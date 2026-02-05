CAPCOM CUP 12のオフィシャルモニターパートナーに就任~レグザゲーミングモニター「RM-G278R」が公式競技モニターに~

TVS REGZA株式会社

TVS REGZA株式会社は、2026年3月11日から15日まで東京・両国国技館で開催される「CAPCOM CUP 12」および「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」のオフィシャルモニターパートナーに就任しました。4K Mini LEDを採用した「Black Wide Angleパネル」搭載のレグザゲーミングモニター「RM-G278R」を、公式競技モニターとして約40台提供。一瞬の判断と反応速度が勝敗を分ける『ストリートファイター6』における世界最高峰の公式eスポーツ大会「CAPCOM CUP 12」および「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」を、高精細・低遅延の映像でサポートします。

【ゲーミングモニター「RM-G278R」商品概要】

レグザゲーミングモニター「RM-G278R」は、以下の特長を備えています。ゲームはもちろん、メディアストリーミングデバイスなどを使用した動画も高画質でお楽しみいただける商品です。

【大会概要】

- VESA DisplayHDR 1400規格*1に対応した4K Mini LED採用「Black Wide Angleパネル」を搭載- デュアルモードによる高リフレッシュレート対応(4K/最大160Hz、フルHD/最大320Hz)- 広視野角Fast IPS (In Plane Switching) *2液晶パネルを搭載。- 応答速度1ms(GTG)を実現- 各種ゲームアシスト機能(ブラックゲイン、照準・拡大鏡など)- 4種のゲーム専用画質モード(FPS/RTS・RPG/MOBA/レーシング)に加え、一般コンテンツ用モード4種、ユーザーカスタムモード3つ- 高い利便性(USB-C端子対応、KVM対応)

■「CAPCOM CUP 12 / ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」

3月11日（水）～15 日（日）『ストリートファイター6』公式世界大会

CAPCOM CUP 12 / ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025

チケット好評発売中

詳細は公式サイトをチェック

https://sf.esports.capcom.com/capcomcup/cc12/jp/

【当社のスポーツ振興への取り組みについて】

当社は、FIFAワールドカップ2026TMの公式スポンサーやラグビー日本代表オフィシャルサポーターとしてスポーツ振興に取り組んできました。一般社団法人 日本自動車連盟「JAF」の公認を受け、JeMOが主催するeモータースポーツ大会「UNIZONE(ユニゾーン)2026」のサポーティングカンパニーにも2年連続で就任しております。

これからも、eSportsなどを含むさまざまなスポーツイベントへの協賛を通じて、世界最高峰の舞台で生まれる感動や興奮を、当社の高画質・高音質技術を通じて、よりリアルに、より多くの方へお届けして参ります。

*1 VESAはVideo Electronics Standards Associationの米国における登録商標です。

*2 IPSはIn Plane Switching技術の略称です。

※本リリースに記載されている社名・商品名・サービス名などはそれぞれ各社が商標として使用している場合があります。

※本リリースの内容は、発表時点のものです。予告なしに変更される場合があります。