神保町から、「生田斗真さん音楽デビューおめでとう！」　書泉グランデ 懸垂幕＆生田斗真書店＋特製しおりのキャンペーンを3月31日（火）まで実施します。

神保町の書店「書泉グランデ」の外壁に、2月4日（水）の夜、突然新しい懸垂幕がかけられました。これは、俳優の生田斗真さんが出演されている日本テレビ系土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』の主題歌「スーパーロマンス」でデビューされたことを応援しちゃおう！という企画です。

配信先URL

https://ikutatoma.lnk.to/SUPERROMANCE

また、同時に店内では「生田斗真書店」と題した特設コーナーを展開。現在仕入れられるだけの生田斗真さんの出演作の原作小説やコミックを集めたコーナーになります。こちらの、コーナーに展開する書籍全てに「生田斗真さん 音楽デビュー応援しおり」を封入しています。

こちらは、ワーナーミュージック・ジャパンさん、生田斗真さんの事務所にご協力いただき、「スーパーロマンス」のアーティスト写真と、ファンクラブのみなさまに好評のの「TOMAの立体鼻キー」の写真をお借りして作成いたしました。「『スーパーロマンス』をハナウタで思わず歌ってしまうまで聴いちゃおう」ということが伝わるといいなぁというコンセプトで作らせていただきました。（※ しおりは先着順、なくなり次第配布終了となります）

懸垂幕ならびに「生田斗真書店」の掲出・開催期間は2月5日（木）～3月31日（火）までの期間限定にて展開をしております。是非この機会に神保町にお越しください。

＜書泉グランデ外観写真＞

＜書泉グランデ内、生田斗真書店コーナー＞

＜生田斗真書店の書籍にもれなく封入されている応援しおり＞

しおり（表）しおり（裏）

＜開催場所＞

「書泉グランデ」

住所：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1丁目3－2

アクセス：都営三田線・都営新宿線・半蔵門線「神保町駅」より徒歩4分

営業時間：11時～20時

＜開催期間＞

2026年2月5日（木）～ 3月31日（火）

【会社概要】

株式会社書泉

「書泉」「芳林堂書店」の2つの屋号の書店を展開。「鉄道」「アイドル」「プロレス」をはじめ「数学」「占い」など様々なジャンルの本・雑貨を深く扱っています。著書にまつわるイベントも多数実施。

＜楽曲紹介＞

生田斗真

1st Digital Single

「スーパーロマンス」

配信はこちらから：https://ikutatoma.lnk.to/SUPERROMANCE(https://ikutatoma.lnk.to/SUPERROMANCE)

＜ドラマ紹介＞

タイトル :『パンダより恋が苦手な私たち』

放送時間：毎週土曜よる9時から放送

原作：瀬那和章『パンダより恋が苦手な私たち』(講談社文庫)