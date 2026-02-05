【台湾情報】台湾半導体産業の26年生産額、AI需要で初の7兆元超えへ＜ワイズ機械業界ジャーナル2026年2月第１週号発行＞
ワイズコンサルティング グループ（本社：中華民国台北市、代表取締役：吉本康志）は台湾機械業界専門誌「ワイズ機械業界ジャーナル」の2026年２月第１週号を発行しました。
ワイズ機械業界ジャーナル0638号
今号では、「2026年台湾半導体産業の展望」をトップニュースとして特集。工研院（ITRI）の予測に基づき、AIおよびHPC（高性能計算）向け需要の急拡大により、同産業の生産額が前年比9.2％増の7兆1,000億台湾元に達し、初めて7兆元の大台に乗る見通しを詳報しています。世界のAI半導体の8割以上を台湾が生産する体制が盤石となる中、裏面電源供給（BSPDN）やシリコンフォトニクス（SiPh）といった次世代技術が新たな成長ドライバーとなる構造を分析しています。
また、米国による対台湾相互関税が15％へ引き下げられたことを受けた「従来型産業の輸出競争力回復」についても深掘りしています。工作機械、自動車部品、自転車業界などが中国製品に対する価格競争力を取り戻し、米国向け受注が増加傾向にある現状に加え、航空機部品や医薬品分野での「関税ゼロ」合意がもたらす新商機についても解説しています。
このほか、中国MCU市場でシェア4位に躍進しAIエッジ向け開発を強化する「雅特力科技（Artery）」や、ウィストロンが出資する液冷ソリューションの「元鈦科技（MetaGreen）」など、AIサプライチェーンを支える注目企業の独自戦略も取り上げています。
＜新刊ハイライト＞
https://www.ys-consulting.com.tw/research/126799.html
＜新刊ハイライトのバックナンバー＞
https://www.ys-consulting.com.tw/research/l/86/213/
1. 日本語で台湾の情報収集が可能
機械業界に特化した日本語情報誌です。
2. 個々の分野の情報が満載
半導体設備、電子材料・部品、工作機械、機械設備、機械制御装置、手工具、動力工具、ねじ・ナット・リベット、ファスナー、金型、自動車、航空宇宙、自動化・ロボット、再生エネルギー等などの情報が満載です。
3. 多種多様な情報を提供
業界トレンド、企業動向、統計資料、法改正情報を全て網羅しています。
4. 読みやすい紙面
豊富な写真と図表、パソコンでの閲覧に配慮された横型の読みやすいPDF形式にて提供します。
5. 記事データベース検索
ホームページの記事データベースより、自由に過去記事の検索ができます。
●２週間無料試読のお申し込み
お問い合わせの種類から「機械業界ジャーナル」をお選びください。
https://www.ys-consulting.com.tw/contact/
【会社概要】
会社名：ワイズコンサルティング グループ
所在地：中華民国台北市襄陽路9號8F
代表者：吉本康志
設立：1996年11月
URL：https://www.ys-consulting.com.tw/
事業内容：
・経営コンサルティング（人事労務・マーケティング・経営戦略・情報セキュリティ）
・人材トレーニング（階層別研修・職種別研修）
・日本語台湾経済ニュース、機械業界ジャーナル配信
・市場調査・業界調査・顧客調査
・クラウドサービスの販売
- 台湾の市場調査・リサーチに関するご相談・お問い合わせ
ワイズリサーチ（威志総研）
e-mail：research@ys-consulting.com
TEL：+886-22381-9711（日本時間10：00～19：00）
https://www.ys-consulting.com.tw/service/marketing/report.html