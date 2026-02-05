株式会社ITreat、「OKB SCLAMB」のサポーター企業に参画　産学連携を後押しし、岐阜のスタートアップを支援

■ 株式会社ITreat、「OKB SCLAMB」サポーター企業としての参画

このたび当社は、OKB SCLAMBのサポーター企業として参画いたしました。

地域における産学連携や新たな挑戦の芽を支えることは、地域全体の活力につながる重要な取り組みです。当社は、研究者や学生、企業が自由にアイデアを持ち寄れる環境を見守りながら、岐阜で学んだ学生たちが地元でその力を発揮し、岐阜でのキャリアを築いていけるよう応援してまいります。

今後も、同拠点の活動を注視し、地域におけるオープンイノベーションの動きを支える存在でありたいと考えています。

■ 「OKB SCLAMB（オーケービースクラム）」について

概要

OKB SCLAMBは、大垣共立銀行が新たなオープンイノベーション創出の中核的な拠点となることを目指し、2024年4月に開設されました。 国立大学法人東海国立大学機構が岐阜大学内に開設した産学連携オープンイノベーション拠点「Tokai Open Innovation Complex」内に拠点を置き、研究者・学生・企業・自治体などが連携して、新たな事業や共同研究の機会を生み出すことを目的としています。

［OKB SCLAMB公式サイトはこちら(https://sclamb.okb.co.jp/area/table/1430/27I-Kg/M?S=qimj2lapgr#benefits)］

OKB SCLAMBという名称に込められた想い

「OKB SCLAMB」という名称は、OKB SCLAMBが特に注力している重点領域の頭文字から構成されています。

S…Startup （スタートアップ）

C…CarbonNeutral （カーボンニュートラル）

L…LifeScience （ライフサイエンス）

A…AgriTech （アグリ）

M…Manufacturing （モノづくり）

B…Business （ビジネス）

株式会社ITreat 会社概要

当社は「医療現場の“困った”をITの力で解決する」をミッションに、Webサイト制作やシステム開発、学会事務局代行などを行っています。

岐阜県を拠点に、日本全国の医療・福祉業界の皆さまを支援しています。

