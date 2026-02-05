縦型ショートの動画素材サービス「DeLMO」の動画素材が160,000本を突破！

identify株式会社

縦型ショートの動画素材サービス「DeLMO」を提供するidentify株式会社（所在地：東京都港区、代表者：鬼山 真記）は、この度、DeLMOで提供している動画素材の数が160,000本を突破したことをお知らせいたします。

■ DeLMOとは

縦型ショート動画広告のクリエイティブ制作や効果改善を支援するため、0歳から93歳までの男女の動画素材を簡単に収集できるサービスです。

従来、動画広告のクリエイティブ制作に必要な動画素材を収集するためには、キャスティングや撮影内容の企画設計、ディレクション、撮影実施、リテイク、モデルからの質問対応など、素材収集の完了まで1ヶ月程度かかっていました。DeLMOを活用することにより、質の高い素材を最短1分で収集することができ、クリエイティブ制作や効果検証のPDCAをより早く回すことで、より高い成果を追求することができるようになります。

すでにDeLMOに掲載されている動画素材の活用に加え、指定の商品をDeLMO登録クリエイターに郵送し、オリジナル動画を撮影することも可能です。

また店舗やWebサービスなど、無形商材の場合は撮影現場にクリエイターをアサインし、動画や静止画を取り放題のプランもあります。

● DeLMOのサービス紹介

https://biz.delm0.jp

● DeLMOで収集できる動画素材の一覧

https://service.delm0.jp

■ DeLMO活用の利点

TikTokやPangle、YouTube shorts、Facebook、Instagramなどで縦型ショート動画広告を配信するにあたって、広告用の素材を用意する時間を短縮することができます。そのため、動画素材を活用したクリエイティブ制作や運用体制の強化など、広告パフォーマンスの向上にリソースを集中していただくことが可能となります。

またDeLMO上のクリエイターの動画素材の数は160,000本を超え、ジャンルは多岐にわたるため、さまざまな商品の広告にて活用いただくことができます。

DeLMOにある160,000本を超える動画素材は、こちらからご覧いただけます。

https://service.delm0.jp

■ identify株式会社

当社は、「すべてがアイデンティティになる時代をつくろう」というVisionのもと、複業支援サービス＆縦型ショートの動画素材サービス「DeLMO」、TikTok Shopに精通した一般人クリエイターをアサインできる「DeLMO for TikTok Shop」を運営しています。

「DeLMO」を始めとした複業支援の事業を通じて、個人をエンパワーメントし、あらゆるアイデンティティが「いいね！」といわれる時代をつくることを 目標に掲げております。

＜DeLMOに関するお問い合わせ＞

https://service.delm0.jp/contact

＜会社概要＞

会社名 identify株式会社

創 業 2017年7月

代表者 鬼山真記

Ｈ Ｐ https://identify.co.jp

所在地 東京都港区南青山1-24-3 WeWork 乃木坂 5F

＜本プレスリリースのお問い合わせ窓口＞

https://service.delm0.jp/contact