【京都】事業計画から建築、クリエイティブデザインまでを一気通貫で支援する、3社合同のアライアンスチーム「ReF.」が新オフィスを開設した。

株式会社Replus

株式会社Replus、株式会社eieio、株式会社Financial Libraryの3社は、2025年11月吉日、京都に合同オフィスを開設いたしました。

「ReF.（レフ）」として結集した私たちアライアンスチームは、事業計画から資金調達、建築設計、ブランディングに至るまで、企業のあらゆるフェーズを垂直統合でサポート。部分的な支援では成し得ない「統一された世界観」を、京都の地から創造します。

■ 合同オフィス開設の背景と「ReF.」の使命

京都――歴史と創造が交わるこの地から。 新しく何かを始めるすべての人々に、“光”を灯し、照らす存在でありたい。

「ReF.（Replus・eieio・Financial Library の頭文字）」は、ファイナンス・不動産・建築・クリエイティブを横断して、オーナーが「地域でどう在りたいか」を共に考え、新たな価値を創造する総合プロダクトチームです。

【私たちの哲学：拡張と再構築】

クリエイティブ（Creative）： 想像力で世界を拡張する。

デザイン（Design）： 世界を再構築・整理する。

この2つの視点を軸に、バラバラの支援では生まれない“一貫したブランド体験”を提供します。新オフィスそのものが、この3社の専門性を結集させ、理想を形にした最新のショーケースとなっています。

■ 「ReF.」が提供する一気通貫のソリューション

事業計画の策定からPRまで、以下の全プロセスを一気通貫で行うアライアンス体制を構築しています。

Business Plan / Financial Plan： 経営計画立案、資金調達、収支最適化

Real Estate / Architecture： 不動産、設計、施工、空間デザイン、インテリア

Creative / Branding： ロゴデザイン、Webデザイン、撮影（Photo/Video）、アパレル（制服・MD）

■ 参画企業プロフィール

株式会社Replus（リプラス）

人と人、地域と会社をつなぐハブとして、事業全体のクリエイティブ・ディレクションと総合的なプロダクト支援を行います。「想い」をデザインに変え、企業の新しい価値を共に育みます。

株式会社eieio（エイエイオー）

建設業コンサルティングを軸に、創業支援、経営計画立案と伴走支援を主業とする。また、経営計画、建築設計施工、インテリアデザインを通して企業の理念を「かたち」にします。経営と空間を一体でデザインする、地域密着型コンサルティング会社です。

株式会社Financial Library（フィナンシャルライブラリー）

ファイナンスの専門家として、資金調達、事業計画から収支最適化など資金面を総合的にサポート。経営の数字に寄り添い、持続可能な事業基盤づくりを支援します。

■ 新オフィス概要

所在地：京都市下京区忠庵町320

開設日： 2025年11吉日