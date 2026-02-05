バームクーヘン専門店「ねんりん家」が「LINE ギフト」に新規出店

株式会社グレープストーン

株式会社グレープストーン(本社:東京都中央区銀座)が展開するバームクーヘン専門店「ねんりん家」は、「LINE ギフト」に新規出店いたしました。

https://mall.line.me/sb/1d18355c(https://mall.line.me/sb/1d18355c)

東京・銀座に本店を構える「ねんりん家」は、真っ⽩なのれんが印象的な日本うまれのバームクーヘン専門店。永年の研究開発から生まれた独創的な食べ心地と味わいで誕生と同時に行列店となり、現在では東京を代表する味として愛されています。

そんな「ねんりん家」が「LINE ギフト」に新規出店。これまで以上にカジュアルにご利用いただけるようになりました。バームクーヘンは木の年輪のように見えることから、「繁栄」や「幸せを重ねる」などの意味を込めて慶事の贈り物として選ばれています。そんな縁起の良い「年輪」を屋号に掲げる「ねんりん家」。お祝い事やおめでたいシーン、日常のプレゼントなどでもぜひご利用ください。

取扱商品

マウントバーム しっかり芽 1山マウントバーム しっかり芽 1本マウントバーム しっかり芽

ねんりん家の代表作。皮はカリッ、中はしっとり熟成の『マウントバーム しっかり芽』。濃厚なバター風味の生地を、独自の窯で長時間じっくり焼きあげておいしさを引き出した、こだわりのバームクーヘンです。

▼商品ページ

1本入：https://mall.line.me/sb/1d18355c/8105453

1 山：https://mall.line.me/sb/1d18355c/8101279

ストレートバーム やわらか芽

ねんりん家の誇る二大バームクーヘンのひとつ『ストレートバーム やわらか芽』。日本の味覚にふさわしい柔らかさを目指し、たっぷりの卵を贅沢に使ってふっくらとジューシーに焼き上げました。

▼商品ページ

https://mall.line.me/sb/1d18355c/8105485

マウントバーム ブラウニー

創業100年を超えるカカオメーカーが自家焙煎した、ナッティな味わいの“べネズエラ産カカオマス”にリニューアル。一世紀に渡り受け継がれるスイス‧フェルクリン社の“百年ココア”とともに生地に練り込み、長時間じっくりと焼きあげました。深いコクのチョコレートのうまみを幾層にも重ねた、重厚な味わいのバームクーヘンです。

▼商品ページ

https://mall.line.me/sb/1d18355c/8231199

冬限定 ひとくちバーム詰合せ 4種

4種の美味しさを楽しめるひとくちサイズのバームクーヘン詰合せです。2つの代表作『マウントバーム しっかり芽』『ストレートバーム やわらか芽』、冬限定『マウントバーム ブラウニー』、芳醇に香る『マウントバーム お抹茶』。

▼商品ページ

5個入：https://mall.line.me/sb/1d18355c/8231223

10個入：https://mall.line.me/sb/1d18355c/8231230

冬のマウントバーム 詰合せ

代表作と冬限定のショコラバームクーヘンを一度に楽しめる詰合せです。濃厚バター風味の代表作『マウントバーム しっかり芽』。濃厚にカカオが香る冬限定品『マウントバーム ブラウニー』。

▼商品ページ

2本入：https://mall.line.me/sb/1d18355c/8231204

3本入：https://mall.line.me/sb/1d18355c/8231214

冬の結び芽

ねんりん家の誇るバームクーヘンの数々を満喫いただける、冬だけのギフトです。バター風味たっぷりの代表作『マウントバーム しっかり芽』。濃厚にカカオが香る冬限定品『マウントバーム ブラウニー』。たまごたっぷりでふっくらジューシーな定番『ストレートバーム やわらか芽』。

▼商品ページ

https://mall.line.me/sb/1d18355c/8231217

※時期により取扱商品は異なります。

「LINE ギフト」とは

https://gift.line.me/about/(https://gift.line.me/about/)

「LINE ギフト」は、「LINE」アプリのトークを通じて友だちに様々なプレゼントを贈ることができるコミュニケーションサービスです。相手の住所を知らなくても、直接会えなくても、LINE 上で簡単にギフトを贈ることができ、お祝いやちょっとしたお礼、季節イベントなど、様々なシーンでご利用いただけます。

ねんりん家とは

公式HP

https://www.nenrinya.jp/(https://www.nenrinya.jp/)

公式インスタグラム

https://www.instagram.com/nenrinya_ginza/(https://www.instagram.com/nenrinya_ginza/)

公式X/旧Twitter

https://x.com/nenrinya_ginza(https://x.com/nenrinya_ginza)

ねんりん家 銀座本店

2007年誕生。真っ白なのれんが印象的な日本うまれのバームクーヘン専門店です。日本人の感性に響く味わいを追い求め、独創的な２つの食感のバームクーヘンを創りあげました。皮はカリッ、内はしっとり熟成の代表作『マウントバーム しっかり芽』。カステラのようにふっくらジューシーな『ストレートバーム やわらか芽』。永年の研究開発から生まれた無二のバームクーヘンは東京を代表する味として支持され続けています。