開店準備中に出会った一台のスチールラック。これがこれが当時アメリカで爆発的に普及していたエレクターシェルフでした。
ハワイでの衝撃的なエレクターシェルフとの出会いは、以下のストーリーページで紹介しています。
https://www.erecta.co.jp/company/encounter-erectashelf.html
原点への想いを込めて生まれた、オリジナルキーマカレー
ハワイアンキーマカレー
今回プレゼントするキーマカレーは、エレクター設立60周年の節目にあわせ、ハワイをイメージして開発したオリジナルレトルトカレーです。
ワイキキの「ふるさと寿司」監修のもと、スパイスの香りと旨みを大切にしながら、大豆ミート（植物性たん白）を使用したプラントベース仕様に仕上げました。
パイナップルジュースとマンゴーピューレを加え、南国らしいやさしいコクと奥行きのある味わいが特長です。
「レトルトカレーの日」にちなんだ記念企画
本キャンペーンは、この記念日にちなんだ取り組みとして実施するものです。エレクターの60年の歩みと、ハワイとの出会いを味わうかたちで感じていただきたいという想いを込めています。
キャンペーン概要
応募期間：2026年2月5日（木）～19日（木）
対象：エレクター公式オンラインショップにて税込5,500円以上ご購入のお客様
条件：プレゼントをご希望の方は、購入画面のクーポンコード欄に【curry26】をご入力ください。
内容：エレクター設立60周年記念 オリジナルキーマカレー（1セット2個）
当選者数：抽選で50名様
実施サイト：https://shop.erecta.jp/
※プレゼントは希望者の中から抽選となります。
※当選者にはメールでご連絡し、発送に必要な情報をご入力いただいた後、発送いたします。
エレクター株式会社について
エレクターは独創的で唯一無二な存在として、ワイヤーシェルフをはじめとした多数の商品により、各業界のプロフェッショナルを支え続けています。
【会社概要】
社名：エレクター株式会社
本社所在地：東京都目黒区上目黒2-1-1 中目黒GTタワー14F
代表取締役：柳屋司
設立：1966年
https://www.erecta.co.jp